Hawai'de volkan kabusu sürüyor

Lavlar, kıyı şeridinde oturanların kaçış için kullandığı karayolunu kapattı.

Hawai'de Kilauea Volkanı'nda yeni bir patlama meydana geldi. Lavlar, kıyı şeridinde oturanların kaçış için kullandığı karayolunu kapattı.

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Bir kişinin ciddi şekilde yaralandığı gelen bilgiler arasinda. Lav akışı sırasında dört ev de hasar gördü.