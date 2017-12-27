Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 27.12.2017 15:13 |4 saat önce

Araştırmaların devam ettiği Kunene yöresinde yaşayan Himba Kabilesi ile ilgili her gün yeni bilgilere ulaşılıyor. Son öğrenilen bilgi de yenidoğanlarla ilgili. Kabilede yen idoğan çocukların yaşı doğdukları günden itibaren değil, annesiyle telapatik iletişim kurmaya başladığı günden itibaren başlıyor.

Çıplak kabilenin bir sırrı daha ortaya çıktı!

Dünya üzerindeki en ilginç kabilelerden biri Himbalar...

1 / 33 ÇIPLAK KABİLENİN BİR SIRRI DAHA ORTAYA ÇIKTI Kabilenin kadınları hamile kalmaya karar verince bir ağacın altına oturarak dünyaya gelmek isteyen çocuğun kendisiyle iletişim kurmasını bekliyor.

2 / 33 Çocuk, annesiyle kurduğu ilk iletişimi ona söylediği bir şarkı ile başlatıyor.

3 / 33 Çocuğun söylediği şarkıyı duyan anne, bu şarkıyı eşine de öğretiyor ve ardından hamile kalıyor.

4 / 33 ANNESİNE ŞARKI SÖYLEDİĞİ GÜN DOĞUM GÜNÜ OLUYOR Çocuğun annesine söylediği şarkı, çocuğun doğum günü olarak kabul ediliyor. Yaşı da bu tarihe göre hesaplanıyor.

5 / 33 Bu şarkı aynı zamanda çocuğun doğumundan ölümüne kadar tüm hayatına eşlik ediyor.

6 / 33 ÇOCUĞUN ŞARKISINI TÜM KABİLE ÖĞRENİYOR Anne, hamileliği boyunca bu şarkıyı kabile ileri gelenlerine ve yaşlı kadınlara öğretiyor.

7 / 33 Doğum sırasında bu şarkıyla dünyaya gelen çocuk, hastalandığında ya da bir yerini incittiğinde aynı şarkıyla avutuluyor.

8 / 33 Aynı zamanda çocuğu ödüllendirmek ve ergenlik törenlerindeki başarısını kutlarken de bu şarkı söyleniyor.

9 / 33 Bu şarkı çocuğun ilerleyen yaşlarında da bir suç işlediğinde karşısına çıkabiliyor. Köy meydanına çağrılan kişi, topluluk tarafından bir çembere alınıyor ve kendi şarkısı söyleniyor.

10 / 33

11 / 33

12 / 33

13 / 33

14 / 33

15 / 33

16 / 33

17 / 33

18 / 33

19 / 33 GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNÜYOR! Kadınlar çıplak geziyor ve ciltleri kırmızı renkte görünüyor. Himbalar, kuzey Namibya'da Kunene yöresinde yaşayan 20.000 ila 50.000 nüfuslu bir etnik grup...

20 / 33 KADINLARI KIRMIZI RENKTE Çıplak kadınlar kabilesi olarak da bilinen bu ilkel toplulukta kadınların kırmızı görünmesinin ilginç bir sebebi var...

21 / 33 Himbalar için gün erken başlar. Kadınlar süsleri olan otjizelerini sürdükten sonra günlük yemek işleri ile ilgilenirler...

22 / 33 Erkeklerin işi sığırları otlatmak. Genç erkekler hayvanların karnını doyurmakla ilgilenirken kadın ve çocuklar yaşlılarla birlikte günlük işlerle ilgileniyor...

23 / 33 Yaşadıkları yörenin çetin çöl şartları ve dış dünyadan kopuklukları sayesinde Himbalar geleneksel yaşam tarzlarını büyük ölçüde koruyabilmiştir...

24 / 33 Kabile üyeleri hem anne hem de baba tarafının ailelerine dâhil olur...

25 / 33 Bu çift aileli düzen, zor iklim koşullarına karşı savaşmalarını sağlar...

26 / 33 Bu düzende her kabile üyesi anne ve baba tarafından olmak üzere iki klana üyedir. Himba klanları, en yaşlı erkek üye tarafından idare edilir. Bu çift aile üyeliği, dünya üzerinde sadece Batı Afrika, Hindistan, Avustralya, Melanezya ve Polinezya'daki sınırlı sayıda toplulukta görülür...

27 / 33 MİRAS ANNEDEN KALIYOR Erkek çocuklar babalarının klanında yaşar, kızlar evlenince erkek tarafının klanına geçer. Ancak veraset, baba tarafının değil, anne tarafının neslini izler. Mesela bir erkek, babasının değil, dayısının keçilerini miras alır...

28 / 33 Himbalar keçi ve inek yetiştirir. Emek isteyen işlerin çoğunu kadınlar yapar: İnekleri sağmak, köye su taşımak, ev inşa etmek, çocuklara bakmak gibi...

29 / 33 ÇOCUKLARA ORTAK BAKIYORLAR Himba kadınları çocuklara bakmak konusunda kendi aralarında yardımlaşırlar, bir annenin çocuklarına diğer anneler de bakar...

30 / 33 Modern giyecekler çevrelerinde az bulunur, ancak bulunduğunda erkekler tarafından kullanılır.

31 / 33 Himba kadınları için süslenmek çok önemli. Her sabah yaptıkları bir makyajları var. Otjite denilen bu süs makyajı keçi yağı, otlar ve kırmızı boyayla hazırlanıyor...

32 / 33 SİNEK KOVUCU Kadınların tenlerinin kırmızıya dönmesine sebep olan bu karışım, onları güneşten koruyor...