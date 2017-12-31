Hırsızlara karşı böyle yöntem gördünüz mü?

Son Güncelleme 4 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.12.2017 11:30 |4 saat önce

Porto Riko'da 70 yaşındaki bir adam, sigortadan para almak içn akıl almaz bir yönteme başvurdu...

Bunlar şeytanın bile aklına gelmez

Ekvador'da bir apartmanın zeminini açan görevliler gözlerine inanamadı.

1 / 60 Ekvador'da bir apartmanın zeminini açan görevliler gözlerine inanamadı.

2 / 60 Zeminden, uyuşturucu çetesinin olduğu söylenen 12 milyon dolar çıktı.

3 / 60 Olayla ilgili, 11 kişi yakalandı.

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5 / 60 Otel müşterilerinden biri,aldığı bu önlemi sosyal medyada paylaştı...

6 / 60 Kapı önüne bir sandalye ve kapı koluna 2 adet bardak koyarak, güvenliğinden şüphe duyduğunuz otel odalarında bunu yapabilirsiniz.

7 / 60 İşte Rus insanının park parası ödememek için yaprıkları.

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11 / 60 Bu yapılanlar şeytanın bile aklına gelmez.

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13 / 60 Porto Riko'da 70 yaşındaki bir adam, sigortadan para almak içn akıl almaz bir yönteme başvurdu...

14 / 60 Arabasının hırsızlar tarafından çalındığını söyleyen yaşlı adamı komşuları ele verdi.

15 / 60 Uzun zamandır yaşlı adamın bahçesinden inşaat sesleri geldiği söylenince olan oldu...

16 / 60 Polis yaşlı adamın bahçesinde arama yapınca arabasını toprağa gömdüğü ortaya çıktı...

17 / 60 Rusya'da sigorta şirketlerinden para almak isteyen araç sahipleri inanılmaz bir yönteme başvurdular...

18 / 60 Araç sahipleri, kendi aeaçlarını kaçırarak sigorta şirketlerinden para almaya çalışıyorlar..

19 / 60 Bu, sıradan bir ATM görünebilir ama aslında işi özü öyle değil...

20 / 60 Dolandırıcılar, siz para çekerken kartınızı kopyalayıp tüm bilgilerinizi ele geçirebiliyor...

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24 / 60 Ukrayna'da, hırsızlar şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle banka ATM'lerinden para çalıyorlar...

25 / 60 Para çıkış yerine gri tonlarda bir plaka koyan hırsızlar, banka müşterisinin parayı almasını engelliyor...

26 / 60 Müşteri yardım almak için ATM'den uzaklaşınca da gri plakayı çıkarıp, paralarla beraber gözden kayboluyorlar.

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28 / 60 Rusya'nın başkenti Moskova'nın en büyük sorunlarının başında otopark geliyor...

29 / 60 Sadece 80 Ruble olan (5 TL) park ücretini ödemeyip otopark alanlarını bedava kullanmaya çalışanların denedikleri yöntemler ise şeytanın bile aklına gelmeyecek türden..

30 / 60 İşte para ödememek için plakalarını gizleyen Rusların akıl almaz çözümleri...

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39 / 60 Rusya'nın başkenti Moskova'nın en büyük sorunlarının başında otopark geliyor...

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41 / 60 Bağaj kapağına poşet sıkıştırandan..

42 / 60 Plakaya müzik cd'si yapıştıranlara kadar onlarca ilginç yöntemi deniyorlar...

43 / 60 En son yöntem ise polisleri bile şaşkına çevirdi...

44 / 60 Geçiçi boya ile plakalarını beyaza boyayan sürücüler, ceza yemekten kurtulmaya çalışıyor...

45 / 60 Polis ise artık bu durumla mobil ekiplerle başa çıkmaya çalışıyor...

46 / 60 Değeri 100 binlerce Euro olan otomobil sahiplerinin bile bu yöntemleri denemesi ise görenleri hayrete düşürüyor.

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