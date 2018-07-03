Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!

Eşi doğum yapan babanın gözyaşları tüm dünyanın yüreğine dokunmuştu. Herkes duygusal babanın bebeği olduğu iiçin gözyaşı döktüğünü düşündü fakat gerçek çok farklı çıktı.

Herkes onu bebeği olduğu için ağladığını sanıyordu ama...

1 / 10 ABD'nin Texas eyaletinde bir doğum esnasında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ancak fotoğrafın arkasındaki esas hikâye tahmin edilenden oldukça farklıydı.

2 / 10 Dallas kentinde yaşayan tecrübeli doğum fotoğrafçısı Kristie Peres, kadın ve kocası gibi doğumhanede yerini almıştı. Herkesten heyecanlı bir şekilde bekleyen kocası ise kadının yanında şekilden şekle giriyordu.

3 / 10 Adamın doğum esnasında defalarca katılarak ağlamasının nedeni ise sadece bebeğinin dünyaya geliyor olması değildi... Karısının hamilelik sürecinde yaşadığı problemler doğumu çok zorlu bir hale getirmişti.

4 / 10 Hamilelik esnasında kusma, kilo kaybı, şiddetli mide bulantısı gibi durumlara neden olan Hyperemesis Gravidarum semptomuna sahip kadın, hamileliği boyunca 4 kez acil servise kaldırılmıştı.

5 / 10 Fotoğrafçı Kristina Peres'in karelerini çektiği o özel anların ardından konuşan adam, karelerden biri atfen "Çocuğum olduğu için ağlamadım" dedi.

6 / 10 Kadının kocası, korkunç bir hamilelik dönemi yaşayan karısının doğum yapmasına ilişkin, "Ağladım çünkü bu onu son 10 ay içinde gülümserken gördüğüm ilk andı" dedi.

7 / 10 Genç kadın defalarca hastanede bakıma alındığı günlerin ardından ilk kez bebeğini kucağına aldığında gülmeyi başarabilmişti...

8 / 10 Doğum fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve çok sayıda kişi adama destek mesajları paylaştı.

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