Hikayeleri ile dehşete düşüren 10 fotoğraf

İşte gerçek olmasını istemeyeceğiniz arşivde yerini alan o görüntüler ve hikayeleri...

Dehşet sonrası ortaya çıkan fotoğraflar

1 / 10 Bu fotoğraftaki kişi Blanche Monnier, 25 yıl bir odada hapsedilmiş bir kadın! Bir avukata aşık olmuş ancak annesi kesinlikle bu aşka karşı çıkmıştır. Bunun için de genç kızı 25 yıl boyunca bir odaya kilitledi. Blanche delirdi ve bulunmasından 12 yıl sonra, 1913’te öldü.

2 / 10 Travis Alexander’ın 2008 yılında kız arkadaşı Jodi Arias tarafından öldürülmeden hemen önce duşta çekilen fotoğrafı.

3 / 10 Bu fotoğraf, Tina Watson ve kocasının balayı sırasında çekildi. Tina’nın cesedini arka planda okyanusun dibinde görebilirsiniz. Kocası ise cinayetten yargılanmıştır.

4 / 10 1945 yılında meydana gelen bir kazanın ardından çekilmiş fotoğraf.

5 / 10 Bu fotoğraf ise 2011 yılında bir ev partisinde çekildi. Dehşet verici kısım ise fotoğraftaki Tyler Hadson’ın evde parti verebilmek için ailesini öldürmüş olması ve parti boyunca cesetleri yatak odasına saklaması.

6 / 10 Fotoğraf 1988 yılında Kuzey İrlanda’da çekilmiştir. Fotoğrafta bir baba ve omuzlarında çocuğu bulunmakta, yanda park edilmiş halde duran kırmızı araç ise terör saldırısı için hazırlanmış bomba yüklü bir araç. Fotoğrafın çekilmesinden kısa bir süre sonra bomba infilak etmiş, baba ve çocuğu yaralı kurtulmuş ancak fotoğrafı çeken kişi ile beraber 28 kişi hayatını kaybetmiştir.

7 / 10 Masum bir çiftin güzel bir fotoğrafı gibi dursa da bu fotoğraftaki erkeğin hayatta olmasına karşın, fotoğraf çekildiğinde kadın öleli tam 2 gün olmuş.

8 / 10 Bu gördüğünüz izler Auschwitz toplama kampında gaz odasında öldürülen sivillere ait tırnak izleri.

9 / 10 1978 yılında, tarihteki en büyük kitlesel intihar yaşandı. Jonestown katliamı 900’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bir toplu intihar vakası.