Her gün kanlar içinde birer ikişer sahillere vuruyorlar!

Dün ve bugün Giresun, Trabzon ve Rize sahillerinde toplam 5 ölü yunus sahile vururken, son olarak Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü sahilinde 2 yunus balığı ölü olarak karaya vurmuş halde bulundu.

Ölü yunuslar karaya vuruyor

1 / 18 TRABZON'un Akçaabat ilçesi sahilinde ölü 2 yunus kıyıya vurdu. Kentte son bir haftada kıyıya vuran ölü yunus sayısı 10 olurken, yunus ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı.

2 / 18 İlçenin Söğütlü sahilinde gezintiye çıkan üniversite öğrencisi Aleyna Akçay, kıyıya vuran 2 ölü yunusu fark etti, durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ve belediye ekipleri, yunuslar üzerinde inceleme yaptı. Yunuslarda yara izleri olduğu görüldü. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki ölü yunuslar sahilden kaldırıldı.

3 / 18 Kentte son bir haftada kıyıya vuran ölü yunus sayısı 10 oldu. Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, yunus ölümleri ile ilgili inceleme başlattı.

4 / 18 Aç kalan yunusların avlanmak için kıyıya geldikleri sırada kayalara çarpmaları sonucu öldükleri sanılıyor.

5 / 18 Samsun’da ölü yunus, karaya vurdu Atakum ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda sahilde yürüyenler, ölü yunusu fark edip, polise haber verdi.

6 / 18 İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Atakum Zabıta ekipleri ile deniz polisi, gövdesinin çeşitli yerlerinde yaralar bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yunus üzerinde inceleme yaptı.

7 / 18 Balıkçı ağlarına takılarak ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulan ölü yunus, sahilden kaldırıldı.

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