Hayatımızı değiştirecek çılgın buluşlar

Son Güncelleme 9 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 17.01.2018 10:47 |9 saat önce

Metrodaki tutamaçlar değişiyor, yurtdışında başlayan yeni uygulama yolcuları baya eğlendireceğe benziyor!

Metroda müthiş değişiklik

1 / 45 Endüstri tasarımcısı Jiang Qian aynı zamanda video oyunu olan metro tutma kemeri tasarlamış.

2 / 45 Kemerin her iki tarafında da basacağınız düğmeleri var. Joystick yerine tutma kemerini sağa sola çevirerek hareketleri kontrol ediyorsunuz.

3 / 45 Jiang aynı zamanda trende dengenizi bulmaya çalışırken de oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar tasarlıyor. Adı Strap Game olan kemer; telefonunuzdaki Angry Birds’ün aksine ineceğiniz durağa yaklaşınca sizi uyarıyor.

4 / 45 Anti kambur duruş ekranı Philips’in ErgoSensor monitörünün önünde kambur durduğunuz anda dik durmanız için uyarı alıyorsunuz. Sensör sayesinde sırt ağrıları ve göz yorgunluğu için kamerayla vücut pozisyonunuz takip ediliyor ve nasıl oturduğunuz belirleniyor.

5 / 45 Ekrana çok mu yakınsınız ya da boynunuzu çok mu eğdiniz, sizi ergonomik doğru pozisyon için uyarıyor. Ayrıca bu monitör ayağa kalkıp ara vermeniz için de uyarıyor.

6 / 45 Daha iyi görünen filmler Film projektörü saniyede 27 görüntü gösteriyor. Yönetmen James Cameron ve Peter Jackson bu sayıyı 48’e hatta 60’a çıkarmayı öneriyor. Bu buluşla filmlerde renkler daha parlak, daha keskin görüntü ve hareketler daha yumuşak olacak.

7 / 45 Düşünen dişler Princeton ve Tufts’taki bilim adamları “çok ince” diş sensörü üzerinde çalışıyorlar. Bakteri, diş taşı ya da enfeksiyon olduğu anda sensör alarm gönderiyor ve ayrıca bu bilgiyi dişçinizle de paylaşıyor. Bu sistem midedeki ülser ve kanser hastalıkları araştırmalarında tükürük teşhisinde kullanılmış.

8 / 45 Robot evcil hayvan British Colombia Üniversitesi “akıllı tüy”e sahip robot evcil hayvan üretti. Şefkatli ya da öfkeli bir ruh hali ile dokunduğunuzda, “duruma göre” tepki veriyor bu robot. Alerjisi olanlar ya da evcil hayvanından uzakta kalanlar için ideal.

9 / 45 Arabada doktor Kaza geçirdiğinizde arabanız yardım çağırabilecek ve kaza sonrasında sağlık ekibine bilgi geçecek. Örneğin; kaza yerine gelmeden önce “iç kanama ya da beyin kanaması” gibi durumun ciddiyetini sağlık ekibine bildirerek acile ya da travma merkezine yönlendirmelerine yardımcı olacak.

10 / 45 Michigan International Center for Automotive Medicine’nın ürettiği prototip modellerde; arabadaki sensörlerle, arabanın hızı ve çarpma yeri gibi bilgiler ve kurbanların 3D görüntüleri alınabiliyor.

11 / 45 Uykuda teşhis Uykudayken kafamızdaki küçük sensörle erken teşhis yapılabilecek.

12 / 45 Uykuyu beyne giriş olarak tanımlayan Dr. Philip Low ön belirtileri olmasa bile şizofreni, bayılma, depresyon ve ya parkinson gibi hastalıkların sinyallerini gönderen çalışmasını bir adım ileriye taşıyarak; madeni paranın yarısı büyüklüğünde bir aletle beyin scan’lerini, tablet bilgisayarlara veya akıllı telefonlara gönderebilecek.

13 / 45 Depresyon için kan testi Northwestern Feinberg Medicine Okulu’ndaki profesör Eva Redei yaptığı araştırmada; kandaki tanımlanmış moleküllerin majör depresyonla ilintili olduğunu, bir araştırma grubunda yaptığı çalışmada tespit etmiş.

14 / 45 Trafiğe son Trafikte bir arabanın diğerine yaklaşması ve frene basması arkadaki aracın da frene basmasına yol açıyor.

15 / 45 Bu durumun oluşturduğu trafik sıkışıklığını bir nebze olsun önlemek için yapılan simülatör çalışmasında; bir araç diğerini geçtiğindeki ortalama hızını hesaplayan Adapte Yolculuk Kontrol (ACC) sistemi; otomatik olarak arka ve öndeki arabayla olan mesafeyi belirliyor.

16 / 45 Pratik saç temizliği Kuaför salonundaki gibi başınızı bir makineye yaslıyorsunuz. 15 dakikalık saç bakımında, makine önce kafa derinizi ölçekliyor sonra sıcak su veriyor.

17 / 45 Şampuan ve 24’lü silikon parmakla saç köpürtülüyor. Saç durulandıktan sonra nemlendirici masaj yapılıyor. Son işlem saçı kurutma. Dışarı çıkmaya hazırsınız.

18 / 45 Daimi bahçıvan Endüstri çiftliklerinde hatta bahçenizde kablosuz toprak sensörleri ve GPS araçlarıyla hangi bölgenin ne kadar nem ihtiyacı var belirlenecek. Otomatik sulama sistemi kuru bölge için devreye girecek.

19 / 45 Ufak sensörler bahçenize yerleştirilecek ve hatta böceklenme olan bölgeleri teşhis edip, size ne yapmanız gerektiğini iletecek.

20 / 45 Elektrikli kıyafetler Richard MorganWake Forest Üniversitesi’nde fizikçiler iki katlı kıyafet tasarladılar. Göze çarpmayan ısı değişimini elektriğe çeviren kumaş, cebinizdeki mp3 player’ınızı pile ihtiyaç duymadan çalıştırıyor.

21 / 45 Kumaşın üreticisi David Carroll’a göre cep telefonu kılıfını çevreleyen metal, sekiz saat içinde telefonunuzun şarjını yüzde 10 ila 15 arasında arttırabiliyor. Nasıl mı? Pantolonunuzun ürettiği ısıyla elbette...

22 / 45 Yeni itfaiyeci Büyük bir yangını söndürmek için çok fazla su ve toksik madde içeren kimyasal kullanılmak zorunda. Pentagon’daki Güvenlik Araştırma yetkilileri elde taşıyabileceğiniz, yangını kimyasallar olmadan söndürebilen bir alet ürettiler.

23 / 45 Alevi havasızlıkla söndürmek yerine elektrik alanıyla alevin yapısı istikrarsız hale getiriliyor. Bu teknoloji; etraftaki hassas yapılara zarar vermeden yangını söndürmek için de uygun.

24 / 45 Vücudunuz şifreniz Danimarkalı ve İtalyan araştırmacılardan oluşan araştırma takımına göre cep telefonunuza cevap verirken kulağınıza doğru yaklaştırdığınızda belli bir açı ve hızda hareket ettiğinizden yaklaştırma şekliniz sizin parmak iziniz olacak.

25 / 45 Ayrıca sürekli internet şifresini unutanlar için; sandalyenizi nasıl hareket ettirdiğiniz bilgisayarınız için şifre haline gelebilir.

26 / 45 Michelin yıldızlı ev yemekleri Üç Michelin yıldızlı yemekler çok yakında sofranızda olabilir. Uzun süre düşük derece ısıda pişirilen, “sous vide” tekniği ile yapılan yemekleri artık sadece lüks restoranlarda değil marketlerde de bulmanız mümkün. Kuzu, hindi eti veya tavuk etleri bu teknikle pişirip marketlerde satışa çıkarılıyor.

27 / 45 Bu teknikle yapılmış donmuş yemekleri satın alıp kaynar suda tekrar ısıtınca sanki yeni pişmiş tadıyla yiyorsunuz. “Sous vide” yemeği fazla pişirmenizi de engellediğinden ev için oldukça uygun.

28 / 45 Analitik iç çamaşırları Giydiğiniz iç çamaşırı artık spor yapmanız konusunda size alarm verecek. Finli bir şirket olan Myontec’in pazarladığı, iç çamaşırına saklı efektromiyografi sensörleri kaslarınızı nasıl çalıştırdığınızın bilgisini bilgisayarınıza gönderiyor.

29 / 45 Alkolsüz sarhoşluk Londra’daki Imperial College’da yeni bir içki üzerinde çalışılıyor. Sizi sarhoş etmeyecek ancak alkol almış hissi verecek içkiyi alkolsüz bir içecekle de birleştirmeniz mümkün olacak.

30 / 45 Kanatlı Roller Coaster Klasik roller coaster’larda ağırlığınız tekerleklerin üzerinde merkezlenmiştir. Fakat bu yeni kanatlı roller coaster; havada asılı duruyormuş, uçağın kanadında oturuyormuş hissi verecek.

31 / 45 Temizlikte "olay yeri inceleme" dönemi Harvard Wyss Biyoloji Mühendisliği Enstitüsü’nde araştırmacılar ev temizlik spreylerinizi akıllı hale getirme üzerinde çalışıyorlar.

32 / 45 Olay yeri araştırma birimi gibi çalışacak olan spreyleri yüzeye püskürttüğünüzde lekeler, cinsine göre renk değiştirecek. Örneğin; koli basili varsa spreyli yüzey portakal rengine dönüşecek.

33 / 45 Paslanmaz uçak Tipik uçak kabini Arizona çölünden daha kurudur. Öyle ki uçuştan sonra kendinizi tükenmiş hissedersiniz. Karbon fiberden yapılmış uçaklar bu sorunu çözüyor.

34 / 45 Karbon fiber, uçakların yapıldığı genel madde olan alüminyumdan daha güçlü ve paslanmazdır. Hem iç basıncın daha rahat ettirecek seviyeye ayarlanması hem de uçağın metal dış yüzeyinin yıpranmaması için havayolları nemi düşük tutar.

35 / 45 Karbon fiberle yapılmış uçaklarda nemi düşük tutmaya gerek kalmayacak. Japon ve Nippon havayolları karbon fiberden yapılmış uçaklardan satın aldılar ve Tokyo, Boston arasında sefere başlattılar bile.

36 / 45 Düşünce okuyan alışveriş arabası Chaotic Moon Laboratuvarı düşüncelerinizi okuyan, uşak gibi hareket eden robot alışveriş arabasını test etmeye başladı. Arabada bulunan tablet bilgisayara bilgilerinizi mesaj atıyorsunuz. Kim olduğunuzu ve akşam yemeği için neye ihtiyacınız olduğunu biliyor.

37 / 45 Microsoft’un Kinetic Hareket Sensör Teknolojisi’nin kullanıldığı alışveriş arabası sizi mağaza boyunca takip ediyor ve alışveriş listenizdeki malzemelere doğru yönlendiriyor, aynı zamanda sesle diyetinizi bozacak yiyecekler konusunda uyarıyor. Arabanızda aldıklarınız otomatik olarak scan’leniyor ve araç üzerinde satın alma işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz, kasa sırası beklemek zorunda da kalmıyorsunuz.

38 / 45 Her yer ekran Frog firmasından Mark Rolston’a göre laptop ve tabletlerin en önemli problemi, ekranla sınırlı olmaları. Tabletlerin ekranlarını odanıza yansıtacak buluşta odanız baştan aşağı bir monitöre dönüştürülüyor.

39 / 45 Buzdolabı kapısında video konferans yapabilecek ya da mutfak masasında haberleri görebileceksiniz. İşiniz bittiğinde de her şeyi silebiliyorsunuz.

40 / 45 Korkutucu parklar Norveçli psikologlar “Çocukları sıyrık ve burkulmalardan ne kadar uzak tutarsak büyüdüklerinde risklere o kadar hazırlıksız olurlar.

41 / 45 Kısa tırmanma duvarı yerine kule şeklinde asılma ekipmanı, emekleme tüpü yerine dik, yüksek kaydırak, denge silindiri, ip salıncak olmalı” görüşünde.

42 / 45 Yenilebilen ambalaj Mutfağınızda ne kadar içecek ve yemek paketi olduğunu düşünün. Dondurma meyve suyu, su şişeleri vs. Ya bu ambalajları yiyebilseydik?

43 / 45 Harvard’dan biyomühendis David Edwards’a göre tıpkı doğanın yaptığı gibi bunları tüketebiliriz. “Wiki hücreler” adı verilen zar gibi ince tabakalara benzeyen ambalajları yiyebiliyorsunuz. Ambalajı yıkayabilir ya da elma, domates gibi dışını soyabilirsiniz.

44 / 45 Susturma silahı Sesi kaydedip 100 milisaniye geç şekilde kişiye geri oynatmanız beynin idrak sistemini bozuyor ve gecikmiş işitme geri bildirimiyle, acısız şekilde insanın konuşmasını engelliyor.