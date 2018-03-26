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Her gün buraya gelip çıkardıklarını görünce çok şaşıracaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 26.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

Yaklaşık 10 metre derinliğinde açılan çukurlarda maden arama Sri Lanka'da oldukça yaygın.

Yasa dışı olmasına rağmen nehir madenciliği birçok Sri Lanka'lı için geçim kaynağı...

Bu çalışanların işi çok zor

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Maden araması yapanlar ekip halinde hareket ediyorlar, barakada da yapılacak işler var.
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Açılan çukurlardan çıkarılan çamur önce suyundan arındırılıyor.
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Çamuru arındırılmış olan küçük taşların arasında bir servet olabilir.
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Elekteki küçük taşlar dikkatle ayrıştırılıyor.
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Bu taşların yeni adresi atölyeler.
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Değerli taşlar atölyede hassas ellerde işleniyor.
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Deniz seviyesinin 100 metre altında olan ve bazı günler sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı Danakil, dünyanın en sıcak ve alçak noktalarından biri.
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Tuz kaynağının bulunduğu yaklaşık 90 bin kilometrekarelik bu uçsuz bucaksız çölde ellerinde kazmalarla tuz parçalarını çıkarmaya çalışan işçiler ölüme meydan okuyor.
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Kilometreler boyunca gölgelik alana rastlanmayan düzlüğe yılın büyük bölümünde yağış düşmüyor.Zorlu mesailerine rağmen günde ortalama 30 lira kazanabilen işçilerden bazıları yakıcı güneşe dayanamayarak hayatını kaybediyor.
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Sivrisineklerin davranışlarını incelemek için elini sineklerle dolu bir kutunun içine sokarak onları inceliyor.
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Filler konusunda uzman veteriner hekim.
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Hayvanlarda prostat kontrolü
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Mobil tuvalet görevlileri.
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Fil dışkısı toplayıcı
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At spermini almak için uğraşan insanlar.
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Fotoğrafçı Sudharak Olwe, Mumbai'deki kanalizasyon işçilerini görüntüledi.
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İşte herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadan yıllardır aynı işi yapan o işçiler.
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Eğer çalıştığınız işten memnun değilseniz ve sıkıldığınızı düşünüyorsanız bir de bu insanların yaptıkları işlere bakıp karar verin... Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...
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Adı Ramesh Sahu olan bu işçi, Doğu Hindistan'ın Kalküta kentinde çalışıyor.
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Görevi ise hiçbir koruma kıyafeti hatta eldiven bile giymeden tüm şehrin tıkanan kanalizasyonunu temizlemek...
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İşinizden memnun değilseniz ve sürekli şikayet ediyorsanız bir kere daha düşünmelisiniz.
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Çünkü öyle meslekler var ki şaşıracaksınız.
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Eğer çalıştığınız işten memnun değilseniz ve sıkıldığınızı düşünüyorsanız bir de bu insanların yaptıkları işlere bakıp karar verin... Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...
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Eğer çalıştığınız işten memnun değilseniz ve sıkıldığınızı düşünüyorsanız bir de bu insanların yaptıkları işlere bakıp karar verin... Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...
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Bu tuhaf işte ise çok kalabalık çalışanların olduğu yerde tuvalete gitmek sorun galine gelebiliyor. İşte tuvalet koordinatörleri bu iş için varlar. Kimlerin ne zaman, ne sıklıkla mola verip tuvalete gideceğini ayarlıyorlar.
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Bu işi yapanlar çiftlik sahibinde bulundurduğu geyiğin idrarını bir kovaya koyarak, geyik avcılarına satıyorlar. Geyik avcıları ise yeni geyiklerin ortaya çıkabilmesi için ve geyik neslinin tükenmemesi için bunları para karşılığı alıyorlar. Bu iş ayda ortalama 75 bin TL kazandırıyor, yılda ise 300. İle 900. TL arası oldukça çok para kazandırtıyor.
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Bu hayvanların isimlerine at nalı yengeçleri deniliyor. Bazı avcılar bu zararsız hayvanları toplayarak kanlarını alıyorlar ve laboratuvar çalışanlarına veriyorlar. Bu hayvanın kanının litresi 50.000 TL'den satılmakta ve deneylerde işe yaradığı için kan, laboratuvar ortamlarında deneylerde kullanılıyor.
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Yağ çıkarma işi
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Bu mesleğe sahip insanlar, sperm bankalarındaki katılımcıların spermlerini temizlemekle görevliler.
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Orta Asya'daki işçiler
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Hindistan'da kanalizasyon temizleyenler
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Hindistan'da tuz paketleme.
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Petrol çıkarma
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Çin'de yüksek voltajlı elektrik kablolarının montajı.
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Gemi boyama, Hamburg, Almanya
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Çöp toplayıcıları. Jambi, Endonezya
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Kışın gemide hayat.
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Pirinç toplayıcıları, Endonezya
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Vinç operatörü, Fransa
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İtfaiyeciler. Dublin, İrlanda
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Endonezya
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Göçebe kuaför, Kolkata, Hindistan
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Kemer yapımı.
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Gökdelen temizleyicileri, İstanbul, Türkiye
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Pirinç üreticileri, Hindistan
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Brendan Walsh, profesyonel bir dışkı dalgıcı.
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Avustralya, Melbourne'de kendi şirketinin sahibi. Bu şirket, dışkı ile bir takım bakterileri birleştiren ve kanalizasyon atıklarının parçalanmasını sağlayan araç gereçler, makineler satıyor.
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Bu makineler arıza yaptığında ya da bakım zamanı geldiğinde onları kontrol etmek Brendan'a düşüyor.
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Ve özel kıyafetler gşyerek buradaki sorunu çözüyor.
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Sıhhi Tesisatçılık
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Hara Veterineri
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Safari Parkı Eğlendirme Elemenı
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Fil Bakıcısı
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Seyyar Tuğlacı
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Yüksek Gerilim Hattı Teknisyeni
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Ölü Balık Temizleyici
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Seyyar Tuvalet Görevlisi
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Köpekler İçin Sörf Eğitmeni
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Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...
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Bu adamın bütün işi kuleleri yıkmak. Bunun için de sadece balyoz kullanıyor..
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Çin'deki yıkım firmaları çok daha pahalıya geldiği için dinamit sistemiyle kuleleri yıkmıyor. Bunun için uzmanlaşmış bir işçi kullanıyor...
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Tek bir işçi yüzlerce metre yükseklikteki kuleye tırmanıp yukarıdan aşağıya yıkarak iniyor...
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Görüntüler Çin'in kuzeyindeki Taiyuan kentinden..Bu işte tek başına 45 metre yüksekliğindeki bacayı yıkıyor.
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Fil Bakıcılığı
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Gezici Tuvaletçi
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Vücut Yağlayıcılığı
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Bıçak Jonglörü Asistanı
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Lağım İşçisi
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Lağım İşçisi
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Kostümlü Animatörler
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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka nehir madenciliği

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