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Herkes oraya akın ediyor! 3 günde 25 bin kişi ziyaret etti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 19.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

Kırklareli'ndeki Dupnisa Mağarası, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

60 yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası haftasonları da turistlerin büyük ilgisiyle karşı karşıya. İşte ziyaretçi akınına uğrayan o mağara...

Dupnisa mağarasına ziyaretçi ilgisi

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Kırklareli'nde 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası'nı, Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
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Demirköy ilçesi Sarpdere köyünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi'nin çalışmalarıyla düzenlenerek 2003'te ziyarete açılan Dupnisa Mağarası özellikle tatil günleri ve hafta sonralarında ziyaretçilerden ilgi görüyor.
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İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümden oluşan mağara, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor.
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Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, mağaranın ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.
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Asan, görülmeye değer ender yerlerden olan mağarayı üç günlük Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini dile getirdi.
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Son yıllarda mağaranın özellikle yabancı turistlerin ilgisini çektiğini aktaran Asan, "Ramazan ayının bitmesiyle birçok yerli ve yabancı turist tatil amacıyla bölgemize akın ediyor.
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Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda mağaramızı 15 bin turist ziyaret ederken, bu yıl 25 bin kişi gezdi. Mağaranın bölgenin turizmine de ciddi katkısı oluyor." diye konuştu.
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Mağaranın çok zengin bir ekosistemi bulunduğuna dikkati çeken Asan, yarasaların üremeleri nedeniyle mağaranın sadece 15 Mayıs-15 Kasım'da ziyarete açık tutulduğunu anımsattı.
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Trakya'nın turizme açılan tek mağarası olma özelliği taşıyan Dupnisanın, son yılların cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Asan, yıl içerisinde mağarayı ziyaret edenlerin sayısının 150 bini geçmesini beklediklerini kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Mağara Kırklareli Yarasa turist turizm

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