Doktorlar hastalığını bile bulamamıştı! Talihsiz kadının hayatını 2 tesisatçı kurtardı

Peki Kathi Wilson'u yürüyemez hale getiren doktorların tanı koyamadığı hastalık neydi?

Doktorlar hastalığını dahi bulamamıştı! 10 yıl sonra 2 tesisatçı hayatını kurtardı

1 / 13 41 yaşındaki Kathi Wilson yıllarını doktorların odasında bekleyip bir cevap almak için geçirdi.

2 / 13 Durumu gün geçtikçe kötüleşti ve yürüyemez hale geldi. Sürekli yorgun hissettiğinden bütün gün evde uyumaya devam etti. Doktorlar, buna neyin neden olduğunu bir türlü anlayamadılar.

3 / 13 Yıllar sonra sorun çözüldü. Ancak bunda ne doktorların ne de pahalı ilaçların yardımı oldu.

4 / 13 Çözümü tozlu bir araçtan inen iki adam ayağına getirdi.

5 / 13 Kathi Wilson on yıldır boğuştuğu ve kimsenin tanı koyamadığı hastalığının ardından banyosunu yeniletmeye karar verdi.

6 / 13 Biri elektrikçi diğeri tesisatçı olan iki adam, eski şofbeni yenisiyle değiştirirken kendilerini de şaşırtacak bir keşif yaptılar.

7 / 13 Kathi’nin on senelik şofbeni düzgünce monte edilmemiş. On yıldır şofben evin içine gaz kaçırmış.

8 / 13 İki adam durumu Kathi’ye bildirdikten sonra Kathi’nin hayatı değişti.

9 / 13 Gaz kaçağı, yaşadığı her şeyi açıklıyordu.

10 / 13 Doktorların tespit edemediği şeyi iki adam şans eseri fark etti.

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