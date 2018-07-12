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Hem kanser, hem hamile olduğunu öğrendi! Aldığı karar şoke etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.07.2018 13:30 | Son Güncelleme

Hem hamile, hem kanser olduğunu öğrenen Abbie Colvin isimli İngiliz kadın, verdiği kararla hayatında dönüm noktası yarattı.

O dönem tıp öğrencisi olan Abbie, yılmadı ve bu süreç sonunda nasıl bir sonuç aldı...

Hem kanser hem de hamile olduğunu öğrendi!

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İngiltere’de bir kadın art arda iki şoke edici haber aldı. Önce kanserini, ardından hamileliğini öğrendi. Sonrasında, aldığı ikinci haberle öyle bir karar aldı ki herkes şoke oldu...
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İngiltere’de yaşayan Abbie Colvin, geçen yıllarda çektiği şiddetli ağrılardan dolayı doktora gitti. Doktor, hastalığını sıradan bir hastalık sanıp eve yolladı. Geçmeyince tekrar doktora giden genç kadın gerçek hastalığını öğrendi. Tedavisi sırasında şoke edici başka bir haber daha aldı.
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2016’da 19 yaşında olan, Abbie Colvin, belindeki şiddetli ağrılardan ve her cinsel ilişki yaşadığında kan gelmesinden dolayı doktora gitti. Doktor, hastalığının sistis olduğunu söyledi ve antibiyotik verdi.
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Abbie, o sırada tıp okuduğu için hastalığını araştırdı ve sistisden daha kötü olduğunu düşündü. Durumu düzelmeyince tekrar doktora giden Abbie gerçeği öğrendi.
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Abbie, daha sadece 19 yaşında olmasına rağmen rahim kanserine yakalanmıştı. İngiltere’de 25 yaş altındaki kadınlara simir testi yapılamadığı için, cinsel sağlık tarama testi yapıldı. Testin sonucunda Abbie’nin rahmindeki tümör görüntülendi.
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Tedavi için rahmin alınmasından önce, lazer ve kemoterapi uygulanmaya başladı. Lazer tedavisine başlamadan hemen önce, Abbie idrar testi yapıldı. Bu testin sonucu tüm durumu değiştirdi.
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Abbie, daha birkaç aydır çıktığı, 21 yaşındaki, Oakley Buchanan’dan hamile kalmıştı. Birkaç haftalık olan bebek, çifti şoke etti.
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Eğer kemoterapi başarılı olamazsa ameliyatla rahmini aldırmak zorunda kalacak olan Abbie, bu bebeği tek kendi bebeğine sahip olma şansı olarak görüyordu.
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Bu yüzden, tedavisini bebeğinin “zehirlenmesini” istemediği için reddetti.
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Cesur anne hem hamileliğini hem tıp okulunu hem de kanseri aynı anda yönetmeyi başardı. Sevgilisi Oakley Buchanan’dan yardım alan Abbie, moralinin asla düşmesine izin vermediğini belirtti.
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Abbie, bebeği Oscar’ı 8 aylık olarak doğurdu. Oscar, anne karnında iken yakınında bulunan kansere rağmen sağlıklı bir şekilde doğdu. Oscar, bu sene 1 yaşına girdi.
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Cesur anne doğumdan 2 hafta sonra 3 tur şeklinde yapılacak olan kemoterapiye başladı. Önce durumu iyiye gitse de tekrar kötüye gitmeye başladı.
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İlk turda saçları dökülmeyen ve durumu iyiye gitmeyen başlayan genç anne buna çok sevindiğini belirtmişti. İkinci turun sonlarına dolayı Abbie’nin durumu kötüleşmeye başladı.
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Eğer son testleri temiz gelirse kanserden kurtulmuş olacak. Fakat, Abbie Colvin’ın son testleri temiz gelmezse 16 Temmuz’da ameliyata girecek ve rahmi alınacak.
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Ameliyattan sonra kanserden tamamen kurtulmuş olma şansı yüksek ama bir daha asla çocuğu olmayacak.
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Bu durumu ilk günden beri bildiğini söyleyen Abbie Colvin, bebeği Oscar’ı tüm kötü olasılıklara rağmen doğurmayı seçti. O ve sevgilisi Oakley Buchanan, bebekleri için her şeyi yapacaklarını ve kanseri yeneceklerini söyledi.
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Abbie şimdi 20 yaşında ve hala kanserle savaşıyor. Her şeye rağmen bebeğinin yanında olmak isteyen Abbie, savaşmayı kesmeyeceğini söylüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Abbie Colvin hamile kanser

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
azim var azim helal olsunnn bizde o azim yok imanda yok :(((
Allah evladına bağışlasın inşALLAH iyileşir.
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