Herkes ikiz sanıyor! Gerçeği öğrenen kulaklarına inanamıyor

Benzerlikleri ile dikkat çeken anne-kızın aralarındaki yaş farkını anlamak da oldukça zor.

Genç kızlara taş çıkarttı

1 / 86 Aralarında 21 yaş fark olmasına rağmen adeta ikiz kardeşmiş hissine kapılmamızı sağlayan anne-kız sosyal medyada olay yarattı.

2 / 86 Sizce hangisi anne, hangisi kızı? Cevap vermek çok zor öyle değil mi?

3 / 86 43 yaşındaki Sarah Niblock ve 22 yaşındaki kızı Holly'nin benzerliği görenleri şaşırtıyor.

4 / 86 Hatta öyle ki bu benzerlikten öte ikiz gibi duruyorlar.

5 / 86 Sarah ve Holly, günlük yaşamlarında da arkadaştan farksız. Birlikte çokça vakit geçiriyor hatta geceleri birlikte dışarı çıkıyor.

6 / 86 Yeni tanıştığı herkes anne Sarah'tan nüfus cüzdanını istiyor.

7 / 86 İşte ikilinin sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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13 / 86 BÜYÜKANNE OLDUĞUNA KİM İNANIR? Avustralya'da yaşayan bir büyükanne, Maxim dergisinin düzenlediği yarışmada yarı yaşındaki modelleri geride bıraktı.

14 / 86 Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan Gina Stewart’ı görenler 47 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyor.

15 / 86 4 çocuk bir de torun sahibi olan Stewart, düzgün fiziği ve genç görüntüsüyle büyük beğeni topluyor.

16 / 86 Instagram’da 40 bin takipçisi olan Stewart, Maxim dergisinin yarışmasında da finalistler arasına girdi.

17 / 86 Yarı yaşındaki modelleri geride bırakarak finale kalan Stewart, ‘Maxim Finest’ oylamasını kazanması durumunda derginin Avustralya edisyonuna kapak olacak.

18 / 86 Güzelliğinin ve genç kalmasının sırrını hayatla barışık olmak olduğunu söyleyen Stewart, “Hayat sizi yargılayanları düşünmek için çok kısa. Yaşınız ve vücut hatlarınızla gurur duyun” dedi.

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25 / 86 KİMSE ANNE-KIZ OLDUKLARINA İNANMIYOR 1 anne ve 2 kızının sosyal medyada paylaştığı fotoğraf bir anda herkesin dikkatini çekti.

26 / 86 Bu aile hakkında ilginç olan şey ne diye düşünüyorsanız; annenin çok genç gösterdiği ve üçünün yanyana çekildiği fotoğraflara bakıldığında kesinlikle hangisinin anne olduğunun tahmin edilememesi...

27 / 86 Adı Kinja Booker ve üç çocuğu var. Bu fotoğrafta onu iki kızıyla göreceksiniz. Hangisi acaba diye düşündüğünüze eminim. Sağdaki anne Kinja Booker.

28 / 86 40 yaşındaki Kinja Booker'a yıllar yaramış.

29 / 86 Yaş aldıkça gençleşen anne, sosyal medyanın gözdeleri arasına girmeyi başardı.

30 / 86 Sırrının büyük merak konusu olduğu anne Booker'ın instagram hesabından yaptığı paylaşımlar...

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43 / 86 Natalie, Jazmyne ve Tamika Wardell'ın sosyal medya paylaşımları görenleri hayrete düşürüyor. 45 yaşındaki Natalie'nin Jazmyne ve Tamika'nın anneleri olduğuna kimse inanamıyor.

44 / 86 21 ve 19 yaşındaki kızlarının yanında ablaları gibi duran Natalie, herkesi kendisine hayran bırakıyor. Fit vücudu ve giydiği kıyafetlerle her ortamda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Werdell, kızlarının en yakın arkadaşları olduğunu söyledi.

45 / 86 Her hafta sonu birlikte etkinliğe katılmayı ihmal etmeyen üçlü özellikle araba ve müzik festvallerini kaçırmıyor.

46 / 86 'İnsanlar her zaman 'Siz kardeş misiniz?' diye soruyor. Hatta bazıları Jazmyne'in benim annem olduğunu düşünüyor. Çünkü o çok uzun. Fakat bazen benim kızlarımı taklit ettiğimi söyleyenlerle de karşılaşıyorum.' diyen Natalie'nin ve kızlarının sosyal medya paylaşımları...

47 / 86 Anne Natalie Wardell (45 yaşında) solda, Tamika Wardell (19 yaşında) ortada ve Jazmyne Wardell (21 yaşında) sağda

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