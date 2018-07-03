Heidi Klum'dan çıplak paylaşım olay yarattı

Amerika Atlantic City'de bulunan bir otelin ev sahipliği yaptığı partiye DJ olarak katılan Heidi Klum, enerjik ve rahat tavırlarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Heidi Klum’dan ‘Pes' dedirten paylaşım

1 / 61 Otelin havuz başı partisinde DJ’lik yapan Heidi Klum, asıl sürprizi instagram'ın hikaye bölümü üzerinden takipçilerine yaptı.

2 / 61 Cesur paylaşımlarıyla dikkati çeken 45 yaşındaki manken, bu defa otel odasının penceresinin önüne çırılçıplak şekilde geçerek poz verdi.

3 / 61 Göğüslerini elleriyle kapatan Klum, parmak uçlarında durarak verdiği bu pozla ilerleyen yaşına rağmen ne kadar çekici olduğunu gösterdi.

4 / 61 Heidi Klum mayıs ayında sevgilisi Tom Kaulitz ile Cannes'de tatilin tadını çıkarırken görüntülenmişti.

5 / 61 Renkli bikinisiyle kusursuz görünen Klum, tam anlamıyla yıllara meydan okuyordu.

6 / 61 Fransa'nın yakıcı güneşinin tadını çıkaran ünlü model ve sevgilisi, son derece keyifli görünüyordu.

7 / 61 Klum ve müzisyen sevgilisi, aşklarını doludizgin yaşıyor olacak ki, birbirlerini sarılıp öpmeden duramadılar.

8 / 61 Çift Cannes Film Festivali için şehre gelmişti.

9 / 61 Heidi Klum ve Tom Kaulitz, mart ayının ortasından beri aşk yaşıyor.

10 / 61 4 çocuk annesi Heidi Klum, 3 yıl boyunca Vito Schnabel ile birlikteydi.

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17 / 61 Uzun süre podyumda fırtınalar estiren 44 yaşındaki güzel Klum gece için tercih ettiği transparan kıyafetle ilgi odağı oldu.

18 / 61 Geceye damga vuran cesur kıyafetli kadınlar arasında öne çıkmayı başaran Heidi Klum, kıyafet tercihinde gösterdiği cesareti kaldığı otel odasından yaptığı paylaşımlarla sergilemeyi sürdürdü.

19 / 61 Heidi Klum yatağında çekilmiş ve iç çamaşırlarıyla görüldüğü kareyi ‘İyi geceler New York’ notuyla paylaştı.

20 / 61 Heidi Klum'un Grammy'e damga vuran kıyafeti...

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25 / 61 İngliz DailyMail sitesinin Alman harikası başlığıyla verdiği haberde Klum, Kaliforniya'da tatil yaptığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

26 / 61 Dört çocuk sahibi Heidi Klum ‘California Rüyası’ notuyla paylaştığı selfiesinde tamamen çıplak bir şekilde güneşlenirken görünüyor. Yüzüstü yatmış halini fotoğraflayan Klum dört milyon takipçisiyle paylaştığı bu fotoğrafı üzerinden çok sayıda yorum aldı.

27 / 61 BUNU İLK KEZ YAPMIYOR Klum bunu ilk kez yapmıyor üstelik. Çıplak olmayı seven eski modelin böyle o kadar çok fotoğrafı var ki artık onun bu paylaşımları takipçileri şaşırtmıyor.

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29 / 61 CADILAR BAYRAMI KRALİÇESİ New York'ta düzenlediği partiye kurt adam kostümüyle katılan Klum, bir kez daha Cadılar Bayramı ondan sorulur dedirtti.

30 / 61 Klum, instagram hesabından da kurt adama dönüşme sürecini paylaşarak, bu sürecin aslında ne kadar zor olduğunu gösterdi.

31 / 61 Klum, ''bazı insanlar benim geçen yıl bir şey yapmadığımı düşündü, ancak bu yıl her zamankinden daha iyi hazırladım'' diye konuştu.

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42 / 61 HEIDI'NİN 'KURT ADAM'A DÖNÜŞME SÜRECİ

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47 / 61 Heidi Klum'un diğer kostümleri Jessica Rabbit, 2015

48 / 61 2013’te kendi yaşlanmış halini canlandırdı

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50 / 61 2016’da ise sadece kendisiydi ama kendisinden 6 tane vardı

51 / 61 Burada da plastik makyajla kostümün hazırlanma sürecini görüyoruz

52 / 61 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin vizyona girdiği 2011’de ise bu kostümü giymişti

53 / 61 “Kadavra” kostümü

54 / 61 Süper Kahraman, 2010

55 / 61 Kuzgun, 2009

56 / 61 Hindu Tanrıçası Kali, 2008

57 / 61 Vampir, 2005

58 / 61 Alien, 2003

59 / 61 Betty Boop, 2002

60 / 61 Lady Godiva, 2001