Brezilya'da bir garip an! Dünyayı şaşkına çevirdiler

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Brezilya ve Hindistan... Yoksulluğu iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir ülke... Peki bu ülkelerin arka sokaklarında sizi neler bekliyor biliyor musunuz? İşte sosyal medyada milyonlarca insanın paylaştığı ve görenleri şaşkına çeviren o fotoğraflar...