Hayatımızı ufak ufak değiştiren pratik teknolojik çözümler

Kırmızı ışık yandığında görmeme şansınız olmayacak!
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Trafik ışıklarının ardından yollarda yeni dönem başladı. Bakın artık yollarda ne göreceksiniz?
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Yere bakarken dikkat edin, artık trafik lambaları sadece direklerde değil ayağınızın altında da olacak.
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Özellikle telefonundan başını kaldırmayan kullanıcıların dikkatlerini çekmesi planlanan bu LED lambalar, olası kazaları önleyecek.
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Yayaya yeşil yandığında yeşil görünen bu lamba trafik lambası kırmızıya döndüğünde ise kırmızı yanıyor ve yaya kafasını kaldırmasa da yere bakarken kırmızı ışığı görmek durumunda kalıyor.
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Hollanda'da kullanılmaya başlanan bu teknolojinin tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Ama hayatımızı değiştiren tek buluş bu değil!
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Çinliler de bir yandan boş durmuyor! Pekin'de tuvalet kağıdı hırsızlığını bitirmek için umumi tuvaletlere yüz tanıma sistemi yerleştirildi.
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Kamusal tuvalete konuşan otomatik yüz tanıma dağıtıcısı, ihtiyacı olanlar 60 santimetre uzunluğunda tuvalet kağıdı çıkarıyor. Ancak tuvalet kağıdını alabilmek için önce şapka ve gözlükler çıkarılıp 3 saniye boyunca yüksek çözünürlüklü bir kameranın önünde durmak gerekiyor.
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Yağmurdan sonra ıslak zeminde oturmak istemeyenler için çift yüzlü bank...
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Priz sıkıntısına son veren çoklayıcı
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Kedisini düşünenler için özel bir masa
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Banyoda göz yanmasına son veren başlık
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Elinizi değil soğanı kesmenizi sağlayan araç
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Neon ışıklarla suyunuz böyle aksın ister misiniz?
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Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş...
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USB girişleri de bulunan prizler...
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Bu prizlerin bazı modellerinde gece ışığı dahi bulunuyor.
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Yaratıcı bir çözüm daha... Uzayan priz!
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Spagetti için porsiyon ölçer (Soldaki ölçek atlar için)
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Hazır bantlı makas
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Banyo aynaları için buhar silici
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Çanta haline gelebilen şemsiye
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Yumurtanın sarısını şipşak alabilen silikon balık.
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Yeniden kullanılabilir mum
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Tersi ayna olan ütü masası
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Kahve tutan şemsiye
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Diş macunu sıkacağı
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Scooter bebek arabası
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Pizza kesmek için en ideal yöntem
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Spagettiyi kaydırmayan çatal
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Kilitli kahve kupası
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Kapak açabilen yüzük
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İçecek asmak için mini raf
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Portatif çamaşır makinası
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Cips yedikten sonra bayatlamasın diye yapılan mini zamk
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Duş alırken müzik dinlenmesine imkan veren hoparlör
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1 yıl boyunca kullanılabilen tıraş bıçağı
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Kum sızdırmayan plaj çantası
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Her diliminde ayrı bir tat pişirebileceğiniz kek kalıbı
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Tozları içinde saklayabilen faraş
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Kum saati şeklinde trafik lambası... Sarı ışık yok, yeşil kum saati bittiğinde kırmızı kum saatini beklemeye başlıyorsunuz!
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Akıllı telefonunuzun ucuna bağlanan bir ateş ölçer. Böylece ateşinizle ilgili verileri saklayabileceksiniz
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iPhone şarj eden bir soğutucunuz olsun ister misiniz?
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Artık çay tabağına ihtiyacınız yok!
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Bu çantayla yağmura yakalansanız da artık fark etmeyecek!
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Telefonunuzu bir de böyle şarj etmeyi deneyin!
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Bu tarağı temizlemek oldukça kolay!
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