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Herkes onu konuşuyor!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.07.2018 07:51 | Son Güncelleme

Dünya Kupası maçına giden ve sahada çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Rus model sanal alemi salladı.

500 bini aşkın takipçisi olan Polina Malinovskaya'nın sosyal medyadaki diğer pozları da büyük beğeni topluyor.

Polina Malinovskaya Dünya Kupası'nı salladı!

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Rus model Polina Malinovskaya cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.
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Rus model Dünya Kupası maçına gitti ve sahada çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Polina'nın 'çok mutluyum' notu ile paylaştığı fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Rus model Polina Malinovskaya'nın Instagram'da 500 bin takipçisi var.
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Her koyduğu fotoğraf da 50 binin üzerinde beğeni ve yorum alıyor.
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İşte Polina Malinovskaya'nın cesur pozları...
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Polina Malinovskaya Dünya Kupası sosyal medya instagram

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