Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...

Parçalarını farklı yerlerden toplayan polis, Anastasya'yı tutuklayınca gerçekler gün yüzüne çıktı.

Kan donduran vahşet!

1 / 12 21 yaşındaki Anastasya Onegina’nın 24 yaşındaki Dimitri Sinkeviç’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından, birbirinden ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı.

2 / 12 Cinsel ilişki sırasında birbirine şiddet kullanmayı tercih eden ikiliden Anastasya Onegina, sevgilisini 'yanlışlıkla boğduğunu' iddia etmişti.

3 / 12 Ancak ortaya çıkan yeni detaylar, bir satanist ayine işaret ediyor.

4 / 12 Eski bir polis olan Dimitri Sinkeviç’in vücudunun parçalandığı ve cesedindeki kanın boşaltıldığı ortaya çıktı.

5 / 12 Rusya’nın Oryol kentindeki polis; maktulün kafası, elleri ve ayaklarının Anastasya Onegina’nın buzdolabında bulunduğunu ifşa etti.

6 / 12 Adamın penisi, dudakları, kulakları ve parmaklarının kesilerek şeytani figür Bafomet’e benzetilmeye çalışıldığı da açıklandı.

7 / 12 Dimitri’nin üvey annesi Nina, oğlunun ve sevgilisinin satanizmle ilgilendiğini ifade etti.

8 / 12 Babası İgor da oğlunu Onegina ve çevresi konusunda uyardığını belirtti.

9 / 12 “Ona bu insanlara dikkat et ki, kafanı koparmasınlar demiştim. Söylediğimin tamamen gerçekleşmesini beklemiyordum” diye konuştu.

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