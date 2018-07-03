Herkes onu konuşuyor!

500 bini aşkın takipçisi olan Polina Malinovskaya'nın sosyal medyadaki diğer pozları da büyük beğeni topluyor.

Polina Malinovskaya Dünya Kupası'nı salladı!

1 / 50 Rus model Polina Malinovskaya cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor.

2 / 50 Rus model Dünya Kupası maçına gitti ve sahada çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

3 / 50 Polina'nın 'çok mutluyum' notu ile paylaştığı fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

4 / 50 Rus model Polina Malinovskaya'nın Instagram'da 500 bin takipçisi var.

5 / 50 Her koyduğu fotoğraf da 50 binin üzerinde beğeni ve yorum alıyor.

6 / 50 İşte Polina Malinovskaya'nın cesur pozları...

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