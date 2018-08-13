Her şey bir anda oldu! Vahşi doğanın en acımasız anı

Bu kez yılanla karşı karşıya gelen timsah bakın avını nasıl alt ediyor...

Vahşi doğadan korkunç fotoğraflar

1 / 355 Beslenme uğruna acımasız bir katile dönüşen hayvanların amansız mücadelesi nefes kesiyor.

2 / 355 Özellikle de vahşi doğanın en tehlikelileri arasında bulunan timsahlar karşılarında kim olursa olsun galip gelmeyi başarıyor.

3 / 355 İşte o karşılaşmalardan birinde yaşanan anlar...

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8 / 355 Bu fotoğraflarda hayatta kalmak için kıran kırana geçen mücadele sonrası bir tarafın kaybetmesine tanıklık ettiğiniz fotoğraflardan ziyade hayvanların yardımlaşmasını görebileceğiniz kareler yer alıyor.

9 / 355 Nehir kıyısında su içmek isterken timsahlar tarafından yakalanan su antilobunun imdadına hipoppotam yetişiyor.

10 / 355 Timsahlar, bacağından yakalayarak suyun içine çektikleri yemlerinin ölmesini beklerken hesaba katmadıkları bir olay gerçekleşiyor. Su antilobunun zorda kaldığını gören hipopotam, soluğu nehir kenarında alıyor.

11 / 355 Kıyıya çıkması için yönlendirmeye çalıştığı su antilobunun bacakları tutmayınca güçlü çenesiyle su antilobunu kıyıya kadar çıkarıyor.

12 / 355 Hipopotam sayesinde timsahların elinden kurtulmayı başaran su antilobu karada bir süre dinlenmek istiyor.

13 / 355 Fakat çok yakınında başka bir timsah daha bulunuyor...

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15 / 355 Bulduğu zebrayı yemek isterken başına gelenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.

16 / 355 Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı.

17 / 355 Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.

18 / 355 Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.

19 / 355 5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.

20 / 355 Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.

21 / 355 İşte o anlarda yaşananlar...

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26 / 355 Bebek fok balığı, köpek balığı saldırısından son anda kurtuldu.

27 / 355 Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.

28 / 355 Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.

29 / 355 Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor.

30 / 355 Ve o kareler objektiflere böyle yansıyor...

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34 / 355 Harpy Kartalı çok nadir görülebilir. Onu bulmak istiyorsanız maymunların olduğu yerlere bakmalısınız çünkü kendisi tam bir maymun avcısıdır. Pençeleri bir insan bileği kalınlığındadır ve ağaç üstündeki her maymun türüne saldırabilirler.

35 / 355 Komşusunun verandasında gördüğü manzara şok etti. Yılanın büyük bir saksağanı yuttuğu an Shane Raddatz ve eşinin objektiflerine böyle yansıdı.

36 / 355 Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.

37 / 355 Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.

38 / 355 Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.

39 / 355 Namibya’nın Etosha Ulusal Parkı’nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu.

40 / 355 Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti...

41 / 355 Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."

42 / 355 Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.

43 / 355 Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.

44 / 355 Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.

45 / 355 Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.

46 / 355 Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.

47 / 355 3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.

48 / 355 BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu.

49 / 355 Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu.

50 / 355 Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.

51 / 355 Kenya'da nehri geçmek isteyen ceylanın arkasından sinsice yaklaşan timsah, doğru an gelene kadar bu şekilde bekledi.

52 / 355 Ailesiyle beraber nehri geçmeye çalışan ceylan başına geleceklerden habersiz ilerlerken, arkasından gelen timsaha yem oldu.

53 / 355 O anlar işte böyle kaydedildi.

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62 / 355 Her zaman gittiği yerde balık tutan bu adamın davetsiz misafir karşısında verdiği tepki herkesi şok etti.

63 / 355 Tekneye çıkıp, adamın elinden balık yiyen yılan hayrete düşürdü.

64 / 355 Bir erkek ve dişi aslan, Güney Afrika'daki Kruger ulusal parkında şiddetli bir kavgaya tutuşurken fotoğraflandı.

65 / 355 Bu çarpıcı görüntüleri çeken fotoğrafçı herhangi bir kan görmediğini ancak kavganın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

66 / 355 Kavga esnasında erkek aslanın büyük dişlerinden bir tanesi yerinden çıktı.

67 / 355 Dişinden olan aslan kavgadan mağlup olarak ayrıldı.

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69 / 355 Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

70 / 355 Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

71 / 355 Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

72 / 355 Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

73 / 355 Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

74 / 355 İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.

75 / 355 Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.

76 / 355 Saldırıdan sağ çıkmış Ren Geyiğinin görüntüsü.

77 / 355 Houston'da yaşanan sel faciasının ardından birarada durarak hayatta kalmış ateşböcekleri.

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79 / 355 Güney Afrika'nın Kruger parkında geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay gerçekleşti. Su içmek isteyen bir Afrika antilobunu yakalayan timsah, tam 8 dakika boyunca onu suya çekmeye çalıştı.

80 / 355 Antilobun dakikalarca direnişi tam son buluyordu ki, 2 su aygırı gelerek timsahı oradan kaçırdı.

81 / 355 Bunu antilobun iyiliği için yaptığını düşünen görevliler dakikalar sonra gördükleriyle şok oldular. Aç su aygrları antilobun peşine düşseler de başarılı olamadılar.

82 / 355 Güney Afrika'da etrafı aslanlar tarafından çevrilen bufalo, gösterdiği mücadele ile hayrete düşürdü.

83 / 355 Aslanlardan kaçmak için her yolu deneyen bufalo, son olarak suya girmeyi başardı.

84 / 355 Ancak aslanlar yine etrafını sararak onu kıyıya sürüklemeyi başardı.

85 / 355 Aslanlar bufaloyu öldürmek için 35 dakika boyunca uğraştı.

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91 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor. Bu lav çukuru erimiş insan vücutlarını içine sürüklüyor gibi. Bu nefes kesici an doğanın sunabileceği en ürkütücü anlardan biri.

92 / 355 Gölde donan bir tilki

93 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

94 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

95 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

96 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

97 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

98 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

99 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

100 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

101 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

102 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

103 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

104 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

105 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

106 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

107 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

108 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

109 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

110 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

111 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

112 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

113 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

114 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

115 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

116 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

117 / 355 Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.

118 / 355 Kruger Ulusal Parkı'nda Eben Geldenhuys'ın kameralarına vahşi anlar yansıdı.

119 / 355 Vahşi köpekler avladıkları bir impalayı iştahla yiyorlardı.

120 / 355 Ancak beklenmeyen bir misafir daha vardı.

121 / 355 Yemeğe ortak olmak isteyen bir akbaba ise vahşi köpeklerin saldırısına böyle uğradı.

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132 / 355 Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.

133 / 355 Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.

134 / 355 Bufalonun karşısına dikilen fil yavrusu yediği boynuz darbesiyle neye uğradığını şaşırıyor.

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148 / 355 ABD'de 22 yaşındaki balıkçı Monroe McKinney, sıradan bir balık tuttuğunu sanıyordu ama, balığın ağzını açınca şok oldu.

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151 / 355 Dev semender

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153 / 355 Fener Balığı

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156 / 355 Tilki Yarasası.

157 / 355 Yeni Zelanda'da 120 kiloluk bir fok balığıyla devasa büyüklükteki bir ahtapot 20 dakika boyunca ölüm kalım savaşı verdi.

158 / 355 Yeni Zelanda'da kayak rehberi Conner Stapley denize açıldığı turistlerde eşine az rastlanır anlara tanık oldu. 3 kişilik kayak grubuyla denizin ortasında bekleyip Stapley olan biten her şeyi görüntüledi.

159 / 355 Bir anda 120 kilogramlık bir fok balığı yakaladığı oldukça iri boyutlardaki ahtapotu parçalamaya çalıştı. Defalarca çiğnedi, oradan oraya savurdu. Ancak ahtapot pes etmiyordu. 20 dakika boyunca hayatta kalma savaşı veren ahtapot sonunda fok balığının elinden kaçmayı başard

160 / 355 120 kiloluk bir deniz canavarına kafa tutan ahatapot fok balığına kolay bir yemek olmadı. Fok için ahtapotu parçalamak mı çiğnemek mi onun için daha zordu belli değil. Fok balığı ahtapottan sadece bir parça koparayı başarmıştı.

161 / 355 Avını dakikalarca bekleyen piton, saldırdığı geyiği tek seferde midesine indirdi.

162 / 355 Ancak geyiğin kendisine fazla geldiğini anlayınca, onu yeniden çıkarmak istedi.

163 / 355 Neredeyse komaya giren piton, geyiği midesinden geri çıkardı.

164 / 355 O anlar yerel halk tarafından işte böyle kaydedildi.

165 / 355 İşte vahşi doğanın acımasız yüzü.

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167 / 355 Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir su yılanının bataklıkta kurbağayı yemeye çalışması görüntülendi.

168 / 355 İlçeye bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki bataklık alanda bir su yılanının, kurbağayı yemeye çalışması vatandaşlar tarafından kaydedildi.

169 / 355 Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Yukarı Çıyrıklı köyünde arazi kontrolü esnasında bataklık alanda su yılanının, ova kurbağasını avlarken görüntülendiğini belirtti.

170 / 355 Türkoğlu, "Besin zincirinin birer halkası olan bu canlılar arasındaki ilişki biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeye güzel bir örnek teşkil ediyor." dedi.

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172 / 355 Yemeğini fazlasıyla çıkaran örümcek.

173 / 355 2007^de çıkan bir orman yangınında boynuzu ağaca sıkışan geyik.

174 / 355 Avustralya'nın Queensland eyaletinin ormanlık alanında iki güçlü hayvanın av mücadelesi böyle görüntülendi.

175 / 355 Dev bir piton yılanı yakaladığı timsahı tek hamlede böyle yuttu.

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190 / 355 Bu kez avcı av oldu... Aç leopar iki domuzu pusuya düşürdü.. Domuzlardan genç olanına saldıran leopar, avını yakaladığı anda beklenmedik bir şey oldu..

191 / 355 Genç domuzun annesi kaçmak yerine leopara saldırdı. Bıçak gibi keskin dişleriyle leoparı sıkıştırarak genç domuzu kurtardı..

192 / 355 Leopar avınından olmanın yanında canını da zor kurtardı..

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201 / 355 Namibya Ulusal Parkında bir fille kapışan gergedan heyecan dolu anlara neden oldu.

202 / 355 Yaşanan kapışma Andrew Forsyth'in kamerasına böyle yansıdı. Birbirinin cesaretini ölçen devler karşı karşıya geldi.

203 / 355 Daha sonra birbirlerinin üstüne koşarak harekete geçmelerine rağmen bir süre sonra birbirlerine zarar vermeden kapışmayı sonlandırdılar.

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215 / 355 Masai Mara Ulusal Parkı'nda çekilen bu fotoğraflar, vahşi yaşamın çetinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

216 / 355 Ancak 5 metrelik dev bir timsahın pusuda onları beklediğinden habersizlerdi.

217 / 355 Bacağından yakaladığı ceylanı suyun dibine çeken timsah, hayvanı tek hamlede yutamayacağını anlayınca ortadan ikiye böldü.

218 / 355 Kanadalı fotoğrafçı Jeffrey Wu, dehşet dakikalarının her anını fotoğrafladı.

219 / 355 Vahşi yaşam fotoğrafçısının anlattıklarına göre olay sadece 15 saniye sürdü.

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223 / 355 Timsah saldırısına uğrayan bebek fil, yem olmaktan son anda kurtuldu.

224 / 355 Hortumundan yakalanan bebek filin yardımına gelen diğer aile bireyleri bebek fili işte böyle kurtardı.

225 / 355 Fil sürüsü beraber hareket ederek timsahın üzerine yürüyünce, timsah bebek fili bırakıp kaçmak zorunda kaldı.

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229 / 355 İşte vahşi doğanın acımasız yüzü

230 / 355 Balığı saniyeler içinde midesine indirdi.

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235 / 355 Kuş yumurtalarını yemek için metrelerce yüksekliğe çıkan ayı, fotoğrafçılar tarafından böyle görüntülendi.

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241 / 355 Vahşi doğanın inanılmaz yüzü. Öldükten sonra yapışıp kalan bir geko kertenkelesi ve onu parçalara ayıran karınca sürüsü.

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244 / 355 Ok ile vurulmuş bir geyiğin kaburga kemikleri, okun etrafını sararak bu şekilde bir iyileşme sağlayabiliyor.

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257 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

258 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

259 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

260 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

261 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

262 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

263 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

264 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

265 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

266 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

267 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

268 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

269 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

270 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

271 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

272 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

273 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

274 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

275 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

276 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

277 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

278 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

279 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

280 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

281 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

282 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

283 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

284 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

285 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

286 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

287 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

288 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

289 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

290 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

291 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

292 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

293 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

294 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

295 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

296 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

297 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

298 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

299 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

300 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

301 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

302 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

303 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

304 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

305 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

306 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

307 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

308 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

309 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

310 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

311 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

312 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

313 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

314 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

315 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

316 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

317 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

318 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

319 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

320 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

321 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

322 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

323 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

324 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

325 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

326 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

327 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

328 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

329 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

330 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

331 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

332 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

333 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

334 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

335 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

336 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

337 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

338 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

339 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

340 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

341 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

342 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

343 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

344 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

345 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

346 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

347 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

348 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

349 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

350 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

351 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

352 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

353 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)

354 / 355 Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)