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Hırsızların yeni taktiği 'pes' dedirtti!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.06.2018 07:39 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki hırsızlıkta yeni bir taktik geliştirilmesin... Bu kez ortaya çıkan taktik taktik görenlere 'pes' dedirtti.

Oldukça basit bir oyunla sürücüleri kandıran hırsızlar, bu taktikle araç sahibini arabanın içindeyken kandırıyor.

Hırsızlığın böylesi

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Otomobil hırsızları hemen her gün yeni teknikler geliştirerek hırsızlık yapmaya devam ediyorlar.
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Otomobilin ön sağ tekerleğinin üstüne plastik şişe yerleştiriyorlar. Böylelikle araç sürücüsü de şişeyi göremiyor. Beklemeye koyuluyorlar.
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Sürücü, aracını çalıştırırken tuhaf bir ses duyuyor. Plastik şişenin varlığından haberdar olmadığından hemen aracından çıkıp ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor.
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Bu sırada otomobil hırsızları yeniden devreye girerek planlarını tamamlıyorlar.
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Sürücü, araçtan inip aracı kontrol ederken otomobil hırsızları da amaçlarına erişmiş oluyorlar.
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Bazen aracın içindeki değerli eşyaları bazense de aracı çalıyorlar.
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6 milyondan fazla izlenen aşağıdaki videoda, araç sürücülerine bu teknik detaylıca anlatılıyor. Videoyu çeken kişi otomobil hırsızlarını canlandırarak olayı daha iyi anlamanızı sağlıyor.
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Yanlarına yaklaşmak cesaret ister.
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Hırsızlardan kökten çözüm!
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ATM hırsızlarına gözdağı..
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Sıradan bir bebek arabası gibi görünebilir ama battaniyenin altından çıkanlar şok etti.
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Sıradan bir bebek arabası gibi görünebilir ama battaniyenin altından çıkanlar şok etti.
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Fotoğraf çektirirken hırsızlık yapınca işte böyle yakalandı...
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2001 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella'da inanılması güç bir olay gerçekleşti.
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200 binden fazla insanın, en az 400$ ödeyerek izlediği ve biletleri 90 dakika içerisinde tükenen festivaldeki hırsızlık vakasını teknoloji çözdü.
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Coachella festivalinde kısa süre içinde yaklaşık 130 akıllı telefon çalan Ronaldo De Jesus Honao isimli hırsız, teknolojiyi iyi kullanan polis ve festival katılımcılarının işbirliğiyle yakalandı.
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Fotoğraf çektiren kızın çantasından telefonunu çalan hırsız kameraya işte böyle yaklandı.
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İşte bir ATM dolandırıcılığı ortaya daha. ATM sistemine yerleştirilen bir düzenekle, para çekmek isteyen kişiler böyle dolandırılıyor.
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Dolandırcıların bu sistemi adeta pes dedirdiyor.
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ATM’yi kullanan herhangi bir kişinin bu ATM’yi normalinden ayırt etmesi de mümkün değil.
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Çünkü her şey öyle profesyonelce hazırlanmış ki...
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ATM'ye yerleştiren bu sistem hesap bilgilerini ve şifreleri ele geçiriyor.
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Ardından kopyalanan kartlar sayesinde ise suçlular hesaptaki tüm parayı çekebiliyor.
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Viyana'da ailesiyle tatile gelen güvenlik uzmanı Benjamin Tedesco tarafından ortaya çıkarılan bu inanılmaz dolandırıcılık yöntemi, görenleri hayrete düşürdü.
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Para çekeceği ATM'yi kontrol eden Tedesco, kartın yerleştirildiğ yere yapıştırılmış bir başka kart giriş yeri görünce, neler olduüunu anladı ve hemen polise haber verdi.
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O anları videoya kaydederek Youtube'a yükledi ve video şimdiye kadar 100.000'den fazla izlendi.
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Fransa'da ATM'den para çekmek isteyen kadın başına geleceklerden habersiz cüzdanından kartını çıkartıyor ve olan oluyor...
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Tam parasını almak üzereyken yanına yaklaşan iki kadın, tüm paraları alıp uzaklaşmaya çalışırken işte böyle görüntülendi.
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