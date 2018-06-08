'Young Hitler: The Making of the Führer' isimli kitapta, Hitler'in 'mesih' gibi ulu bir karakter yaratmak için geçmişini nasıl sildiğini anlatan Ham, bir diktatörün doğuşunu detaylarıyla anlattı.

Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı!

1 / 13 Paul Ham'ın yeni kitabı tüm dünyayı kana bulayan kanlı bir diktatörün çocukluğuna ait en detaylı anlatıları içeriyor.

2 / 13 Paul Ham'ın kitabında en çarpıcı detaylar, Hitler'in geçmişine dair söylediği yalanlar... Kitapta, Hitler'in Almanya'da 1933 yılında şansölye olmasının ardından gençliğine ilişkin bilgilere nasıl örtbas etmeye çalıştığı anlatılıyor.

3 / 13 Hitler'in geçmişinden çok nefret ettiğine ilişkin en net gösterge, Viyana'da geçmişte kendisiyle arkadaşlık eden bir sanat galericisinin geçmişini gizleme çalışması olarak söz konusunu adamın öldürülmesi talimatı vermesi.

4 / 13 Hitler'in göreve geldikten sonra geçmişini gizlemeye yönelik yaptığı ilk girişim ise Schickgruber olan aile soyadını değiştirmek oldu.

5 / 13 Kitapa, Hitler'in çocukluğundan bu yana 'karanlık güçler' konusunda meraklı olduğunu ve kendisinin karanlık güçler tarafından yönlendirildiğini düşündüğü bilgisi yer alıyor.

6 / 13 12 yaşında okulda 'kabadayı' gibi davranan ve hiçbir arkadaşı bulunmayan Hitler'in oldukça başarısız bir öğrenci olduğu biliniyor. Ancak bu başarısızlık nedeniyle etrafındaki herkesi suçluyordu.

7 / 13 En ufak şeyler için bile büyük öfke krizleri geçiren Hitler'in okulda en sevdiği öğretmen ise Alman tarihinin kahramanca hikâyelerini anlatan Dr. Leopold Poetsch'di.

8 / 13 Adolf Hitler'in gençlik yıllarındaki 'büyük bir sanatçı' olma hayalinin babası tarafından eleştirildiği ve hafife alındığı, Hitler'in bu ve benzer nedenlerle babasından nefret ettiği aktarıldı.

9 / 13 Hitler'in öğrenciliği sırasında okuldan karnesini aldıktan sonra annesine karneyi trenin penceresinden dışarı attığını söylerken, aslında Hitler'in bu karneyi tuvalet kağıdı olarak kullandığı ortaya çıktı.

10 / 13 Okuldaki başarısızlığı nedeniyle ailesini, arkadaşlarını ve öğretmenlerini suçlayan Hitler'in kendisine kaba davrandığı gerekçesiyle Katolik Kilise'sinden bir papazdan nefret ettiği ortaya çıktı.

11 / 13 Paul Ham'ın kitabında en çarpıcı detaylar, Hitler'in geçmişine dair söylediği yalanlar... Kitapta, Hitler'in Almanya'da 1933 yılında şansölye olmasının ardından gençliğine ilişkin bilgilere nasıl örtbas etmeye çalıştığı anlatılıyor.

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