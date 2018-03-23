Herkes uzaylı olduğuna inanmıştı! Altından trajedi çıktı

Yıllardır süren araştırmaların ardından Ata'nın insan figürü olduğu anlaşıldı.

Uzaylı sanmışlardı, ne olduğu ortaya çıktı!

1 / 120 Şili'deki Atacama Çölü'ndeki bir maden köyünde 15 yıl önce bu insansı bulunduğunda, bir sürü teori ortaya atıldı. Mumyalanmış iskelet her yönüyle o kadar ufak ve tuhaftı ki, uzaylıların yaşadığına kanıt olarak bile görüldü.

2 / 120 Ancak ABD'li bilim insanları mumyalanmış iskeletin kemiklerinden aldıkları DNA örneklerini kullanarak parçaları bir araya getirdiğinde, bir insanın trajik hikayesiyle karşılaştı.

3 / 120 BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ata adı verilen iskelet bir uzaylıya değil, bedeninde korkunç deformasyonlarla doğmuş bir kız bebeğe aitti. Ya ölü doğmuş, ya da doğumundan hemen sonra ölmüştü.

4 / 120 15 CM BOY 10 ÇİFT KABURGA Ata’nın kalıntıları, 2003’te La Noria adlı eski bir nitrat madeni köyünde bulundu. Eflatun rengi bir kurdeleyle bağlanmış beyaz bir kumaşın içine sarılmıştı.

5 / 120 Boyu yalnızca 15 cm olan mumyanın kemiklerinde normal bir insandan farklı olarak 12 çift değil 10 çift kaburga vardı.

6 / 120 Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nde mikrobiyoloji üzerinde çalışan Garry Nolan, bu gizemli mumyayı araştırmak istedi. 2013’te bunun bir insana ait olduğu sonucuna varan Nolan, vücudundaki deformasyonların nedenini ise çözemedi.

7 / 120 Nolan ve ekip arkadaşları, yıllar sonra Ata’nın gizemli genetiğini aydınlatan bir makale yayınladı.

8 / 120 KUSURLU DOĞUM Ata’nın aşırı ufak olması, kaburga ve iskeletinin şekli ve 6 yaşındaki bir çocuğunki kadar gelişmiş kemiklere sahip olması dikkatlerini çekti.

9 / 120 İskeletindeki şekil bozukluklarının yanında, Ata’nın Konjenital Diyafram Hernisi (KDH) olarak bilinen doğumsal anomaliye sahip olabileceği görüldü.

10 / 120 Diyaframın gelişim gösteremediği bu fıtık hastalığı, ölümlere neden olabiliyor.

11 / 120 REHİN VERİLDİ YA DA SATILDI Guardian gazetesinin haberinde Nolan’ın araştırmayla ilgili şu değerlendirmelerine yer verildi:

12 / 120 “Şekil bozukluğu o kadar fazlaydı ki, beslenmesi mümkün değildi. Bu koşullar altında yenidoğan bakım ünitesine alınması gerekirdi ama o zamanlar bu imkansızdı.

13 / 120 “Bir uzaylı hikayesi olarak başladı ve dünyaca tanındı ama aslında bu, bir insanın trajik hikayesiydi. Bir kadının kusurlu doğan bebeği bir şekilde mumyalandı ve tuhaf bir tarihi eser sanılan bebek ya rehin verildi, ya da satıldı.

14 / 120 “Tüm çabaların sonunda büyüleyici bir genetik hikayesi olan bir insanla karşılaştık. Şimdi ondan öğrendiklerimiz, bu gibi hastalığı olanlara yardım etmemiz için bize önemli şeyler öğretebilir. Huzur içinde uyusun.”

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18 / 120 VİDEOSUNU 40 MİLYON KİŞİ İZLEMİŞTİ Kullanıcılar, görüntülenen böcekle ilgili şaşkınlıklarını dile getirdi. Kullanıcılardan biri, “Eğer onu evde görseydim, evi yakardım” yorumu yaptı.

19 / 120 Diğer bir kullanıcıysa, “Dünya dışı ziyaretçi gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. Kimi kullanıcılarsa videoyu yayınlayan kişiye, evinin anahtarlarını ‘yaratığa’ vermesini ve oradan kaçmasını önerdi.

20 / 120 Öte yandan uzmanlar, videoda Creatonotos Gangis adlı bir güve türünün görüntülendiğini tespit etti.

21 / 120 BU İLGİNÇ HAYVAN GÖRENLERİ ŞAŞKINA UĞRATTI Hindistan bu tuhaf yüzlü keçiyi konuşuyor. Hindistan'ın Chennai kentinde doğan bebek keçi görenleri şaşkına çevirdi. Çıkıntılı gözleri, garip ağız yapısıyla köylülerin ''canavar'' diye seslendiği keçiye, annesi her ne olursa olsun sevgisini gösteriyor.

22 / 120 KSIA SÜREDE SOSYAL MEDYADA VİRAL HALİNE GELDİ Normalde bu genetik bozukluk ile dünyaya gelen canlılar saatler içerisinde hayatını kaybederken, bu keçi yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

23 / 120 HALK ONA CANAVAR GÖZÜYLE BAKSA DA, ANNESİ ŞEFKATLE YAKLAŞIYOR Hindistanlı köylüler keçiye canavar gözüyle baksa da, bu annesi yavrusunun garip görünüşünü düşünmüyor, ona sevgiyle yaklaşıyor.

24 / 120 ÖLMESİ BEKLENEN HAYVAN YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR Sosyal medyada viral haline gelen yavru keçinin herkes görünüşünün ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

25 / 120 KİMİ KULLANICILAR KEÇİNİN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAŞLI BİR KADINA BENZETTİ Sosyal medya kullanıcıları yavru keçinin yüzünü yaşlı bir kadını anımsattığı görüşünde.

26 / 120 HİNDİSTAN'DA GEÇTİĞİMİZ AYLARDA YİNE BÖYLE BİR VAKA İLA KARŞILAŞILMIŞTI Yine dört ay önce Hindistan'da buna benzer bir olayla karşılaşılmıştı. Hindistan'ın Assam ketinde tek göz ve tek kulakla dünyaya gelen keçi yavrusu antik Yunan Mitolojisi'nden bilinen bir hastalık olan siklopi ile doğmuştu.

27 / 120 DİĞER KEÇİNİN AKSİNE HALK BU KEÇİYİ KUTSAL KABUL ETMİŞ Tarih boyunca farklı hayvanlarda ve insanlarda görülen siklopi, organların anne karnında ayrılamaması olarak biliniyor.

28 / 120 FARKLILIĞINDAN DOLAYI KİMİLERİ ONA TAPTIĞINI SÖYLÜYOR Normalde bu genetik bozukluk ile dünyaya gelen canlılar saatler içerisinde hayatını kaybederken, bu keçi de yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Bu yüzden de kentte yaşayan birçok insan, keçiyi ziyarete geliyor ve bazıları ona taptığını söylüyor.

29 / 120 HİNDİSTAN'DA GEÇTİĞİMİZ AYLARDA YİNE BÖYLE BİR VAKA İLE KARŞILAŞMIŞTI Hindistan'ın Assam kentinde doğan keçinin sahibi Mukhuri Das yaptığı açıklamada "Onu gördüğümde şok oldum. Buraya gelen insanlar onun birkaç gün sonra öleceğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Bebek keçi evimizde doğdu ve Tanrı'nın bir parçası olabilir. Ayrıca bizi meşhur ettiği için çok mutluyuz" diye konuştu.

30 / 120 Çok nadir rastlanan bir genetik mutasyon olan siklopi ya da tek gözlülük, radyasyon, akraba evliliği gibi etkenlerden kaynaklanan genetik bozukluklar sonucunda anne karnındaki gelişimin seyrini değiştiriyor.

31 / 120 İŞTE DÜNYANIN EN DAYANIKLI CANLISI! DÜNYA ONA KALACAK ‘Dünyanın en dayanıklı hayvanı nedir?’ diye sorulduğunda ilk akla gelen hamam böceği olabilir. Ancak tardigrad (mikroskobik su ayısı) hakkında çoğu kişi bilgi sahibi değil. İngiltere’deki bilim insanlarının son araştırması gösteriyor ki, -270 derecelik soğuğa dayanabilen ve 30 yıl yemek yemeden yaşayabilen tardigradlar, gezegenimizde olası büyük bir felakette hayatta kalabilecek tek canlı türü olacak.

32 / 120 TARDİGRAD 150 DERECE SICAKLIĞA DAYANABİLİYOR İngiliz Daily Mail gazetesi ve Deutsche Welle’nin haberlerine göre, bu minik canlı, Güneş var olduğu sürece en az 10 milyar yıl boyunca neslini devam ettirebilecek. Dünyanın mirasçısı olarak adlandırılan tardigrad, 8 bacaklı mikroskobik bir canlı türü. Hem suda hem de karada yaşayabiliyor. Aynı zamanda çok yüksek ve düşük basınca da dayanabiliyor.

33 / 120 30 YIL BESLENMEDEN YAŞAYABİLİYOR! ÖMRÜ 200 YIL 30 yıl boyunca yemek yemeden hayatta kalabilen tardigradların dondurucu soğuğa (-270 dereceye kadar), yakıcı ısıya (+150 dereceye kadar) ve yüksek radyasyona da dayanabildiği belirtildi. Bu minik canlıların dayanabildiği radyasyon miktarının 5000 – 6200 gy doz olduğu belirlendi. (Bazı kemoterapi tedavilerinde uygulanan dozla aynı). 1 milimetrenin altında bir boyuta sahip olsa da su ayıları dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülüyor.a (-270 dereceye kadar), yakıcı ısıya (+150 dereceye kadar) ve yüksek radyasyona da dayanabildiği belirtildi.

34 / 120 DÜNYANIN MİRASÇISI OLARAK ADLANDIRILAN TARDİGRAD, 8 BACAKLI MİKROSKOBİK CANLI TÜRÜ İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, su ayılarının meteor çarpması, süpernova (yıldız patlaması) ya da gama ışını patlamaları gibi her türlü felakete dayanabileceğini ve en az 10 milyar yıl daha etrafta olabileceklerini bildirdi. Üniversitenin fizik departmanından araştırmaya katılan Rafael Alves Batista, “Bizi koruyan teknolojimiz olmadan, insanlar çok hassas bir tür. Çevremizdeki büyük değişimler bizi büyük oranda etkileyecektir. Dünyada çok daha esnek türler var. Gezegende yaşam insanlar yok olduktan çok uzun süre sonra da devam edebilir” diyor.

35 / 120 İŞTE DÜNYANIN EN DAYANIKLI CANLISI Batista ve ekibi, ne tür felaketlerin dünyadaki yaşamı tamamen yok edebileceği konusunda bir araştırma yaptı. Bunun sonucunda tardigradların yine de hayatta kalabileceği sonucuna ulaştı. Atmosfer tamamen yok olsa bile okyanus yüzeyinde yaşamın devam etmesi mümkün. Araştırma ekibine göre, su ayılarını tamamen yok edebilecek tek olay Güneş’in patlaması olabilir. Bunun dışında Dünya’ya en az 0,14 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın patlaması da yeryüzündeki okyanusları kaynatıp buharlaştırmaya yetebilir.

36 / 120 Tardigradlar bataklıklarda, bitkilerde, kumda, denizde ya da tatlı sularda yaşıyor. Araştırmacılar, eğer su ayıları bu koşullarda hayatta kalabiliyorsa, Dünya dışında da benzer koşullarda yaşam olabileceğini, Jüpiter’in uydusu Europa ve Satürn’ün uydusu Enceladus’taki yer altı okyanuslarının Dünya’da su ayılarının bulunduğu derin okyanuslardaki koşullara sahip olabileceğini düşünüyor.

37 / 120 Tardigrad ile ilgili ilk tanımlamayı Alman bilim adamı Johann August Ephraim Goeze 1773 yılında yaptı. Mikroskop altında bakıldığında cüssesi bir ayıya benzeyen tardigradlar, nükleer patlamaya bile dayandığını bildiğimiz hamam böceklerinden daha güçlü ve dayanıklı. Her bir tardigradın en az 200 yıl kadar ömrü olduğu düşünülüyor. Bu küçük hayvanın, yaşam şartlarının zorlaştığı durumlarda, en temel biyolojik ihtiyaçları dışında metabolizmasını tamamen uykuya yatırarak sağ kalma becerisi geliştirdiği belirtiliyor.

38 / 120 AGORA TAVŞANI Dünya üzerinde yaşayan ve bizim varlığından haberdar olmadığımız milyonlarca ilginç hayvan türünün yanı sıra bilim insanları her yıl yeni türler keşfetmeye devam ediyor. İşte adını belki de hiç duymadığınız o ‘tuhaf' hayvanlardan bazıları… Dev bir pamuk şekeri gibi görünen şey, aslında, Angora tavşanı,

39 / 120 ANKOLE-WATUSİ Ankole Longhorn olarak anılan Ankole-Watusi, çoğunlukla muazzam boynuzlarıyla bilinen çeşitli sığır türüdür. Boynuzları 2.5 metreye kadar uzayabilir. Erkekleri 700 kg, dişileri ise 450-550 kg civarında olabilir.

40 / 120 MAVİ DENİZ SALYANGOZU Glaucus atlanticus, Glaucidae familyasından orta büyüklükte bir deniz salyangozu türüdür. Glaucus atlanticusun bilinen isimleri arasında Mavi deniz salyangozu, Mavi okyanus salyangozu, Mavi ejderha ve Deniz kertenkelesi bulunur. Canlının yetişkin bireyinin boyu yaklaşık olarak 5-6 cm dolaylarındadır. Canlının vücudunda hava keseleri bulunur ve bu hava keselerini doldurup boşaltarak suyun yüzeyine çıkabilir ve su üzerinde durabilir.

41 / 120 ALTIN KAPLUMBAĞA BÖCEĞİ Birçok hayvan hızlıca vücutlarının rengini değiştirerek, bazen de sadece uygun pozisyonda durarak bulundukları ortama uyum sağlarlar. Altın kaplumbağa böceği de renk değiştirme sanatını kullanan canlılardan biridir.Bukalemun ve mürekkep balığı gibi canlılar, pigment adı verilen, renkli kimyasallar taşıyan bazı özel hücrelerin boyutunu değiştirerek renk tonlarını değiştirirken; Panama altın kaplumbağa böceğinin başvurduğu yöntem ise farklıdır.Bu böcek 8 milimetreye kadar büyür. Şeffaf bir kabuğa sahip olan bu böceğin kabuğu, genellikle metalik altın rengini yansıtır.Ancak; böcek rahatsız olduğu zaman altın rengi kaybolur ve kırmızıya dönüşür. Böceğin renk değiştirmesi kabuğunun yapısal özelliklerinden kaynaklanır.Araştırmacılar, elektron mikroskobu yardımıyla böceğin kabuğunu yakından incelemiş ve kabuğun üç katmandan oluştuğunu keşfetmişlerdir. En kalın tabaka alttaki, en ince tabaka ise üsttekidir. Her bir katman, daha küçük katmanların paketlenmesinden oluşmaktadır.Her katman, farklı bir renkte ışığı yansıtır. Bir araya geldiğinde, tüm bu yansımalar altın rengini üretir.

42 / 120 KIRMIZI DUDAKLI YARASA BALIĞI Dört yüzgecini de ayak gibi kullanarak su altında yürüyebilen tek balık! Su altı hayatının ilginç canlılarından biridir. İlginçtir çünkü, görüntüsü makyaj yapmış bir kadını andırmaktadır. Kırmızı dudaklı bu balık sanki ruj kullanmış gibidir. Genellikle Coca Adası ve Galapagos Adası civarlarında görülen bu balığın bir ilginç yönü de, yüzgeçlerini ayağı gibi kullanıyor olmasıdır. Evet, bu balık 4 yüzgecini ayak gibi kullanarak üzerinde yürüyebilmektedir. Yürümek için kullandığı yüzgeçleri, kırmızı dudakları ve tuhaf burnuyla kırmızı dudaklı yarasa balığı bakanları dönüp bir kez daha bakmaya zorluyor adeta.

43 / 120 PANGOLİN Pangolin veya öbür adı Pullu karıncayiyen, Asya Afrika ile bazı Pasifik adalarının yerlisidir. Görünüşte dev bir çam kozalağını andırır. Pangolin’e biraz daha dikkatli bakarsanız, üzerindeki örtünün bu dar basit olmadığını görürsünüz. Bundan ötürü de bu garip örtü, bir nevi eklemli zırh demek her halde doğru olur.Pangolin, kendini koruma sanatının ustasıdır. Hayvan bir tehlike fark edince, hemen topaç olarak kendini korumaya hazırlanır. Böylelikle vücudunun çıplak olan alt yüzeyini emniyete alır. Aynı zamanda pullarını da havaya dikerek korkunç bir görünüş meydana getirerek karşısndakini ürkütmeye çalışır.

44 / 120 İÇİ DIŞI BİR BALIK: LEPTOCEPHALUS Kıvraklığıyla türlerinden ayrılan ve saydam larvalar sınıfına değerlendirilen Leptocephalus, doğanın gizemli derinliklerinde hayatını sürdürüyor. Ender rastlanan türün omurga ve iç organları çeşitli büyüteçlerle görüntülenebiliyor.

45 / 120 JAPON ÖRÜMCEK YENGECİ Dev Japon örümcek yengeçleri, Büyük Okyanus'ta yaklaşık olarak 600-700 metre derinlikte yaşayan yengeç türü. 10 bacağı olup, her bir bacağı 3-4 metreyi bulabilmektedir. Japon örümcek yengeci, yengeç türlerinin en büyük canlılarıdır.

46 / 120 TAŞEMEN Taşemengillerden, suda yaşayan, çok ilkel yapılı omurgalı hayvan. Taşemenleri içine alan yuvarlakağızlılar, kimi sınıflandırmacılara göre balıkların bir altsınıfı, kimilerine göreyse omurgalıların en ilkellerini kapsayan ayrı bir sınıftır. Taşemen, uzun vücutlu, baş ve gövde bölümleri birbirinden belirgin olarak ayrılmayan, suda yaşayan bir hayvandır. Derisi pulsuz ve yapışkandır. Ağzı emmeye elverişli bir biçimde, yuvarlak ve çenesizdir. İskeleti kıkırdaktandır. Yüzgeçleri körelmiştir. Her iki yarıkürenin ılık denizlerinde yaşayan hayvanlarda dışasalak olarak bulunur. Kurtçukları 1-5 yılda olgunlaşır; erginlerinden farklı olarak organik artıklar ve planktonlarla beslenir, tatlı sularda yaşarlar.

47 / 120 GÜNEŞ BALIĞI Güneş balığı ya da Ay balığı, Molidae familyasına ait balık türüdür. Lezzetsiz ve kötü kokan etinden dolayı ticari değeri yoktur.

48 / 120 UMBONIA SPINOSA Bu dikenli böcekler, sincaplar ile ilgilidir ve bitki saplarını yer. Beslemek için ise gagalarını kullanır.

49 / 120 SAKİ MAYMUNU Sakigiller familyasının en bilinen üyeleridir. Yaşamlarının Güney Amerika ormanlarında sürdürürler. Çok yetenekli tırmanıcıdırlar ve ömürlerinin çoğu ağaç dallarında yerin yukarısında geçer. Irkdaşlarından farklı olarak yavru sakilerin bakımlarından ve büyütülmelerinden baba maymun sorımludur.

50 / 120 EN TUHAF HAYVANLAR Tüylü inek

51 / 120 Uzun tüylü kobay fare

52 / 120 Afgan Tazısı

53 / 120 Nehir kaplumbağası

54 / 120 Tüylü tırtıl

55 / 120 Samoyed

56 / 120 Yabani inek

57 / 120 Yabani inek

58 / 120 Komondor Köpeği

59 / 120 Komondor Köpeği

60 / 120 Polonya Tavuğu

61 / 120 Polonya Tavuğu

62 / 120 Beyaz Tüylü Civciv

63 / 120 Kıvırcık Güvercin

64 / 120 Tüylü Domuz

65 / 120 Kabarık Hamster

66 / 120 Tüylü dağ keçisi

67 / 120 Ankara tavşanı

68 / 120 Kırmızı panda

69 / 120 Myxini

70 / 120 Yıldız burunlu köstebek

71 / 120 Yer domuzu

72 / 120 Ay-Ay maymunu

73 / 120 Geyik domuzu

74 / 120 Misk kedisi

75 / 120 Yaban faresi

76 / 120 Çıplak çöl faresi

77 / 120 Pigme Marmoset

78 / 120 Tazmanya canavarı

79 / 120 Beyaz yüzlü saki

80 / 120 Tibet tilkisi

81 / 120 Atretochoana

82 / 120 Bufa balığı

83 / 120 Cennet kuşu

84 / 120 Damla balığı

85 / 120 Deniz domuzu

86 / 120 En tuhaf hayvanlar <p>Deniz çekirgesi</p>

87 / 120 Deniz gergedanı

88 / 120 Dev balık kenesi

89 / 120 En tuhaf hayvanlar <p>Dikenli böcek</p>

90 / 120 Dikenli ejderha

91 / 120 Dugong - Deniz ineği

92 / 120 Fil kulaklı ahtapot (Dumbo ahtapotu)

93 / 120 Fossa

94 / 120 Gerenuk - Zürafa ceylanı

95 / 120 Irrawaddy yunusu

96 / 120 Japon örümcek yengeci

97 / 120 Kırmızı dudaklı yarasa balığı

98 / 120 Mavi ejderha

99 / 120 Mavi papağan balığı

100 / 120 Mor Hint kurbağası

101 / 120 Okapi

102 / 120 Pabuçgagalı

103 / 120 Pacu balığı

104 / 120 Panda karıncası

105 / 120 Patagonya tavşanı

106 / 120 Pembe peri armadillo

107 / 120 Püsküllü geyik

108 / 120 Sayga antilopu

109 / 120 Sinekkuşu kelebeği

110 / 120 Venezuela kaniş güvesi

111 / 120 Yeleli kurt

112 / 120 Yeti yengeci

113 / 120 Yumuşak kabuklu Cantor

114 / 120 Çalı engereği

115 / 120 Çizgili ova tenreği

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119 / 120 Sibirya Kedisi