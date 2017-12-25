Her an boğulma tehlikesiyle yaşıyor

Son Güncelleme 3 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.12.2017 15:35 |3 saat önce

Kübalı talihsiz çocuk, suratının tam ortasındaki 6 kilo ağırlığa sahip tümör yüzünden boğulma tehlikesi yaşıyor. Çocuğu görenler, tümörün büyüklüğü yüzünden şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Yüzündeki tümörden kurtulamazsa...

1 / 30 14 yaşındaki Kübalı çocuk, suratının tam ortasındaki basketbol topu büyüklüğündeki tümör sebebiyle zamanla yarışıyor. Günden güne büyüyen tümör alınamazsa, Emanuel Zayas isimli çocuk hayatını kaybedecek. ABD'nin Florida şehrinde ameliyat olmayı bekeleyen çocuğun suratındaki timör yaklaşık 6 kilo ağırlığında.

2 / 30 SİVİLCE OLARAK BAŞLAMIŞ Çocuğun tümörü zararsız bir tür olsa da büyüklüğü sebebiyle onu ölümle tehdit eder hale gelmiş durumda.

3 / 30 Mamut tümörü adı verilen tümör ergenlik çağına geldiğinde burnunun ucunda bir sivilce olarak başlamış ancak zaman içerisinde o kadar büyümüş ki nefes almasını ve yemek yemesini imkansız kılacak hale gelmiş. Emanuel'in boynu ağırlık yüzünden kırılmak riski taşırken tümör yüzünden boğulma ihtimali de var.

4 / 30 AMELİYAT 8-10 SAAT SÜRECEK Talihsiz çocuk, 12 Ocak'ta Jackson Memorial Hastanesinde ameliyat masasına yatacak. Miami Sağlık Sistemi Üniversitesi, oral ve maksillofasiyel cerrahi şefi Dr. Robert Marx, Emanuel'in poliostotik fibröz displazi adı verilen nadir bir bozuklukla doğduğını söyledi.

5 / 30 Bu durum Emanuel'in vücudunun kemik yerine skar dokusu geliştirmesine sebep ve kolları, bacakları ve kafatasında kırıklar ve şekil bozuklukları oluşmasına neden oluyor.

6 / 30 Yapılcak operasyonun 8-10 saat arasında sürmesi beklenirken, ameliyata 4 cerrah katılacak. Ameliyat sonrası çocuğun çenesini yeniden yapılandırmak ve dişlerini değiştirmek için en az 2 ameliyata daha ihtiyacı olacak.

7 / 30 Tümör kanser olmadığı için yayılma ihtimali bulunmamasına rağmen ağırlığı sebebiyle bir an önce çıkarılması gerekiyor.

8 / 30 MASRAFLAR İÇİN PARA TOPLANIYOR Jackson Health Foundation'ın Uluslararası Çocuk Fonu programı, bağışlarla Emanuel'in ameliyat masraflarını karşılamayı umuyor.

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18 / 30 TÜMÖRLÜ ADAMIN DRAMI Sinir sistemindeki genetik rahatsızlık nedeniyle yüzünde oluşan tümörle yaşayan Çinli adam bir dram yaşıyor. Çin'in Hunan eyaletinden yaşayan 37 yaşındaki Huang Chuncai, dünyanın en büyük yüz tümörüne sahip hastası.

19 / 30 Sinir sistemindeki genetik rahatsızlık nedeniyle yüzünde oluşan tümörle yaşayan Çinli adam bir dram yaşıyor. Çin'in Hunan eyaletinden yaşayan 37 yaşındaki Huang Chuncai, dünyanın en büyük yüz tümörüne sahip hastası.

20 / 30 Suratındaki nörofibromatosisin aşırı şişmesinden dolayı tüm suratının şişmesinden ve birçok hayati fonksyonlarını zar zor gerçekleştirmekten şikayet ediyordu.</p>

21 / 30 Geçtigimiz günlerde ameliyat Çin'in Guangzhou Hastanesi'nde ameliyat olan adamın sadece sol yanağından 1.5 kilogramı aşkın tümörü alındı.

22 / 30 Hastalığın kişinin aile genlerinden aldığı bozukluk ile doğumundan itibaren mutasyona uğrayan genlerden dolayı hastalığın bu şekilde büyüyüp geliştiği açıklandı.

23 / 30 Huang Chuncai'nin suratındaki tümörün 5 sene önce tartıldığında 15 kilogram olduğu ve suratındaki ekstra ağırlık nedeni ile omurganın ve beldeki kasların zedelendiği de belirlendi.

24 / 30 Yüz tümörü olan Kanada doğumlu 17 yaşındaki genç Sarah Atwell ameliyat ile gülüşünü ve yüzünü geri kazandı...

25 / 30 En çok arkadaşlarının hastalığı ile dalga geçmesine üzülen genç kız sonunda normal bir yüze kavuşma sevincini yaşıyor...

26 / 30 17 yaşındaki genç kız en çok arkadaşlarının yüzü ile dalga geçmelerine üzülüyor...

27 / 30 Benzerine nadir rastlanan bir hastalığa sahip olan genç kız geçtiğimiz gün ameliyat oldu...

28 / 30 Yüzünün yarısını kaplayan timörün alınarak normale dönen kız insanların artık normal bir insan olmanın sevincini yaşıyor...

29 / 30 Konuşma zorluğu yaşayan genç kız insanların kendisi ile dalga geçmesinden üzüntülerini kağıda yazarak internet üzerinden paylaştı..