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Hemşire kıyafetiyle poz veren Rus doktor ülkeyi karıştırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.07.2018 09:15 | Son Güncelleme

Rusya'da fenomen doktor Anastasia Ivashevskaya, verdiği pozlarla meslektaşlarını kızdırdı.

En çekici doktor ilan edilen 26 yaşındaki kadın, hemşire kıyafetleriyle poz verince ülkenin gündemine düştü.

Rus doktor Anastasia Ivashevskaya hemşireleri kızdırdı

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Rus doktor Anastasia Ivashevskaya, evde çektiği ateşli fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayınca meslek örgütlerinin büyük tepkisini çekti.
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Rusya'nın en çekici doktoru olarak görülen 26 yaşındaki kadın doktor Anastasia Ivashevskaya, sosyal medyada evde temizlik yaparken, hemşire ve acil tıp teknisyeni kıyafetleriyle çektiği ateşli fotoğrafları paylaşması tepkilere neden oldu.
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MESLEKTAŞLARI RAHATSIZ OLDU

MESLEKTAŞLARI RAHATSIZ OLDU
Meslektaşları bu tür fotoğrafların bir sağlık çalışanı için uygun olmadığını söyleyip fotoğrafları silmesini istediler.
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SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE
Ivashevskaya'nın bazı takipçileri seni görmek için nerede ölmem gerekiyor gibi yorumlar yaptı.
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Bazı meslektaşları ise acil yardım ambulansında görevli doktora karşı gerekli işlemin yapılması için Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
Anastasia Ivashevskaya doktor hemşire

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