Herkesi böyle kandırmışlar

İşte internette karşımıza çıkan ama tamamen haya ürünü olan o fotoğraflar​.

Gerçek mi, sahte mi?

1 / 46 2015 Nisan ayında Nepal'deki depremde hayatta kalan çocukların trajedisi olarak paylaşılan fotoğraı aslında Na Son Nguyen adında bir fotoğrafçı tarafından 2007 yılında Vietnam'da çekildi.

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11 / 46 Pilot, özçekim yaptığı fotoğrafları bir fotoğraf paylaşım uygulamasında yayınlayınca ortalık karıştı. Pilotun bütün paylaşımları uçağın penceresinden sarkıp özçekim yaptığı fotoğraflar olunca takipçileri tepki gösterdi.

12 / 46 Takipçilerinden biri, "Bu pilotla yolculuk etmediğim için çok mutluyum, insanlar beğeni alabilmek için ne yapacaklarını şaşırmışlar" yorumunu yaptı.

13 / 46 Brezilyalı pilotun uçak kullanırken yaptığı özçekimler tepki çekti. Pilotun fotoğrafların sahte olduğunu açıklamasının ardından herkes derin bir nefes aldı. Son eklediği fotoğrafta ise fotoğrafların sahte olduğunu açıkladı.

14 / 46 İngiliz bilim insanlarına göre insanlar genelde üzerinde oynama yapılmış fotoğrafları tespit etmekte zorlanıyor. Bu fotoğraflardaki müdahaleleri ilk bakışta yakalayabilecek misiniz? Limanda çekilen normal bir kare, değil mi?Eğer neye bakacağını bilmiyorsan, yapılan müdahaleleri tespit etmek aslında zor. Bu fotoğraf üzerinde çokça oynama yapılmış. Tespit edebiliyor musun?

15 / 46 Kandırılma! Bu fotoğrafa göre bir önceki fotoğraf karesindeki en dikkat çeken farklılık bir önceki fotoğrafın sağ alt tarafına yerleştirilen atık su borusu. Ama dahası da var! Sol tarafta gölgeler uzatılmış ve fotoğraftaki kadının sağındaki beyaz rıhtım demirlerinin yerleri değiştirilmiş. Ayrıca kadının çenesi kısaltılmış, alnı düzleştirilmiş ve saçlarında da küçük oynamalar yapılmış.

16 / 46 Meskun mahalde çekilen bir kare

17 / 46 Orijinali… Ta ki orijinalini görene kadar! Bir önceki fotoğraftaki erkeğin gölgesi, duruşuna uymuyor. Erkeğin yüzünde daha az kırışıklık var ve arka tarafta hem iki tane çöp bidonu hem de ağaca bir dal eklenmiş.

18 / 46 Bakalım siz diğerlerini bulabilecek misiniz?

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24 / 46 IŞİD sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntülerde tek gözlü doğan bebeğin el- Mesih Deccal olduğunu iddia etti. IŞİD teröristlerinin bu görüntülerden istifade ederek tekfirci ve ifratçıları cezbetmeye ve kendi saflarını katmayı hedeflediğini iddia edildi.

25 / 46 Deccal, İslam inancına göre ahir zamanda, Mesih'in ikinci kez yeryüzüne gelmesinden önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır. Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir.

26 / 46 Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni aldıkları cep telefonuyla çekim yapan aile, fotoğraflardan ikisinde tanımlanamayan bir "yaratık" gördü. Fotoğrafları basın mensuplarıyla paylaşan aile, söz konusu karelerde kesinlikle fotomontaj olmadığını söyledi.Olay, ilçenin tanınmış ailelerinden birinin evinde meydana geldi. İsmini açıklamak istemeyen ailenin bireyleri, yeni aldıkları cep telefonunun kamerasını test etmek amacıyla çok sayıda fotoğraf çekti.

27 / 46 İddiaya göre, fotoğrafları inceleyen aile, iki karede tanımlanamayan bir yaratık gördü. Fotoğrafları gören ev sahibesi büyük bir korku yaşadı ve çığlık attı. Ailenin diğer bireyleri, panikle söz konusu yaratığı aradı fakat başarısız oldu.Cep telefonu tarafından çekilen fotoğrafları yorumlayan aile ve yakınları, karelerde yer alan yaratığın cin yada uzaylı olabileceğini, ama kesinlikle fotomontaj olmadığını söyledi.Fakat işin aslının bir teknoloji acemiliği olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Aslında kabusları, yeni aldıkları android işletim sistemli telefonlar için hazırlanan bir fotoğraf uygulamasıydı. Uygulamanın özelliği çekilen fotoğrafın içine bir efektle gerçek olmayan eklemeler yapabiliyor olması. Bilmeden çektikleri fotoğrafların içinde gördükleri yaratığı gerçek zanneden aile de bu uygulamanın kurbanı oldu.

28 / 46 Sahte

29 / 46 Life Dergisi gerçekliği tartışılan fotoğrafları incelemeye devam ediyor. İlk fotoğrafta diş tedavisi gören bir aslan yavrusu var. Ancak bu kare 1964 yılında '1 Nisan şakası' için birleştirilen iki fotoğraftan oluşuyor.

30 / 46 Ağaç üzerinde yaşayan evsiz SAHTE

31 / 46 Başını arkaya çeviren barmen GERÇEK

32 / 46 'Et öldürür' dövmeli domuz SAHTE

33 / 46 GERÇEK

34 / 46 GERÇEK

35 / 46 Göze yerleştirilen platin kalp GERÇEK

36 / 46 GERÇEK

37 / 46 GERÇEK

38 / 46 Kanyonda posta kutusu SAHTE

39 / 46 Uçaktan atılan kedi SAHTE

40 / 46 Sadece bir patates SAHTE

41 / 46 GERÇEK

42 / 46 GERÇEK

43 / 46 Motor sporlarının gözüpek yarışçısı Robbie Knievel, motoruyla kendi rekorunu kırarak Arizona Büyük Kanyon'da 60 metre genişliğindeki uçurumdan atladı. GERÇEK

44 / 46 Çölde duş kabinleri GERÇEK Ürdün'de Wadi Rum çölüne turistler için portatif banyo konuldu.

45 / 46 GERÇEK Romi (Sol) ve Dexter Londra'da köpekler için düzenlenen çay partisine katıldı.