Her gün buraya gelip çıkardıklarını görünce çok şaşıracaksınız

Yasa dışı olmasına rağmen nehir madenciliği birçok Sri Lanka'lı için geçim kaynağı...

Bu çalışanların işi çok zor

1 / 119 Maden araması yapanlar ekip halinde hareket ediyorlar, barakada da yapılacak işler var.

2 / 119 Açılan çukurlardan çıkarılan çamur önce suyundan arındırılıyor.

3 / 119 Çamuru arındırılmış olan küçük taşların arasında bir servet olabilir.

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6 / 119 Elekteki küçük taşlar dikkatle ayrıştırılıyor.

7 / 119 Bu taşların yeni adresi atölyeler.

8 / 119 Değerli taşlar atölyede hassas ellerde işleniyor.

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14 / 119 Deniz seviyesinin 100 metre altında olan ve bazı günler sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı Danakil, dünyanın en sıcak ve alçak noktalarından biri.

15 / 119 Tuz kaynağının bulunduğu yaklaşık 90 bin kilometrekarelik bu uçsuz bucaksız çölde ellerinde kazmalarla tuz parçalarını çıkarmaya çalışan işçiler ölüme meydan okuyor.

16 / 119 Kilometreler boyunca gölgelik alana rastlanmayan düzlüğe yılın büyük bölümünde yağış düşmüyor.Zorlu mesailerine rağmen günde ortalama 30 lira kazanabilen işçilerden bazıları yakıcı güneşe dayanamayarak hayatını kaybediyor.

17 / 119 Sivrisineklerin davranışlarını incelemek için elini sineklerle dolu bir kutunun içine sokarak onları inceliyor.

18 / 119 Filler konusunda uzman veteriner hekim.

19 / 119 Hayvanlarda prostat kontrolü

20 / 119 Mobil tuvalet görevlileri.

21 / 119 Fil dışkısı toplayıcı

22 / 119 At spermini almak için uğraşan insanlar.

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27 / 119 Fotoğrafçı Sudharak Olwe, Mumbai'deki kanalizasyon işçilerini görüntüledi.

28 / 119 İşte herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadan yıllardır aynı işi yapan o işçiler.

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31 / 119 Eğer çalıştığınız işten memnun değilseniz ve sıkıldığınızı düşünüyorsanız bir de bu insanların yaptıkları işlere bakıp karar verin... Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...

32 / 119 Adı Ramesh Sahu olan bu işçi, Doğu Hindistan'ın Kalküta kentinde çalışıyor.

33 / 119 Görevi ise hiçbir koruma kıyafeti hatta eldiven bile giymeden tüm şehrin tıkanan kanalizasyonunu temizlemek...

34 / 119 İşinizden memnun değilseniz ve sürekli şikayet ediyorsanız bir kere daha düşünmelisiniz.

35 / 119 Çünkü öyle meslekler var ki şaşıracaksınız.

36 / 119 Eğer çalıştığınız işten memnun değilseniz ve sıkıldığınızı düşünüyorsanız bir de bu insanların yaptıkları işlere bakıp karar verin... Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...

37 / 119 Eğer çalıştığınız işten memnun değilseniz ve sıkıldığınızı düşünüyorsanız bir de bu insanların yaptıkları işlere bakıp karar verin... Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...

38 / 119 Bu tuhaf işte ise çok kalabalık çalışanların olduğu yerde tuvalete gitmek sorun galine gelebiliyor. İşte tuvalet koordinatörleri bu iş için varlar. Kimlerin ne zaman, ne sıklıkla mola verip tuvalete gideceğini ayarlıyorlar.

39 / 119 Bu işi yapanlar çiftlik sahibinde bulundurduğu geyiğin idrarını bir kovaya koyarak, geyik avcılarına satıyorlar. Geyik avcıları ise yeni geyiklerin ortaya çıkabilmesi için ve geyik neslinin tükenmemesi için bunları para karşılığı alıyorlar. Bu iş ayda ortalama 75 bin TL kazandırıyor, yılda ise 300. İle 900. TL arası oldukça çok para kazandırtıyor.

40 / 119 Bu hayvanların isimlerine at nalı yengeçleri deniliyor. Bazı avcılar bu zararsız hayvanları toplayarak kanlarını alıyorlar ve laboratuvar çalışanlarına veriyorlar. Bu hayvanın kanının litresi 50.000 TL'den satılmakta ve deneylerde işe yaradığı için kan, laboratuvar ortamlarında deneylerde kullanılıyor.

41 / 119 Yağ çıkarma işi

42 / 119 Bu mesleğe sahip insanlar, sperm bankalarındaki katılımcıların spermlerini temizlemekle görevliler.

43 / 119 Orta Asya'daki işçiler

44 / 119 Hindistan'da kanalizasyon temizleyenler

45 / 119 Hindistan'da tuz paketleme.

46 / 119 Petrol çıkarma

47 / 119 Çin'de yüksek voltajlı elektrik kablolarının montajı.

48 / 119 Gemi boyama, Hamburg, Almanya

49 / 119 Çöp toplayıcıları. Jambi, Endonezya

50 / 119 Kışın gemide hayat.

51 / 119 Pirinç toplayıcıları, Endonezya

52 / 119 Vinç operatörü, Fransa

53 / 119 İtfaiyeciler. Dublin, İrlanda

54 / 119 Endonezya

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56 / 119 Göçebe kuaför, Kolkata, Hindistan

57 / 119 Kemer yapımı.

58 / 119 Gökdelen temizleyicileri, İstanbul, Türkiye

59 / 119 Pirinç üreticileri, Hindistan

60 / 119 Brendan Walsh, profesyonel bir dışkı dalgıcı.

61 / 119 Avustralya, Melbourne'de kendi şirketinin sahibi. Bu şirket, dışkı ile bir takım bakterileri birleştiren ve kanalizasyon atıklarının parçalanmasını sağlayan araç gereçler, makineler satıyor.

62 / 119 Bu makineler arıza yaptığında ya da bakım zamanı geldiğinde onları kontrol etmek Brendan'a düşüyor.

63 / 119 Ve özel kıyafetler gşyerek buradaki sorunu çözüyor.

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68 / 119 Sıhhi Tesisatçılık

69 / 119 Hara Veterineri

70 / 119 Safari Parkı Eğlendirme Elemenı

71 / 119 Fil Bakıcısı

72 / 119 Seyyar Tuğlacı

73 / 119 Yüksek Gerilim Hattı Teknisyeni

74 / 119 Ölü Balık Temizleyici

75 / 119 Seyyar Tuvalet Görevlisi

76 / 119 Köpekler İçin Sörf Eğitmeni

77 / 119 Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...

78 / 119 Bu adamın bütün işi kuleleri yıkmak. Bunun için de sadece balyoz kullanıyor..

79 / 119 Çin'deki yıkım firmaları çok daha pahalıya geldiği için dinamit sistemiyle kuleleri yıkmıyor. Bunun için uzmanlaşmış bir işçi kullanıyor...

80 / 119 Tek bir işçi yüzlerce metre yükseklikteki kuleye tırmanıp yukarıdan aşağıya yıkarak iniyor...

81 / 119 Görüntüler Çin'in kuzeyindeki Taiyuan kentinden..Bu işte tek başına 45 metre yüksekliğindeki bacayı yıkıyor.

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85 / 119 Fil Bakıcılığı

86 / 119 Gezici Tuvaletçi

87 / 119 Vücut Yağlayıcılığı

88 / 119 Bıçak Jonglörü Asistanı

89 / 119 Lağım İşçisi

90 / 119 Lağım İşçisi

91 / 119 Kostümlü Animatörler

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