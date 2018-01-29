Hayatımızı ufak ufak değiştiren pratik teknolojik çözümler

Kırmızı ışık yandığında görmeme şansınız olmayacak!

1 / 48 Trafik ışıklarının ardından yollarda yeni dönem başladı. Bakın artık yollarda ne göreceksiniz?

2 / 48 Yere bakarken dikkat edin, artık trafik lambaları sadece direklerde değil ayağınızın altında da olacak.

3 / 48 Özellikle telefonundan başını kaldırmayan kullanıcıların dikkatlerini çekmesi planlanan bu LED lambalar, olası kazaları önleyecek.

4 / 48 Yayaya yeşil yandığında yeşil görünen bu lamba trafik lambası kırmızıya döndüğünde ise kırmızı yanıyor ve yaya kafasını kaldırmasa da yere bakarken kırmızı ışığı görmek durumunda kalıyor.

5 / 48 Hollanda'da kullanılmaya başlanan bu teknolojinin tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Ama hayatımızı değiştiren tek buluş bu değil!

6 / 48 Çinliler de bir yandan boş durmuyor! Pekin'de tuvalet kağıdı hırsızlığını bitirmek için umumi tuvaletlere yüz tanıma sistemi yerleştirildi.

7 / 48 Kamusal tuvalete konuşan otomatik yüz tanıma dağıtıcısı, ihtiyacı olanlar 60 santimetre uzunluğunda tuvalet kağıdı çıkarıyor. Ancak tuvalet kağıdını alabilmek için önce şapka ve gözlükler çıkarılıp 3 saniye boyunca yüksek çözünürlüklü bir kameranın önünde durmak gerekiyor.

8 / 48 Yağmurdan sonra ıslak zeminde oturmak istemeyenler için çift yüzlü bank...

9 / 48 Priz sıkıntısına son veren çoklayıcı

10 / 48 Kedisini düşünenler için özel bir masa

11 / 48 Banyoda göz yanmasına son veren başlık

12 / 48 Elinizi değil soğanı kesmenizi sağlayan araç

13 / 48 Neon ışıklarla suyunuz böyle aksın ister misiniz?

14 / 48 Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş...

15 / 48 USB girişleri de bulunan prizler...

16 / 48 Bu prizlerin bazı modellerinde gece ışığı dahi bulunuyor.

17 / 48 Yaratıcı bir çözüm daha... Uzayan priz!

18 / 48 Spagetti için porsiyon ölçer (Soldaki ölçek atlar için)

19 / 48 Hazır bantlı makas

20 / 48 Banyo aynaları için buhar silici

21 / 48 Çanta haline gelebilen şemsiye

22 / 48 Yumurtanın sarısını şipşak alabilen silikon balık.

23 / 48 Yeniden kullanılabilir mum

24 / 48 Tersi ayna olan ütü masası

25 / 48 Kahve tutan şemsiye

26 / 48 Diş macunu sıkacağı

27 / 48 Scooter bebek arabası

28 / 48 Limon spreyi

29 / 48 Pizza kesmek için en ideal yöntem

30 / 48 Kolçak masası

31 / 48 Spagettiyi kaydırmayan çatal

32 / 48 Kilitli kahve kupası

33 / 48 Kapak açabilen yüzük

34 / 48 İçecek asmak için mini raf

35 / 48 Portatif çamaşır makinası

36 / 48 Cips yedikten sonra bayatlamasın diye yapılan mini zamk

37 / 48 Duş alırken müzik dinlenmesine imkan veren hoparlör

38 / 48 1 yıl boyunca kullanılabilen tıraş bıçağı

39 / 48 Kum sızdırmayan plaj çantası

40 / 48 Her diliminde ayrı bir tat pişirebileceğiniz kek kalıbı

41 / 48 Tozları içinde saklayabilen faraş

42 / 48 Kum saati şeklinde trafik lambası... Sarı ışık yok, yeşil kum saati bittiğinde kırmızı kum saatini beklemeye başlıyorsunuz!

43 / 48 Akıllı telefonunuzun ucuna bağlanan bir ateş ölçer. Böylece ateşinizle ilgili verileri saklayabileceksiniz

44 / 48 iPhone şarj eden bir soğutucunuz olsun ister misiniz?

45 / 48 Artık çay tabağına ihtiyacınız yok!

46 / 48 Bu çantayla yağmura yakalansanız da artık fark etmeyecek!

47 / 48 Telefonunuzu bir de böyle şarj etmeyi deneyin!