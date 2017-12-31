Hırsızlara karşı böyle yöntem gördünüz mü?
Porto Riko'da 70 yaşındaki bir adam, sigortadan para almak içn akıl almaz bir yönteme başvurdu...
Bunlar şeytanın bile aklına gelmez
Ekvador'da bir apartmanın zeminini açan görevliler gözlerine inanamadı.
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Ekvador'da bir apartmanın zeminini açan görevliler gözlerine inanamadı.
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Zeminden, uyuşturucu çetesinin olduğu söylenen 12 milyon dolar çıktı.
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Olayla ilgili, 11 kişi yakalandı.
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Otel müşterilerinden biri,aldığı bu önlemi sosyal medyada paylaştı...
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Kapı önüne bir sandalye ve kapı koluna 2 adet bardak koyarak, güvenliğinden şüphe duyduğunuz otel odalarında bunu yapabilirsiniz.
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İşte Rus insanının park parası ödememek için yaprıkları.
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Bu yapılanlar şeytanın bile aklına gelmez.
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Porto Riko'da 70 yaşındaki bir adam, sigortadan para almak içn akıl almaz bir yönteme başvurdu...
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Arabasının hırsızlar tarafından çalındığını söyleyen yaşlı adamı komşuları ele verdi.
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Uzun zamandır yaşlı adamın bahçesinden inşaat sesleri geldiği söylenince olan oldu...
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Polis yaşlı adamın bahçesinde arama yapınca arabasını toprağa gömdüğü ortaya çıktı...
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Rusya'da sigorta şirketlerinden para almak isteyen araç sahipleri inanılmaz bir yönteme başvurdular...
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Araç sahipleri, kendi aeaçlarını kaçırarak sigorta şirketlerinden para almaya çalışıyorlar..
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Bu, sıradan bir ATM görünebilir ama aslında işi özü öyle değil...
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Dolandırıcılar, siz para çekerken kartınızı kopyalayıp tüm bilgilerinizi ele geçirebiliyor...
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Ukrayna'da, hırsızlar şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle banka ATM'lerinden para çalıyorlar...
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Para çıkış yerine gri tonlarda bir plaka koyan hırsızlar, banka müşterisinin parayı almasını engelliyor...
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Müşteri yardım almak için ATM'den uzaklaşınca da gri plakayı çıkarıp, paralarla beraber gözden kayboluyorlar.
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Rusya'nın başkenti Moskova'nın en büyük sorunlarının başında otopark geliyor...
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Sadece 80 Ruble olan (5 TL) park ücretini ödemeyip otopark alanlarını bedava kullanmaya çalışanların denedikleri yöntemler ise şeytanın bile aklına gelmeyecek türden..
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İşte para ödememek için plakalarını gizleyen Rusların akıl almaz çözümleri...
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Rusya'nın başkenti Moskova'nın en büyük sorunlarının başında otopark geliyor...
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Bağaj kapağına poşet sıkıştırandan..
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Plakaya müzik cd'si yapıştıranlara kadar onlarca ilginç yöntemi deniyorlar...
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En son yöntem ise polisleri bile şaşkına çevirdi...
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Geçiçi boya ile plakalarını beyaza boyayan sürücüler, ceza yemekten kurtulmaya çalışıyor...
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Polis ise artık bu durumla mobil ekiplerle başa çıkmaya çalışıyor...
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Değeri 100 binlerce Euro olan otomobil sahiplerinin bile bu yöntemleri denemesi ise görenleri hayrete düşürüyor.
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