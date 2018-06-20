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Doktorlar hastalığını bile bulamamıştı! Talihsiz kadının hayatını 2 tesisatçı kurtardı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.06.2018 09:11 | Son Güncelleme

Yıllarını doktor odasında bekleyerek geçiren 41 yaşındaki Kathi Wilson'a ne pahalı ilaçlar ne de ünlü doktorlar çare üretebildi.

Peki Kathi Wilson'u yürüyemez hale getiren doktorların tanı koyamadığı hastalık neydi?

Doktorlar hastalığını dahi bulamamıştı! 10 yıl sonra 2 tesisatçı hayatını kurtardı

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41 yaşındaki Kathi Wilson yıllarını doktorların odasında bekleyip bir cevap almak için geçirdi.
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Durumu gün geçtikçe kötüleşti ve yürüyemez hale geldi. Sürekli yorgun hissettiğinden bütün gün evde uyumaya devam etti. Doktorlar, buna neyin neden olduğunu bir türlü anlayamadılar.
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Yıllar sonra sorun çözüldü. Ancak bunda ne doktorların ne de pahalı ilaçların yardımı oldu.
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Çözümü tozlu bir araçtan inen iki adam ayağına getirdi.
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Kathi Wilson on yıldır boğuştuğu ve kimsenin tanı koyamadığı hastalığının ardından banyosunu yeniletmeye karar verdi.
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Biri elektrikçi diğeri tesisatçı olan iki adam, eski şofbeni yenisiyle değiştirirken kendilerini de şaşırtacak bir keşif yaptılar.
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Kathi’nin on senelik şofbeni düzgünce monte edilmemiş. On yıldır şofben evin içine gaz kaçırmış.
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İki adam durumu Kathi’ye bildirdikten sonra Kathi’nin hayatı değişti.
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Gaz kaçağı, yaşadığı her şeyi açıklıyordu.
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Doktorların tespit edemediği şeyi iki adam şans eseri fark etti.
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Anahtar Kelimeler:
Kathi Wilson hastalık

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