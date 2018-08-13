Her şey bir anda oldu! Vahşi doğanın en acımasız anı

Bu kez yılanla karşı karşıya gelen timsah bakın avını nasıl alt ediyor...
Vahşi doğadan korkunç fotoğraflar
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Beslenme uğruna acımasız bir katile dönüşen hayvanların amansız mücadelesi nefes kesiyor.
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Özellikle de vahşi doğanın en tehlikelileri arasında bulunan timsahlar karşılarında kim olursa olsun galip gelmeyi başarıyor.
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İşte o karşılaşmalardan birinde yaşanan anlar...
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Bu fotoğraflarda hayatta kalmak için kıran kırana geçen mücadele sonrası bir tarafın kaybetmesine tanıklık ettiğiniz fotoğraflardan ziyade hayvanların yardımlaşmasını görebileceğiniz kareler yer alıyor.
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Nehir kıyısında su içmek isterken timsahlar tarafından yakalanan su antilobunun imdadına hipoppotam yetişiyor.
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Timsahlar, bacağından yakalayarak suyun içine çektikleri yemlerinin ölmesini beklerken hesaba katmadıkları bir olay gerçekleşiyor. Su antilobunun zorda kaldığını gören hipopotam, soluğu nehir kenarında alıyor.
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Kıyıya çıkması için yönlendirmeye çalıştığı su antilobunun bacakları tutmayınca güçlü çenesiyle su antilobunu kıyıya kadar çıkarıyor.
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Hipopotam sayesinde timsahların elinden kurtulmayı başaran su antilobu karada bir süre dinlenmek istiyor.
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Fakat çok yakınında başka bir timsah daha bulunuyor...
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Bulduğu zebrayı yemek isterken başına gelenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.
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Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı.
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Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.
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Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi.
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5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor.
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Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.
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İşte o anlarda yaşananlar...
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Bebek fok balığı, köpek balığı saldırısından son anda kurtuldu.
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Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.
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Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.
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Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor.
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Ve o kareler objektiflere böyle yansıyor...
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Harpy Kartalı çok nadir görülebilir. Onu bulmak istiyorsanız maymunların olduğu yerlere bakmalısınız çünkü kendisi tam bir maymun avcısıdır. Pençeleri bir insan bileği kalınlığındadır ve ağaç üstündeki her maymun türüne saldırabilirler.
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Komşusunun verandasında gördüğü manzara şok etti. Yılanın büyük bir saksağanı yuttuğu an Shane Raddatz ve eşinin objektiflerine böyle yansıdı.
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Kambur balina cesedinin etrafında toplanan timsahlar büyük bir ziyafet çekiyor.
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Boynuzlarından dökülen kadifemsi parçaları yiyen geyik.
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Donduktan sonra yırtıcılar tarafından yenmiş bir köpek.
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Namibya’nın Etosha Ulusal Parkı’nda, avını korumaya çalışan dişi bir aslan ve sırtlanlar karşı karşıya gelince tan bir kıyamet koptu.
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Bu kareler, fotoğrafçı Ningyu Pao tarafından çekildi ve Pao bu anları şöyle anlattı: "Dört dişi aslan öldürdükleri kuduyu yiyordu; fakat kan kokusu sırtlanları çekti...
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Tek başına kalan aslan 4 sırtlan tarafından etrafı sarılınca daha fazla direnemedi ve avını onlara teslim etmek zorunda kaldı."
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Bu fotoğraflar Zambiya'nın Luangwa Ulusal Parkı'nda Peter Geraerdts tarafından çekildi.
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Büyük bir sabırla avını bekleyen leopar, doğru zamanda saklandığı ağaçtan erkek impalanın üzerine atlıyor.
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Farkedilmemek için büyük bir çaba harcayan leopar, nihayet amacına ulaşıyor ve impala kaçmadan onu yakalıyor.
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Leopar, impalayı yakaladıktan sonra onu öldürmesi yalnızca 10 saniyesini alıyor.
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Ve o anlar Peter Geraerdts kamerasına işte böyle yansıyor.
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3 metrelik bir piton palmiye ağacında yakaladığı keseli sıçanı yukarı çekmeye çalışıyor.
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BBC'nin ünlü Doğal Tarih Birimi program ekibi ilginç bir olaya şahit oldu.
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Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan Seyşeller'de çekim yapan ekip, yaklaşık 170 santim uzunluğunda dev bir kral balığının avlanma anına şahit oldu.
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Av olarak kendisine bir kuşu seçen kral balığının saldırı anı karelere böyle yansıdı.
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Kenya'da nehri geçmek isteyen ceylanın arkasından sinsice yaklaşan timsah, doğru an gelene kadar bu şekilde bekledi.
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Ailesiyle beraber nehri geçmeye çalışan ceylan başına geleceklerden habersiz ilerlerken, arkasından gelen timsaha yem oldu.
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O anlar işte böyle kaydedildi.
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Her zaman gittiği yerde balık tutan bu adamın davetsiz misafir karşısında verdiği tepki herkesi şok etti.
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Tekneye çıkıp, adamın elinden balık yiyen yılan hayrete düşürdü.
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Bir erkek ve dişi aslan, Güney Afrika'daki Kruger ulusal parkında şiddetli bir kavgaya tutuşurken fotoğraflandı.
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Bu çarpıcı görüntüleri çeken fotoğrafçı herhangi bir kan görmediğini ancak kavganın oldukça şiddetli olduğunu söyledi.
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Kavga esnasında erkek aslanın büyük dişlerinden bir tanesi yerinden çıktı.
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Dişinden olan aslan kavgadan mağlup olarak ayrıldı.
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Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.
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Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.
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Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.
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Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.
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Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.
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İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.
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Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.
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Saldırıdan sağ çıkmış Ren Geyiğinin görüntüsü.
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Houston'da yaşanan sel faciasının ardından birarada durarak hayatta kalmış ateşböcekleri.
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Güney Afrika'nın Kruger parkında geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay gerçekleşti. Su içmek isteyen bir Afrika antilobunu yakalayan timsah, tam 8 dakika boyunca onu suya çekmeye çalıştı.
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Antilobun dakikalarca direnişi tam son buluyordu ki, 2 su aygırı gelerek timsahı oradan kaçırdı.
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Bunu antilobun iyiliği için yaptığını düşünen görevliler dakikalar sonra gördükleriyle şok oldular. Aç su aygrları antilobun peşine düşseler de başarılı olamadılar.
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Güney Afrika'da etrafı aslanlar tarafından çevrilen bufalo, gösterdiği mücadele ile hayrete düşürdü.
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Aslanlardan kaçmak için her yolu deneyen bufalo, son olarak suya girmeyi başardı.
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Ancak aslanlar yine etrafını sararak onu kıyıya sürüklemeyi başardı.
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Aslanlar bufaloyu öldürmek için 35 dakika boyunca uğraştı.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor. Bu lav çukuru erimiş insan vücutlarını içine sürüklüyor gibi. Bu nefes kesici an doğanın sunabileceği en ürkütücü anlardan biri.
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Gölde donan bir tilki
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Doğadaki her şey, çoğunlukla alışkın olduğumuz kadar güzel ya da komik değil. Karanlık tarafı da var. Şoke edici fotoğraflar doğal dünyanın ne kadar korkutucu olduğunu gösteriyor.
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Kruger Ulusal Parkı'nda Eben Geldenhuys'ın kameralarına vahşi anlar yansıdı.
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Vahşi köpekler avladıkları bir impalayı iştahla yiyorlardı.
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Ancak beklenmeyen bir misafir daha vardı.
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Yemeğe ortak olmak isteyen bir akbaba ise vahşi köpeklerin saldırısına böyle uğradı.
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Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.
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Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.
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Bufalonun karşısına dikilen fil yavrusu yediği boynuz darbesiyle neye uğradığını şaşırıyor.
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ABD'de 22 yaşındaki balıkçı Monroe McKinney, sıradan bir balık tuttuğunu sanıyordu ama, balığın ağzını açınca şok oldu.
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Tilki Yarasası.
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Yeni Zelanda'da 120 kiloluk bir fok balığıyla devasa büyüklükteki bir ahtapot 20 dakika boyunca ölüm kalım savaşı verdi.
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Yeni Zelanda'da kayak rehberi Conner Stapley denize açıldığı turistlerde eşine az rastlanır anlara tanık oldu. 3 kişilik kayak grubuyla denizin ortasında bekleyip Stapley olan biten her şeyi görüntüledi.
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Bir anda 120 kilogramlık bir fok balığı yakaladığı oldukça iri boyutlardaki ahtapotu parçalamaya çalıştı. Defalarca çiğnedi, oradan oraya savurdu. Ancak ahtapot pes etmiyordu. 20 dakika boyunca hayatta kalma savaşı veren ahtapot sonunda fok balığının elinden kaçmayı başard
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120 kiloluk bir deniz canavarına kafa tutan ahatapot fok balığına kolay bir yemek olmadı. Fok için ahtapotu parçalamak mı çiğnemek mi onun için daha zordu belli değil. Fok balığı ahtapottan sadece bir parça koparayı başarmıştı.
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Avını dakikalarca bekleyen piton, saldırdığı geyiği tek seferde midesine indirdi.
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Ancak geyiğin kendisine fazla geldiğini anlayınca, onu yeniden çıkarmak istedi.
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Neredeyse komaya giren piton, geyiği midesinden geri çıkardı.
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O anlar yerel halk tarafından işte böyle kaydedildi.
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İşte vahşi doğanın acımasız yüzü.
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir su yılanının bataklıkta kurbağayı yemeye çalışması görüntülendi.
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İlçeye bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki bataklık alanda bir su yılanının, kurbağayı yemeye çalışması vatandaşlar tarafından kaydedildi.
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Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Yukarı Çıyrıklı köyünde arazi kontrolü esnasında bataklık alanda su yılanının, ova kurbağasını avlarken görüntülendiğini belirtti.
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Türkoğlu, "Besin zincirinin birer halkası olan bu canlılar arasındaki ilişki biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengeye güzel bir örnek teşkil ediyor." dedi.
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Yemeğini fazlasıyla çıkaran örümcek.
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2007^de çıkan bir orman yangınında boynuzu ağaca sıkışan geyik.
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Avustralya'nın Queensland eyaletinin ormanlık alanında iki güçlü hayvanın av mücadelesi böyle görüntülendi.
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Dev bir piton yılanı yakaladığı timsahı tek hamlede böyle yuttu.
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Bu kez avcı av oldu... Aç leopar iki domuzu pusuya düşürdü.. Domuzlardan genç olanına saldıran leopar, avını yakaladığı anda beklenmedik bir şey oldu..
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Genç domuzun annesi kaçmak yerine leopara saldırdı. Bıçak gibi keskin dişleriyle leoparı sıkıştırarak genç domuzu kurtardı..
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Leopar avınından olmanın yanında canını da zor kurtardı..
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Namibya Ulusal Parkında bir fille kapışan gergedan heyecan dolu anlara neden oldu.
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Yaşanan kapışma Andrew Forsyth'in kamerasına böyle yansıdı. Birbirinin cesaretini ölçen devler karşı karşıya geldi.
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Daha sonra birbirlerinin üstüne koşarak harekete geçmelerine rağmen bir süre sonra birbirlerine zarar vermeden kapışmayı sonlandırdılar.
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Masai Mara Ulusal Parkı'nda çekilen bu fotoğraflar, vahşi yaşamın çetinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Ancak 5 metrelik dev bir timsahın pusuda onları beklediğinden habersizlerdi.
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Bacağından yakaladığı ceylanı suyun dibine çeken timsah, hayvanı tek hamlede yutamayacağını anlayınca ortadan ikiye böldü.
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Kanadalı fotoğrafçı Jeffrey Wu, dehşet dakikalarının her anını fotoğrafladı.
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Vahşi yaşam fotoğrafçısının anlattıklarına göre olay sadece 15 saniye sürdü.
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Timsah saldırısına uğrayan bebek fil, yem olmaktan son anda kurtuldu.
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Hortumundan yakalanan bebek filin yardımına gelen diğer aile bireyleri bebek fili işte böyle kurtardı.
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Fil sürüsü beraber hareket ederek timsahın üzerine yürüyünce, timsah bebek fili bırakıp kaçmak zorunda kaldı.
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İşte vahşi doğanın acımasız yüzü
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Balığı saniyeler içinde midesine indirdi.
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Kuş yumurtalarını yemek için metrelerce yüksekliğe çıkan ayı, fotoğrafçılar tarafından böyle görüntülendi.
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Vahşi doğanın inanılmaz yüzü. Öldükten sonra yapışıp kalan bir geko kertenkelesi ve onu parçalara ayıran karınca sürüsü.
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Ok ile vurulmuş bir geyiğin kaburga kemikleri, okun etrafını sararak bu şekilde bir iyileşme sağlayabiliyor.
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
282 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
283 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
285 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
327 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
328 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
329 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
330 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
331 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
332 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
333 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
334 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
335 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
336 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
337 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
338 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
339 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
340 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
341 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
342 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
343 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
344 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
345 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
346 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
347 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
348 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
349 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
350 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
351 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
352 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
353 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
354 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
355 / 355
Vahşi doğada çekilen ve görenleri şaşırtan fotoğrafları sizler için derledik. (Kaynak: Mynet)
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