Herkes uzaylı olduğuna inanmıştı! Altından trajedi çıktı

Yıllardır süren araştırmaların ardından Ata'nın insan figürü olduğu anlaşıldı.
Uzaylı sanmışlardı, ne olduğu ortaya çıktı!
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Şili'deki Atacama Çölü'ndeki bir maden köyünde 15 yıl önce bu insansı bulunduğunda, bir sürü teori ortaya atıldı. Mumyalanmış iskelet her yönüyle o kadar ufak ve tuhaftı ki, uzaylıların yaşadığına kanıt olarak bile görüldü.
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Ancak ABD'li bilim insanları mumyalanmış iskeletin kemiklerinden aldıkları DNA örneklerini kullanarak parçaları bir araya getirdiğinde, bir insanın trajik hikayesiyle karşılaştı.
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BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Ata adı verilen iskelet bir uzaylıya değil, bedeninde korkunç deformasyonlarla doğmuş bir kız bebeğe aitti. Ya ölü doğmuş, ya da doğumundan hemen sonra ölmüştü.
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15 CM BOY 10 ÇİFT KABURGA
Ata’nın kalıntıları, 2003’te La Noria adlı eski bir nitrat madeni köyünde bulundu. Eflatun rengi bir kurdeleyle bağlanmış beyaz bir kumaşın içine sarılmıştı.
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Boyu yalnızca 15 cm olan mumyanın kemiklerinde normal bir insandan farklı olarak 12 çift değil 10 çift kaburga vardı.
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Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nde mikrobiyoloji üzerinde çalışan Garry Nolan, bu gizemli mumyayı araştırmak istedi. 2013’te bunun bir insana ait olduğu sonucuna varan Nolan, vücudundaki deformasyonların nedenini ise çözemedi.
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Nolan ve ekip arkadaşları, yıllar sonra Ata’nın gizemli genetiğini aydınlatan bir makale yayınladı.
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KUSURLU DOĞUM
Ata’nın aşırı ufak olması, kaburga ve iskeletinin şekli ve 6 yaşındaki bir çocuğunki kadar gelişmiş kemiklere sahip olması dikkatlerini çekti.
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İskeletindeki şekil bozukluklarının yanında, Ata’nın Konjenital Diyafram Hernisi (KDH) olarak bilinen doğumsal anomaliye sahip olabileceği görüldü.
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Diyaframın gelişim gösteremediği bu fıtık hastalığı, ölümlere neden olabiliyor.
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REHİN VERİLDİ YA DA SATILDI
Guardian gazetesinin haberinde Nolan’ın araştırmayla ilgili şu değerlendirmelerine yer verildi:
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“Şekil bozukluğu o kadar fazlaydı ki, beslenmesi mümkün değildi. Bu koşullar altında yenidoğan bakım ünitesine alınması gerekirdi ama o zamanlar bu imkansızdı.
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“Bir uzaylı hikayesi olarak başladı ve dünyaca tanındı ama aslında bu, bir insanın trajik hikayesiydi. Bir kadının kusurlu doğan bebeği bir şekilde mumyalandı ve tuhaf bir tarihi eser sanılan bebek ya rehin verildi, ya da satıldı.
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“Tüm çabaların sonunda büyüleyici bir genetik hikayesi olan bir insanla karşılaştık. Şimdi ondan öğrendiklerimiz, bu gibi hastalığı olanlara yardım etmemiz için bize önemli şeyler öğretebilir. Huzur içinde uyusun.”
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VİDEOSUNU 40 MİLYON KİŞİ İZLEMİŞTİ
Kullanıcılar, görüntülenen böcekle ilgili şaşkınlıklarını dile getirdi. Kullanıcılardan biri, “Eğer onu evde görseydim, evi yakardım” yorumu yaptı.
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Diğer bir kullanıcıysa, “Dünya dışı ziyaretçi gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. Kimi kullanıcılarsa videoyu yayınlayan kişiye, evinin anahtarlarını ‘yaratığa’ vermesini ve oradan kaçmasını önerdi.
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Öte yandan uzmanlar, videoda Creatonotos Gangis adlı bir güve türünün görüntülendiğini tespit etti.
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BU İLGİNÇ HAYVAN GÖRENLERİ ŞAŞKINA UĞRATTI
Hindistan bu tuhaf yüzlü keçiyi konuşuyor. Hindistan'ın Chennai kentinde doğan bebek keçi görenleri şaşkına çevirdi. Çıkıntılı gözleri, garip ağız yapısıyla köylülerin ''canavar'' diye seslendiği keçiye, annesi her ne olursa olsun sevgisini gösteriyor.
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KSIA SÜREDE SOSYAL MEDYADA VİRAL HALİNE GELDİ
Normalde bu genetik bozukluk ile dünyaya gelen canlılar saatler içerisinde hayatını kaybederken, bu keçi yaşamını sürdürmeye devam ediyor.
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HALK ONA CANAVAR GÖZÜYLE BAKSA DA, ANNESİ ŞEFKATLE YAKLAŞIYOR
Hindistanlı köylüler keçiye canavar gözüyle baksa da, bu annesi yavrusunun garip görünüşünü düşünmüyor, ona sevgiyle yaklaşıyor.
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ÖLMESİ BEKLENEN HAYVAN YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR
Sosyal medyada viral haline gelen yavru keçinin herkes görünüşünün ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.
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KİMİ KULLANICILAR KEÇİNİN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAŞLI BİR KADINA BENZETTİ
Sosyal medya kullanıcıları yavru keçinin yüzünü yaşlı bir kadını anımsattığı görüşünde.
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HİNDİSTAN'DA GEÇTİĞİMİZ AYLARDA YİNE BÖYLE BİR VAKA İLA KARŞILAŞILMIŞTI
Yine dört ay önce Hindistan'da buna benzer bir olayla karşılaşılmıştı. Hindistan'ın Assam ketinde tek göz ve tek kulakla dünyaya gelen keçi yavrusu antik Yunan Mitolojisi'nden bilinen bir hastalık olan siklopi ile doğmuştu.
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DİĞER KEÇİNİN AKSİNE HALK BU KEÇİYİ KUTSAL KABUL ETMİŞ
Tarih boyunca farklı hayvanlarda ve insanlarda görülen siklopi, organların anne karnında ayrılamaması olarak biliniyor.
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FARKLILIĞINDAN DOLAYI KİMİLERİ ONA TAPTIĞINI SÖYLÜYOR
Normalde bu genetik bozukluk ile dünyaya gelen canlılar saatler içerisinde hayatını kaybederken, bu keçi de yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Bu yüzden de kentte yaşayan birçok insan, keçiyi ziyarete geliyor ve bazıları ona taptığını söylüyor.
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HİNDİSTAN'DA GEÇTİĞİMİZ AYLARDA YİNE BÖYLE BİR VAKA İLE KARŞILAŞMIŞTI
Hindistan'ın Assam kentinde doğan keçinin sahibi Mukhuri Das yaptığı açıklamada "Onu gördüğümde şok oldum. Buraya gelen insanlar onun birkaç gün sonra öleceğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Bebek keçi evimizde doğdu ve Tanrı'nın bir parçası olabilir. Ayrıca bizi meşhur ettiği için çok mutluyuz" diye konuştu.
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Çok nadir rastlanan bir genetik mutasyon olan siklopi ya da tek gözlülük, radyasyon, akraba evliliği gibi etkenlerden kaynaklanan genetik bozukluklar sonucunda anne karnındaki gelişimin seyrini değiştiriyor.
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İŞTE DÜNYANIN EN DAYANIKLI CANLISI! DÜNYA ONA KALACAK
‘Dünyanın en dayanıklı hayvanı nedir?’ diye sorulduğunda ilk akla gelen hamam böceği olabilir. Ancak tardigrad (mikroskobik su ayısı) hakkında çoğu kişi bilgi sahibi değil. İngiltere’deki bilim insanlarının son araştırması gösteriyor ki, -270 derecelik soğuğa dayanabilen ve 30 yıl yemek yemeden yaşayabilen tardigradlar, gezegenimizde olası büyük bir felakette hayatta kalabilecek tek canlı türü olacak.
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TARDİGRAD 150 DERECE SICAKLIĞA DAYANABİLİYOR
İngiliz Daily Mail gazetesi ve Deutsche Welle’nin haberlerine göre, bu minik canlı, Güneş var olduğu sürece en az 10 milyar yıl boyunca neslini devam ettirebilecek. Dünyanın mirasçısı olarak adlandırılan tardigrad, 8 bacaklı mikroskobik bir canlı türü. Hem suda hem de karada yaşayabiliyor. Aynı zamanda çok yüksek ve düşük basınca da dayanabiliyor.
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30 YIL BESLENMEDEN YAŞAYABİLİYOR! ÖMRÜ 200 YIL
30 yıl boyunca yemek yemeden hayatta kalabilen tardigradların dondurucu soğuğa (-270 dereceye kadar), yakıcı ısıya (+150 dereceye kadar) ve yüksek radyasyona da dayanabildiği belirtildi. Bu minik canlıların dayanabildiği radyasyon miktarının 5000 – 6200 gy doz olduğu belirlendi. (Bazı kemoterapi tedavilerinde uygulanan dozla aynı). 1 milimetrenin altında bir boyuta sahip olsa da su ayıları dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülüyor.a (-270 dereceye kadar), yakıcı ısıya (+150 dereceye kadar) ve yüksek radyasyona da dayanabildiği belirtildi.
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DÜNYANIN MİRASÇISI OLARAK ADLANDIRILAN TARDİGRAD, 8 BACAKLI MİKROSKOBİK CANLI TÜRÜ
İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, su ayılarının meteor çarpması, süpernova (yıldız patlaması) ya da gama ışını patlamaları gibi her türlü felakete dayanabileceğini ve en az 10 milyar yıl daha etrafta olabileceklerini bildirdi. Üniversitenin fizik departmanından araştırmaya katılan Rafael Alves Batista, “Bizi koruyan teknolojimiz olmadan, insanlar çok hassas bir tür. Çevremizdeki büyük değişimler bizi büyük oranda etkileyecektir. Dünyada çok daha esnek türler var. Gezegende yaşam insanlar yok olduktan çok uzun süre sonra da devam edebilir” diyor.
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İŞTE DÜNYANIN EN DAYANIKLI CANLISI
Batista ve ekibi, ne tür felaketlerin dünyadaki yaşamı tamamen yok edebileceği konusunda bir araştırma yaptı. Bunun sonucunda tardigradların yine de hayatta kalabileceği sonucuna ulaştı. Atmosfer tamamen yok olsa bile okyanus yüzeyinde yaşamın devam etmesi mümkün. Araştırma ekibine göre, su ayılarını tamamen yok edebilecek tek olay Güneş’in patlaması olabilir. Bunun dışında Dünya’ya en az 0,14 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın patlaması da yeryüzündeki okyanusları kaynatıp buharlaştırmaya yetebilir.
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Tardigradlar bataklıklarda, bitkilerde, kumda, denizde ya da tatlı sularda yaşıyor. Araştırmacılar, eğer su ayıları bu koşullarda hayatta kalabiliyorsa, Dünya dışında da benzer koşullarda yaşam olabileceğini, Jüpiter’in uydusu Europa ve Satürn’ün uydusu Enceladus’taki yer altı okyanuslarının Dünya’da su ayılarının bulunduğu derin okyanuslardaki koşullara sahip olabileceğini düşünüyor.
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Tardigrad ile ilgili ilk tanımlamayı Alman bilim adamı Johann August Ephraim Goeze 1773 yılında yaptı. Mikroskop altında bakıldığında cüssesi bir ayıya benzeyen tardigradlar, nükleer patlamaya bile dayandığını bildiğimiz hamam böceklerinden daha güçlü ve dayanıklı. Her bir tardigradın en az 200 yıl kadar ömrü olduğu düşünülüyor. Bu küçük hayvanın, yaşam şartlarının zorlaştığı durumlarda, en temel biyolojik ihtiyaçları dışında metabolizmasını tamamen uykuya yatırarak sağ kalma becerisi geliştirdiği belirtiliyor.
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AGORA TAVŞANI
Dünya üzerinde yaşayan ve bizim varlığından haberdar olmadığımız milyonlarca ilginç hayvan türünün yanı sıra bilim insanları her yıl yeni türler keşfetmeye devam ediyor. İşte adını belki de hiç duymadığınız o ‘tuhaf' hayvanlardan bazıları… Dev bir pamuk şekeri gibi görünen şey, aslında, Angora tavşanı,
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ANKOLE-WATUSİ
Ankole Longhorn olarak anılan Ankole-Watusi, çoğunlukla muazzam boynuzlarıyla bilinen çeşitli sığır türüdür. Boynuzları 2.5 metreye kadar uzayabilir. Erkekleri 700 kg, dişileri ise 450-550 kg civarında olabilir.
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MAVİ DENİZ SALYANGOZU
Glaucus atlanticus, Glaucidae familyasından orta büyüklükte bir deniz salyangozu türüdür. Glaucus atlanticusun bilinen isimleri arasında Mavi deniz salyangozu, Mavi okyanus salyangozu, Mavi ejderha ve Deniz kertenkelesi bulunur. Canlının yetişkin bireyinin boyu yaklaşık olarak 5-6 cm dolaylarındadır. Canlının vücudunda hava keseleri bulunur ve bu hava keselerini doldurup boşaltarak suyun yüzeyine çıkabilir ve su üzerinde durabilir.
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ALTIN KAPLUMBAĞA BÖCEĞİ
Birçok hayvan hızlıca vücutlarının rengini değiştirerek, bazen de sadece uygun pozisyonda durarak bulundukları ortama uyum sağlarlar. Altın kaplumbağa böceği de renk değiştirme sanatını kullanan canlılardan biridir.Bukalemun ve mürekkep balığı gibi canlılar, pigment adı verilen, renkli kimyasallar taşıyan bazı özel hücrelerin boyutunu değiştirerek renk tonlarını değiştirirken; Panama altın kaplumbağa böceğinin başvurduğu yöntem ise farklıdır.Bu böcek 8 milimetreye kadar büyür. Şeffaf bir kabuğa sahip olan bu böceğin kabuğu, genellikle metalik altın rengini yansıtır.Ancak; böcek rahatsız olduğu zaman altın rengi kaybolur ve kırmızıya dönüşür. Böceğin renk değiştirmesi kabuğunun yapısal özelliklerinden kaynaklanır.Araştırmacılar, elektron mikroskobu yardımıyla böceğin kabuğunu yakından incelemiş ve kabuğun üç katmandan oluştuğunu keşfetmişlerdir. En kalın tabaka alttaki, en ince tabaka ise üsttekidir. Her bir katman, daha küçük katmanların paketlenmesinden oluşmaktadır.Her katman, farklı bir renkte ışığı yansıtır. Bir araya geldiğinde, tüm bu yansımalar altın rengini üretir.
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KIRMIZI DUDAKLI YARASA BALIĞI
Dört yüzgecini de ayak gibi kullanarak su altında yürüyebilen tek balık! Su altı hayatının ilginç canlılarından biridir. İlginçtir çünkü, görüntüsü makyaj yapmış bir kadını andırmaktadır. Kırmızı dudaklı bu balık sanki ruj kullanmış gibidir. Genellikle Coca Adası ve Galapagos Adası civarlarında görülen bu balığın bir ilginç yönü de, yüzgeçlerini ayağı gibi kullanıyor olmasıdır. Evet, bu balık 4 yüzgecini ayak gibi kullanarak üzerinde yürüyebilmektedir. Yürümek için kullandığı yüzgeçleri, kırmızı dudakları ve tuhaf burnuyla kırmızı dudaklı yarasa balığı bakanları dönüp bir kez daha bakmaya zorluyor adeta.
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PANGOLİN
Pangolin veya öbür adı Pullu karıncayiyen, Asya Afrika ile bazı Pasifik adalarının yerlisidir. Görünüşte dev bir çam kozalağını andırır. Pangolin’e biraz daha dikkatli bakarsanız, üzerindeki örtünün bu dar basit olmadığını görürsünüz. Bundan ötürü de bu garip örtü, bir nevi eklemli zırh demek her halde doğru olur.Pangolin, kendini koruma sanatının ustasıdır. Hayvan bir tehlike fark edince, hemen topaç olarak kendini korumaya hazırlanır. Böylelikle vücudunun çıplak olan alt yüzeyini emniyete alır. Aynı zamanda pullarını da havaya dikerek korkunç bir görünüş meydana getirerek karşısndakini ürkütmeye çalışır.
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İÇİ DIŞI BİR BALIK: LEPTOCEPHALUS
Kıvraklığıyla türlerinden ayrılan ve saydam larvalar sınıfına değerlendirilen Leptocephalus, doğanın gizemli derinliklerinde hayatını sürdürüyor. Ender rastlanan türün omurga ve iç organları çeşitli büyüteçlerle görüntülenebiliyor.
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JAPON ÖRÜMCEK YENGECİ
Dev Japon örümcek yengeçleri, Büyük Okyanus'ta yaklaşık olarak 600-700 metre derinlikte yaşayan yengeç türü. 10 bacağı olup, her bir bacağı 3-4 metreyi bulabilmektedir. Japon örümcek yengeci, yengeç türlerinin en büyük canlılarıdır.
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TAŞEMEN
Taşemengillerden, suda yaşayan, çok ilkel yapılı omurgalı hayvan. Taşemenleri içine alan yuvarlakağızlılar, kimi sınıflandırmacılara göre balıkların bir altsınıfı, kimilerine göreyse omurgalıların en ilkellerini kapsayan ayrı bir sınıftır. Taşemen, uzun vücutlu, baş ve gövde bölümleri birbirinden belirgin olarak ayrılmayan, suda yaşayan bir hayvandır. Derisi pulsuz ve yapışkandır. Ağzı emmeye elverişli bir biçimde, yuvarlak ve çenesizdir. İskeleti kıkırdaktandır. Yüzgeçleri körelmiştir. Her iki yarıkürenin ılık denizlerinde yaşayan hayvanlarda dışasalak olarak bulunur. Kurtçukları 1-5 yılda olgunlaşır; erginlerinden farklı olarak organik artıklar ve planktonlarla beslenir, tatlı sularda yaşarlar.
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GÜNEŞ BALIĞI
Güneş balığı ya da Ay balığı, Molidae familyasına ait balık türüdür. Lezzetsiz ve kötü kokan etinden dolayı ticari değeri yoktur.
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UMBONIA SPINOSA
Bu dikenli böcekler, sincaplar ile ilgilidir ve bitki saplarını yer. Beslemek için ise gagalarını kullanır.
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SAKİ MAYMUNU
Sakigiller familyasının en bilinen üyeleridir. Yaşamlarının Güney Amerika ormanlarında sürdürürler. Çok yetenekli tırmanıcıdırlar ve ömürlerinin çoğu ağaç dallarında yerin yukarısında geçer. Irkdaşlarından farklı olarak yavru sakilerin bakımlarından ve büyütülmelerinden baba maymun sorımludur.
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EN TUHAF HAYVANLAR
Tüylü inek
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Uzun tüylü kobay fare
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Nehir kaplumbağası
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Beyaz Tüylü Civciv
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Kıvırcık Güvercin
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Tüylü dağ keçisi
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Yıldız burunlu köstebek
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Çıplak çöl faresi
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Tazmanya canavarı
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Beyaz yüzlü saki
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En tuhaf hayvanlar
<p>Deniz çekirgesi</p>
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Dev balık kenesi
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En tuhaf hayvanlar
<p>Dikenli böcek</p>
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Dugong - Deniz ineği
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Fil kulaklı ahtapot (Dumbo ahtapotu)
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Gerenuk - Zürafa ceylanı
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Irrawaddy yunusu
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Japon örümcek yengeci
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Kırmızı dudaklı yarasa balığı
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Mavi papağan balığı
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Mor Hint kurbağası
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Panda karıncası
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Patagonya tavşanı
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Pembe peri armadillo
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Sinekkuşu kelebeği
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Venezuela kaniş güvesi
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Yumuşak kabuklu Cantor
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Çizgili ova tenreği
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