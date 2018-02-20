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Hayatının sırrını ağzından kaçırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.02.2018 07:40 | Son Güncelleme

Her ne kadar sıradışı bir hayat yaşasa da bunu kameralardan uzak tutmaya çalışan model hayatının sırrını ağzından kaçırdı.

Geçip giden yıllara ve değişen fiziksel görüntüsüne rağmen hala moda dünyasının ikonlarından biri olarak kabul edilen 44 yaşındaki Kate Moss, ilk cinsel deneyimini ne zaman yaşadığını ağzından kaçırdı.

Kate Moss kendini ifşa etti

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Moss, Love dergisine verdiği röportajda modelliğe nasıl başladığını anlatırken daha önce hiç konuşmak istemediği bu konuya da açıklık getirdi.
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Daha önce Maureen Callaghan'ın yazdığı Kate Moss biyografisi Champagne Supernovas'ta bu konu gündeme gelse de Moss sorulan hiçbir soruya yanıt vermemişti.
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Kate Moss; Love dergisine verdiği röportajda keşfedilme serüvenini anlattı. İşte o sırada da hayatının sırrını açık etti.
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Moss: "Beni Storm Models adlı ajansın kurucusu Sarah Doukas keşfetti. Sarah beni gördüğü sırada New Yorr'ta JFK Havaalanı'ndaydım. Sigara içiyordum ve bekaretimi daha yeni kaybetmiştim" diye konuştu.
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Kate Moss model sır

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Bu sır elime geçti ya, Kate bittin sen
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