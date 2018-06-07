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Hiç suç işlenmeyen ülkede polisler ne yapar?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.06.2018 09:10 | Son Güncelleme

Suç oranının oldukça düşük olduğu ülke İzlanda'da polislerin keyfine diyecek yok.

Suçla savaşmak zorunda kalmayan polisler bakın can sıkıntısında günlerini nasıl geçiriyorlar...

İzlanda'nın polisleri

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Dünyanın en huzurlu ülkesi olarak gösterilen İzlanda'nın polisleri, İnstagram fotoğrafları ile şaşırtıyor.
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Ülkenin suç oranının düşüklüğü sayesinde Başkent Reykjavik'te görev yapan polis memurları eşi benzeri görülmeyen fotoğraf karelerine imza atabiliyor.
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İşte İzlandalı polislerden ilginç kareler...
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Anahtar Kelimeler:
polis ülke İzlanda

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