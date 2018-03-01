Herkes Hz. İsa'nın böyle göründüğünü sanıyordu! Ancak gerçek çok başkaymış...

Araştırmaya göre, Hz. İsa aslında pek de kafamızda canlandırdığımız bir görünüme sahip değil.

Hz. İsa nasıl görünüyordu?

1 / 25 Hz. İsa denince; uzun boyu, ince yüzü, açık kahverengi rengiyle boynuna kadar uzanan saçlar ve masmavi gözleri aklımıza getirmek yanlış olmaz.

2 / 25 Leonardo da Vinci gibi ressamların Son Akşam Yemeği gibi tablolarına bakıldığında bu şekilde bir görsel aklımızda canlansa da aslında Hz.İsa ve Leonardo da Vinci farklı dönemlerde yaşamışlardır. İşte tam olarak da bu yüzden ressamların çizimleri gerçeği birebir yansıtmadığı gibi Peygamberlerin nasıl göründüğü de yıllardır tartışma konusuydu.

3 / 25 Son zamanlarda yapılan çalışmalar ise Hz.İsa’nın bilindik görünümünden oldukça farklı olduğunu ortaya çıkardı.

4 / 25 Tarihçi ve yazar Joan Taylor, 'What Did Jesus Look Like?' (Hz. İsa aslında nasıl görünüyor) isimli kitabını 8 Şubat'ta piyasaya sürdü.

5 / 25 Yıllardır Hz. İsa'yla ilgili araştırmalar yapan Taylor'a göre, İsa'nın Yahuda zamanı olarak bilinen zamanda, bölgede bulunan erkeklerin iskelet kalıntıları da incelendiğinde, Hz. İsa'nın boyu ortalama 1 metre 65 cm.

6 / 25 Taylor'a göre Hz. İsa, bu görüntüyü andırıyor. Koyu kahverengi saçları, kahverengi gözleri ve zeytuni bir ten rengine sahip.

7 / 25 Yine Taylor'a göre, Hz. İsa'nın görüntüsü Ortadoğu'da yaşayan insanları çağrıştırırken, yine bu resme en yakın olarak dönemin Iraklıları gösteriliyor.

8 / 25 Dördüncü yüzyıldan sonra, daha ince, uzun saçlı ve uzun boylu İsa'nın bildik görüntüsü Bizans döneminden gelmektedir. BBC'ye göre, İsa'nın Bizans portrelerinin, tarihsel doğruluğu yansıtmayan bir sembol olması gerekiyordu.

9 / 25 İsa'nın hayatta kalan en eski tablosu Taylor'un araştırmasını doğrulamaktadır.

10 / 25 Yale Üniversitesi tarafından korunan bu tabloda da Hz. İsa tıpkı Taylor'un söylediği gibi kısa saçlı ve koyu tenli olarak resmedilmişti.

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12 / 25 HZ. İSA'NIN KEFENİNİN SIRRI ÇÖZÜLÜYOR Çarmıhtan indirildikten sonra Hz. İsa'nın üzerine serildiği iddia edilen ve Torino kefeni olarak isimlendirilen kefenin üzerinde oluşan silüetlerin, 'büyük bir depremin' etkisiyle oluşmuş olabileceği ifade edildi.

13 / 25 Her iki tarafında bir erkeğin yüzü ve vücuduna ait silüet bulunan Torino kefeni hakkında yapılan yeni bir araştırma, Hz. İsa'nın izlerini taşıdığı öne sürülen kefenin 'Kudüs'ü sarsan büyük bir depremin etkisiyle' bu hali almış olabileceğini öne sürdü.

14 / 25 Hz. İsa'nın M.S 33 yılında çarmıha gerilmesinin ardından vücudunu örtmek için kullanıldığına inanılan kefenin yıllardır sırrını ortaya çıkarmaya çalışan bilim insanları, kefendeki izlerin, büyük bir depremin etkisiyle yayılan nötron ışınlarıyla belirdiğini iddia etti.

15 / 25 Torino Katedrali'nde sergilenen kefen hakkında ilk olarak 1980'li yıllarda yapılan üç radyakorbon tarih testi, antik giysinin en az 800 yıllık olduğunu ve M.S 1260 ile 1390 yılları arasında üretildiğini tespit etmişti.

16 / 25 Nature dergisinde 1989 yılında yayımlanan araştırmaya göre, kefen hakkındaki ilk Orta Çağ kayıtları da bu yıllarda belirmeye başladı. Kefenin Orta Çağ aldatması olduğunu düşünenler, kefenin yaşıyla antik belgelerin uyumunu savunmaya devam ediyor.

17 / 25 İtalyan bilim insanları, 2011 yılında yaptıkları araştırmada, kefendeki izlerin 'çok büyük miktarda elektromanyetik enerjinin açığa çıkmasıyla oluştuğunu' öne sürmüş ve dini kayıtlarda geçen mucizenin 'yönlendirilmiş radyasyonla' gerçekleşmiş olabileceğini belirtmişti.

18 / 25 İtalyan araştırmacı Gulio Fanti ve gazeteci Saverio Gaeta tarafından yazılan ve geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan 'Kefenin Gizemi' (Il Mistero della Sindone) adlı kitapta ise Torino Kefeni'nin Hz. İsa döneminden kaldığı savulmuştu. Fanti, en son 1988 yılında yapılan radyokarbon tarih belirleme testlerinin, 'laboratuvarlar kirli olduğu için yanlış sonuç verdiğini' öne sürmüş ve yaptıkları deneylerin sonucunda kefenin M.Ö 300 ile M.S 400 yılları arasına işaret ettiğini belirtmişti.

19 / 25 Depremle bağlantılı Torino'da bulunan Politeknik Üniversitesi'nden Alberto Carpinteri'nin başını çektiği en son araştırma, bilim insanları Torino kefenindeki izlerin, Kudüs'ü sarsan dev bir depremle yayılan nötron ışınlarıyla oluştuğu teorisine dayanıyor. Organizmaların öldükten sonra çevreleriyle karbon etkileşimini sona erdirmesi sonucu, geride kalan radyoaktif karbon-14 miktarı, kumaş, kemik ve ahşap gibi materyallere dayanılarak yaş belirlemede kullanılıyor.

20 / 25 Carpinteri ve meslektaşları, gerçekleştirdikleri simülasyonlarda, şiddetli bir depremin etkisiyle yerkabuğundan yayılan yüksek frekanslı basınç dalgalarının, kefende iz bırakacak nötron ışınları saçtığını düşünüyor.

21 / 25 Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği günlerde yaşandığı düşünülen depremle saçılan ışınlar, kefendeki nitrojen atomlarıyla etkileşime girerek, bugüne kadar uzanan izleri kimyasal tepkimelerle ortaya çıkarmış olabilir. Carpinteri, söz konusu kimyasal tepkimelerin radyokarbon tarihleme testlerinde yanlış sonuçlara sebebiyet vermiş olabileceğine dikkat çekti.

22 / 25 Glasgow Ünversitesi'nden Profesör Gordon Cook, Carpinteri'nin sunduğu açıklama bilimsel olsa bile, 'bu düşünceyi güçlendiren başka bir arkeolojik örneği olmadığını' belirtti.

23 / 25 Cook, "İnsanlar yıllardır bu tür ölçümler yapıyor ancak depremlerin neden olduğu böyle bir sonuç elde edilmedi" dedi.

24 / 25 Meccanica dergisinde yayımlanan araştırma hakkında benzer bir görüş belirten Oxford Radyokarbon Hızlandırma Birimi'nden Christopher Ramsey de, "Antik Kudüs civarında Torino kefeninin ait olduğu dönemlere uzanan sayısız eser çıkarıldı ve bahsedilen radyokarbon üretimine rastlanmadı" dedi.