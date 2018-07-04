HABER

Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

Rusya'da 21 yaşındaki genç kız 24 yaşındaki sevgilisini ilişki sırasında öldürüp düzenlediği ayinde parçalara ayırdı.

Parçalarını farklı yerlerden toplayan polis, Anastasya'yı tutuklayınca gerçekler gün yüzüne çıktı.

Kan donduran vahşet!

1 / 12

21 yaşındaki Anastasya Onegina’nın 24 yaşındaki Dimitri Sinkeviç’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmasının ardından, birbirinden ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı.
2 / 12

Cinsel ilişki sırasında birbirine şiddet kullanmayı tercih eden ikiliden Anastasya Onegina, sevgilisini 'yanlışlıkla boğduğunu' iddia etmişti.
3 / 12

Ancak ortaya çıkan yeni detaylar, bir satanist ayine işaret ediyor.
4 / 12

Eski bir polis olan Dimitri Sinkeviç’in vücudunun parçalandığı ve cesedindeki kanın boşaltıldığı ortaya çıktı.
5 / 12

Rusya’nın Oryol kentindeki polis; maktulün kafası, elleri ve ayaklarının Anastasya Onegina’nın buzdolabında bulunduğunu ifşa etti.
6 / 12

Adamın penisi, dudakları, kulakları ve parmaklarının kesilerek şeytani figür Bafomet’e benzetilmeye çalışıldığı da açıklandı.
7 / 12

Dimitri’nin üvey annesi Nina, oğlunun ve sevgilisinin satanizmle ilgilendiğini ifade etti.
8 / 12

Babası İgor da oğlunu Onegina ve çevresi konusunda uyardığını belirtti.
9 / 12

“Ona bu insanlara dikkat et ki, kafanı koparmasınlar demiştim. Söylediğimin tamamen gerçekleşmesini beklemiyordum” diye konuştu.
10 / 12

11 / 12

12 / 12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya cinayet Anastasya Onegina

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Honor 10 Türkiye’ye geliyor

Honor 10 Türkiye’ye geliyor

Rusya'dan gözdağı: Batı bunların hiç birine kafa tutamaz

Rusya'dan gözdağı: Batı bunların hiç birine kafa tutamaz

Nikki DuBose: Küçükken annem taciz ediyordu

Nikki DuBose: Küçükken annem taciz ediyordu

İran'da Instagram yasağı!

İran'da Instagram yasağı!

O fotoğrafların korkunç hikayesi

O fotoğrafların korkunç hikayesi

Instagram'ı sallayan dikkat çekici fenomenler

Instagram'ı sallayan dikkat çekici fenomenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.