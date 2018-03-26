Her gün buraya gelip çıkardıklarını görünce çok şaşıracaksınız

Yasa dışı olmasına rağmen nehir madenciliği birçok Sri Lanka'lı için geçim kaynağı...
Bu çalışanların işi çok zor
1 / 119
Maden araması yapanlar ekip halinde hareket ediyorlar, barakada da yapılacak işler var.
2 / 119
Açılan çukurlardan çıkarılan çamur önce suyundan arındırılıyor.
3 / 119
Çamuru arındırılmış olan küçük taşların arasında bir servet olabilir.
6 / 119
Elekteki küçük taşlar dikkatle ayrıştırılıyor.
7 / 119
Bu taşların yeni adresi atölyeler.
8 / 119
Değerli taşlar atölyede hassas ellerde işleniyor.
14 / 119
Deniz seviyesinin 100 metre altında olan ve bazı günler sıcaklığın 50 dereceye ulaştığı Danakil, dünyanın en sıcak ve alçak noktalarından biri.
15 / 119
Tuz kaynağının bulunduğu yaklaşık 90 bin kilometrekarelik bu uçsuz bucaksız çölde ellerinde kazmalarla tuz parçalarını çıkarmaya çalışan işçiler ölüme meydan okuyor.
16 / 119
Kilometreler boyunca gölgelik alana rastlanmayan düzlüğe yılın büyük bölümünde yağış düşmüyor.Zorlu mesailerine rağmen günde ortalama 30 lira kazanabilen işçilerden bazıları yakıcı güneşe dayanamayarak hayatını kaybediyor.
17 / 119
Sivrisineklerin davranışlarını incelemek için elini sineklerle dolu bir kutunun içine sokarak onları inceliyor.
18 / 119
Filler konusunda uzman veteriner hekim.
19 / 119
Hayvanlarda prostat kontrolü
20 / 119
Mobil tuvalet görevlileri.
21 / 119
Fil dışkısı toplayıcı
22 / 119
At spermini almak için uğraşan insanlar.
27 / 119
Fotoğrafçı Sudharak Olwe, Mumbai'deki kanalizasyon işçilerini görüntüledi.
28 / 119
İşte herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadan yıllardır aynı işi yapan o işçiler.
31 / 119
Eğer çalıştığınız işten memnun değilseniz ve sıkıldığınızı düşünüyorsanız bir de bu insanların yaptıkları işlere bakıp karar verin... Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...
32 / 119
Adı Ramesh Sahu olan bu işçi, Doğu Hindistan'ın Kalküta kentinde çalışıyor.
33 / 119
Görevi ise hiçbir koruma kıyafeti hatta eldiven bile giymeden tüm şehrin tıkanan kanalizasyonunu temizlemek...
34 / 119
İşinizden memnun değilseniz ve sürekli şikayet ediyorsanız bir kere daha düşünmelisiniz.
35 / 119
Çünkü öyle meslekler var ki şaşıracaksınız.
36 / 119
Eğer çalıştığınız işten memnun değilseniz ve sıkıldığınızı düşünüyorsanız bir de bu insanların yaptıkları işlere bakıp karar verin... Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...
37 / 119
Eğer çalıştığınız işten memnun değilseniz ve sıkıldığınızı düşünüyorsanız bir de bu insanların yaptıkları işlere bakıp karar verin... Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...
38 / 119
Bu tuhaf işte ise çok kalabalık çalışanların olduğu yerde tuvalete gitmek sorun galine gelebiliyor. İşte tuvalet koordinatörleri bu iş için varlar. Kimlerin ne zaman, ne sıklıkla mola verip tuvalete gideceğini ayarlıyorlar.
39 / 119
Bu işi yapanlar çiftlik sahibinde bulundurduğu geyiğin idrarını bir kovaya koyarak, geyik avcılarına satıyorlar. Geyik avcıları ise yeni geyiklerin ortaya çıkabilmesi için ve geyik neslinin tükenmemesi için bunları para karşılığı alıyorlar. Bu iş ayda ortalama 75 bin TL kazandırıyor, yılda ise 300. İle 900. TL arası oldukça çok para kazandırtıyor.
40 / 119
Bu hayvanların isimlerine at nalı yengeçleri deniliyor. Bazı avcılar bu zararsız hayvanları toplayarak kanlarını alıyorlar ve laboratuvar çalışanlarına veriyorlar. Bu hayvanın kanının litresi 50.000 TL'den satılmakta ve deneylerde işe yaradığı için kan, laboratuvar ortamlarında deneylerde kullanılıyor.
42 / 119
Bu mesleğe sahip insanlar, sperm bankalarındaki katılımcıların spermlerini temizlemekle görevliler.
43 / 119
Orta Asya'daki işçiler
44 / 119
Hindistan'da kanalizasyon temizleyenler
45 / 119
Hindistan'da tuz paketleme.
47 / 119
Çin'de yüksek voltajlı elektrik kablolarının montajı.
48 / 119
Gemi boyama, Hamburg, Almanya
49 / 119
Çöp toplayıcıları. Jambi, Endonezya
50 / 119
Kışın gemide hayat.
51 / 119
Pirinç toplayıcıları, Endonezya
52 / 119
Vinç operatörü, Fransa
53 / 119
İtfaiyeciler. Dublin, İrlanda
56 / 119
Göçebe kuaför, Kolkata, Hindistan
58 / 119
Gökdelen temizleyicileri, İstanbul, Türkiye
59 / 119
Pirinç üreticileri, Hindistan
60 / 119
Brendan Walsh, profesyonel bir dışkı dalgıcı.
61 / 119
Avustralya, Melbourne'de kendi şirketinin sahibi. Bu şirket, dışkı ile bir takım bakterileri birleştiren ve kanalizasyon atıklarının parçalanmasını sağlayan araç gereçler, makineler satıyor.
62 / 119
Bu makineler arıza yaptığında ya da bakım zamanı geldiğinde onları kontrol etmek Brendan'a düşüyor.
63 / 119
Ve özel kıyafetler gşyerek buradaki sorunu çözüyor.
68 / 119
Sıhhi Tesisatçılık
70 / 119
Safari Parkı Eğlendirme Elemenı
73 / 119
Yüksek Gerilim Hattı Teknisyeni
74 / 119
Ölü Balık Temizleyici
75 / 119
Seyyar Tuvalet Görevlisi
76 / 119
Köpekler İçin Sörf Eğitmeni
77 / 119
Bu adam belki de dünyanın en zor ve tehlikeli işlerinden birini yapıyor...
78 / 119
Bu adamın bütün işi kuleleri yıkmak. Bunun için de sadece balyoz kullanıyor..
79 / 119
Çin'deki yıkım firmaları çok daha pahalıya geldiği için dinamit sistemiyle kuleleri yıkmıyor. Bunun için uzmanlaşmış bir işçi kullanıyor...
80 / 119
Tek bir işçi yüzlerce metre yükseklikteki kuleye tırmanıp yukarıdan aşağıya yıkarak iniyor...
81 / 119
Görüntüler Çin'in kuzeyindeki Taiyuan kentinden..Bu işte tek başına 45 metre yüksekliğindeki bacayı yıkıyor.
86 / 119
Gezici Tuvaletçi
87 / 119
Vücut Yağlayıcılığı
88 / 119
Bıçak Jonglörü Asistanı
91 / 119
Kostümlü Animatörler
Okuyucu Yorumları 0 yorum