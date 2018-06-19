Herkes oraya akın ediyor! 3 günde 25 bin kişi ziyaret etti

60 yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası haftasonları da turistlerin büyük ilgisiyle karşı karşıya. İşte ziyaretçi akınına uğrayan o mağara...

Dupnisa mağarasına ziyaretçi ilgisi

1 / 20 Kırklareli'nde 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası'nı, Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

2 / 20 Demirköy ilçesi Sarpdere köyünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi'nin çalışmalarıyla düzenlenerek 2003'te ziyarete açılan Dupnisa Mağarası özellikle tatil günleri ve hafta sonralarında ziyaretçilerden ilgi görüyor.

3 / 20 İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümden oluşan mağara, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor.

4 / 20 Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, mağaranın ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

5 / 20 Asan, görülmeye değer ender yerlerden olan mağarayı üç günlük Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini dile getirdi.

6 / 20 Son yıllarda mağaranın özellikle yabancı turistlerin ilgisini çektiğini aktaran Asan, "Ramazan ayının bitmesiyle birçok yerli ve yabancı turist tatil amacıyla bölgemize akın ediyor.

7 / 20 Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda mağaramızı 15 bin turist ziyaret ederken, bu yıl 25 bin kişi gezdi. Mağaranın bölgenin turizmine de ciddi katkısı oluyor." diye konuştu.

8 / 20 Mağaranın çok zengin bir ekosistemi bulunduğuna dikkati çeken Asan, yarasaların üremeleri nedeniyle mağaranın sadece 15 Mayıs-15 Kasım'da ziyarete açık tutulduğunu anımsattı.

9 / 20 Trakya'nın turizme açılan tek mağarası olma özelliği taşıyan Dupnisanın, son yılların cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Asan, yıl içerisinde mağarayı ziyaret edenlerin sayısının 150 bini geçmesini beklediklerini kaydetti.

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