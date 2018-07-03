Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!

Eşi doğum yapan babanın gözyaşları tüm dünyanın yüreğine dokunmuştu. Herkes duygusal babanın bebeği olduğu iiçin gözyaşı döktüğünü düşündü fakat gerçek çok farklı çıktı.
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