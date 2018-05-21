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Hawai'de volkan kabusu sürüyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 09:18 | Son Güncelleme

Kilauea Volkanı'nda yeni bir patlama meydana geldi.

Lavlar, kıyı şeridinde oturanların kaçış için kullandığı karayolunu kapattı.

Hawai'de volkan kabusu sürüyor

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Hawai'de Kilauea Volkanı'nda yeni bir patlama meydana geldi. Lavlar, kıyı şeridinde oturanların kaçış için kullandığı karayolunu kapattı.
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Bir kişinin ciddi şekilde yaralandığı gelen bilgiler arasinda. Lav akışı sırasında dört ev de hasar gördü.
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Bugüne kadar volkan yüzünden yıkılan evlerin sayısı 48'e yükseldi, yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.
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Ekipler ev ev dolaşarak tehdit altındakilerin evlerini terk etmesini istiyor.
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Öte yandan 2014'te yine lavlar tarafindan kapanan alternatif yolu açmak için çalışma yürütülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kilauea Volkanı patlama

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