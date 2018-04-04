Hepimizi böyle kandırıyorlarmış!

İşte oyuncak makinesinin ortaya çıkarılan o büyük hilesi...

Bakın bizi nasıl kandırıyorlarmış?

1 / 96 O küçük hediyeye mani olan kıskaç makineleri aslında tamamen kandırmaca!

2 / 96 Birçoğumuz otomatın içindeki oyuncaklardan birini yakalamak için hırs yapmış sonucunda ise hiçbir şey elde edemeyip harçlıklarımızdan olmuşuzdur. İşte sizlere oyuncak kapma makinesinin hilesi...

3 / 96 Otomatın çalışma algoritmasında belirli miktarda ayarlanmış para miktarı mevcut. İçerisinde ayarlanan para miktarı kadar para olmayınca kol oyuncağı kapmıyor.

4 / 96 Her ne kadar kolun oyuncağı kapma açısını ayarlamakla uğraşsak da kol oyuncağı kaptıktan bir müddet sonra sarsılıyor ya da mekanizma tam olarak kapanmadığı için oyuncağı düşürüyor.

5 / 96 Anlayacağınız otomat belirli oranda kar elde etmeden oyuncağı kapmanıza izin vermiyor. Bu nedenle ilk denemede başarılı olabileceğiniz gibi 10. denemede de başarılı olabilirsiniz.

6 / 96 Bu tamamen sizden önce otomata ne kadar para atıldığıyla ilgili bir durumdur.

7 / 96 Aynı zamanda kolun oyuncağı yakalaması için belirli bir baskı yapması gerekiyor ve bunun için de algoritma mevcut.

8 / 96 Çoğu zaman kolun oyuncağı yakalıyor gibi yaptığına ve sonrasında ise mekanizmanın açılarak oyuncağı serbest bıraktığına şahit oluyoruz.

9 / 96 Bunun nedeni ise neredeyse oyuncağı yakaladığınızı düşünerek "Tam da yakalıyordum, çok az kalmıştı" diyerek daha da hırs yapmanız ve tekrar otomatın içine para atmanızdır.

10 / 96 Düzeneğe göre, makinenin bir güç sistemi var ve oyuncağı almak için bu güç sisteminin tam kapasitede çalışması lazım. İşin sırrı, bu sistem genelde tam çalışmıyor. Zira bu oyunu art arda 21 kere oynasanız bile ne zaman kazanacağınız garanti değil. Çünkü bu güç rastgele veriliyor.

11 / 96 SİHİRBAZLAR BİZİ NASIL KANDIRIYORLAR? Maskeli illüzyonist yine bir şovu ifşa etti.

12 / 96 Bu defa hostesinin sırtından demir kazık geçirdi.

13 / 96 Ancak devamında hostesi sapasağlam ayağa kalktı.

14 / 96 İşte o sır...

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44 / 96 En ünlü sihirbaz gösterilerinin ardındaki 10 sır Hint fakiri gibi giyinen iki kişi, gösteri öncesi hazırlık yaparak kırmızı bir bezin içine giriyorlar. Üçüncü bir kişi bunu yaparken dışardan kendilerine yardımcı oluyor. Kimse bezin içinde ne yapıldığını görmüyor.

45 / 96 Daha sonra bez aşağıya indiriliyor ve bir adamın, diğerinin üzerinde bağdaş kurarak oturduğu görülüyor. Manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyenler, dakikalarca karşılarında dikilerek yaşananları izliyorlar. Yüzleri örtülü iki gösterici, saatlerce bu vaziyette dururken yoldan geçenler kendilerine bol bol bahşiş vermeyi de ihmal etmiyorlar.

46 / 96 Elinde bir bastonla havada oturan adam gösterisi son dönemlerde Avrupa'nın büyük kentlerinde adeta patlama yaptı. Hint fakiri kılığında gösteriyi yapanlar ise halktan bol bol bahşiş toplamayı başarıyor.

47 / 96 Havaya yükselerek veya bir cisime dokunup havada kalma gösterisinden tarihte ilk kez 1830 yılında bahsediliyor. Hindistan'ın Madras olarak bilinen Chennai kentinde "Shesal " adlı bir kişinin, yerden 1,2 metre yüksekte oturduğu ve görenleri hayretler içinde bıraktığı ifade ediliyor. Bunu yaparken kişinin, yere teması olan bir cisime dokunduğu belirtiliyor.

48 / 96 Bu gösterinin nasıl yapıldığı geçtiğimiz yıllarda bir çok kez gözler önüne serildi. İlizyonun sırrını açıklayan videoları internetteki video sitelerinde bulmak mümkün. Kişinin havada kalmasını sağlayan aslında çelikten bir konstrüksiyon. Alttaki kişi örtüyle gizlenen çelik bir kalıbın üzerinde oturuyor. Adamın çamaşırlarının ve kolunun içinden geçen çelik bağlantı, baston süsü verilmiş çelik sütuna bağlanıyor. Gösteriyi yapan kişilerin özellikle bol kıyafetler giymesinin nedeni de bu. Aynı şekilde üstteki kişinin kolundan geçen bağlantı, üzerinde oturduğu çelik kalıbı havada tutuyor. Yani üstteki kişi aslında sandalye benzeri bir düzeneğin üzerinde duruyor.

49 / 96 Su altında zincirden kurtulmak İşte hayretler içerisinde izlediğimiz sihirbazlık numaralarının ardında yatan sırlar...

50 / 96 Fiziksel güç ve sahte kilitler birleştirildiğinde bu sihir gerçekleşir.

51 / 96 1983'te David Copperfield, Özgürlük Heykeli'ni tamamen yok etti. Hile çok basit bir şekilde açıklanabilir. Heykel büyük bir kumaş parçasıyla örtülmüş veya izleyicinin önüne koyulan büyük bir ekranla örtülmüştü. Anıtı aydınlatması dışında anıtın tüm aydınlatması kapandı. Bu basit hazırlık içi boşluk yanılsamasını yarattı ve ışık seti izleyiciyi kör etti. Anıt açığa çıktıktan sonra insanlar görüşlerini göremediler çünkü görüşleri geçici olarak spot ışıklarıyla bulanık kalmıştı.

52 / 96 Sihirbaz, izleyiciden birine rastgele bir karta imza atmasını ister. Ardından 4 parçaya böler ve imzalanmış kartı seyircilerin önünde sihirli bir şekilde eski haline getirir. Sırrı oldukça basit: illüzyonist cebinde katlanmış bir karta sahip ve imzalanmış kartı onunla değiştiriyor. Gizli kart yırtılır ve imzalanmış kart mükemmel güvenlidir.

53 / 96 Sadece nasıl durması gerektiğini biliyor.

54 / 96 İzleyiciler tarafından kuşatıldığında büyük bir kamyon nasıl yok edilir? Kolay! Yapmanız gereken tek şey kamyonun üzerinde özel bir örtü örtmek. Perdeleri çıkardığınızda, kamyon artık yok. Şimdi neden bu numaranın yalnızca TV'de görülebileceğini anlıyorsunuz.

55 / 96 Bir sihirbaz, bir eli ayna veya camdan geçirmek için özel olarak kesilmiş eleklere ihtiyaç duyar. Arka ekran 2 ayna panelini kaplar. Performans başladığında, bütün yapı gerçek aynayı arka tarafa kaydırır ve ikinci sahte ayna panelini ileriye doğru hareket ettirir. Şimdi bir eli aynadan sokmak için bir alan var. Performansın sonunda asistanlar gerçek aynayı ön yüze tekrar kaydırdı.

56 / 96 Sırrını bildiğinde 1 doları 100 dolara çevirmek o kadar kolaydır. Bir sihirbaz 1 doları özel bir şekilde katlar ve parmaklarının arkasına gizler. Ardından kimsenin görmediği şekilde 100 doları dikkatlice yer değiştirir.

57 / 96 Hüner genellikle çamurlu ve bulanık nehirlerde veya yüzme havuzları gibi insan yapımı sularda yapılır. Ana hedef esas olarak izleyicilere görünmeyen, cam veya açık plastik bir platform oluşturmaktır.

58 / 96 Kılıcını yutmayı öğrenmek yıllar sürebilir, çünkü son derece tehlikeli bir uygulama. Hile birçok fiziksel ve psikolojik hazırlık gerektirir. İllüzyonist kafasını boğazını ve karnını düz bir çizgi haline getirir ve kılıçtan zarar görmeyecek şekilde konumlandırır.

59 / 96 Sihirbazlar bizi nasıl kandırıyor? Sihirbazların insanların ağzını açıkta bırakan numaraları nasıl bıraktığını çok merak edenler bunu araştırmak için gizli bir takibe girişti. Burada Sihirbaz havada yerle hiç bir temas olmadan oturuyor gibi gözüküyor.

60 / 96 Burada da numarasının hazırlıklarını nasıl yaptığını görebiliyoruz.

61 / 96 Çelik bir konstrüksiyonu kurmaya başlıyor önce.

62 / 96 Daha sonra bu çelik görünümünü saklıyor.

63 / 96 Her çelik parçasını örtüyle kaplıyor.

64 / 96 Şüpheli bakışlarla etrafa bakıyor

65 / 96 Ve sonra numarası için gereken çalışmaları yapmaya devam ediyor.

66 / 96 Düzeneğin üzerini kapatmak için fazladan örtü alıyor.

67 / 96 Oturacağı düzeneği doğru pozisyona ayarlıyor.

68 / 96 Kendisi hazırlanana kadar kimse düzeneği görmesin diye üzerini örtüp kendisi hazırlanmaya başlıyor. Üzerini değiştirip örtüyü kaldırıp numarasına başlıyor.

69 / 96 Havada durma numarası yapan bir sihirbaz ise gizlice numarasını hazırlarken görüntülendi...

70 / 96 Ve işte sonuç! Yere temas etmeden oturan bir sihirbaz!

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