Hemşire kıyafetiyle poz veren Rus doktor ülkeyi karıştırdı

En çekici doktor ilan edilen 26 yaşındaki kadın, hemşire kıyafetleriyle poz verince ülkenin gündemine düştü.

Rus doktor Anastasia Ivashevskaya hemşireleri kızdırdı

1 / 22 Rus doktor Anastasia Ivashevskaya, evde çektiği ateşli fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayınca meslek örgütlerinin büyük tepkisini çekti.

2 / 22 Rusya'nın en çekici doktoru olarak görülen 26 yaşındaki kadın doktor Anastasia Ivashevskaya, sosyal medyada evde temizlik yaparken, hemşire ve acil tıp teknisyeni kıyafetleriyle çektiği ateşli fotoğrafları paylaşması tepkilere neden oldu.

3 / 22 MESLEKTAŞLARI RAHATSIZ OLDU Meslektaşları bu tür fotoğrafların bir sağlık çalışanı için uygun olmadığını söyleyip fotoğrafları silmesini istediler.

4 / 22 SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE Ivashevskaya'nın bazı takipçileri seni görmek için nerede ölmem gerekiyor gibi yorumlar yaptı.

5 / 22 Bazı meslektaşları ise acil yardım ambulansında görevli doktora karşı gerekli işlemin yapılması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

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