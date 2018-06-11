Hırsızların yeni taktiği 'pes' dedirtti!

Oldukça basit bir oyunla sürücüleri kandıran hırsızlar, bu taktikle araç sahibini arabanın içindeyken kandırıyor.

Hırsızlığın böylesi

1 / 66 Otomobil hırsızları hemen her gün yeni teknikler geliştirerek hırsızlık yapmaya devam ediyorlar.

2 / 66 Otomobilin ön sağ tekerleğinin üstüne plastik şişe yerleştiriyorlar. Böylelikle araç sürücüsü de şişeyi göremiyor. Beklemeye koyuluyorlar.

3 / 66 Sürücü, aracını çalıştırırken tuhaf bir ses duyuyor. Plastik şişenin varlığından haberdar olmadığından hemen aracından çıkıp ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor.

4 / 66 Bu sırada otomobil hırsızları yeniden devreye girerek planlarını tamamlıyorlar.

5 / 66 Sürücü, araçtan inip aracı kontrol ederken otomobil hırsızları da amaçlarına erişmiş oluyorlar.

6 / 66 Bazen aracın içindeki değerli eşyaları bazense de aracı çalıyorlar.

7 / 66 6 milyondan fazla izlenen aşağıdaki videoda, araç sürücülerine bu teknik detaylıca anlatılıyor. Videoyu çeken kişi otomobil hırsızlarını canlandırarak olayı daha iyi anlamanızı sağlıyor.

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11 / 66 Yanlarına yaklaşmak cesaret ister.

12 / 66 Hırsızlardan kökten çözüm!

13 / 66 ATM hırsızlarına gözdağı..

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25 / 66 Sıradan bir bebek arabası gibi görünebilir ama battaniyenin altından çıkanlar şok etti.

26 / 66 Sıradan bir bebek arabası gibi görünebilir ama battaniyenin altından çıkanlar şok etti.

27 / 66 Fotoğraf çektirirken hırsızlık yapınca işte böyle yakalandı...

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30 / 66 2001 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella'da inanılması güç bir olay gerçekleşti.

31 / 66 200 binden fazla insanın, en az 400$ ödeyerek izlediği ve biletleri 90 dakika içerisinde tükenen festivaldeki hırsızlık vakasını teknoloji çözdü.

32 / 66 Coachella festivalinde kısa süre içinde yaklaşık 130 akıllı telefon çalan Ronaldo De Jesus Honao isimli hırsız, teknolojiyi iyi kullanan polis ve festival katılımcılarının işbirliğiyle yakalandı.

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35 / 66 Fotoğraf çektiren kızın çantasından telefonunu çalan hırsız kameraya işte böyle yaklandı.

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43 / 66 İşte bir ATM dolandırıcılığı ortaya daha. ATM sistemine yerleştirilen bir düzenekle, para çekmek isteyen kişiler böyle dolandırılıyor.

44 / 66 Dolandırcıların bu sistemi adeta pes dedirdiyor.

45 / 66 ATM’yi kullanan herhangi bir kişinin bu ATM’yi normalinden ayırt etmesi de mümkün değil.

46 / 66 Çünkü her şey öyle profesyonelce hazırlanmış ki...

47 / 66 ATM'ye yerleştiren bu sistem hesap bilgilerini ve şifreleri ele geçiriyor.

48 / 66 Ardından kopyalanan kartlar sayesinde ise suçlular hesaptaki tüm parayı çekebiliyor.

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51 / 66 Viyana'da ailesiyle tatile gelen güvenlik uzmanı Benjamin Tedesco tarafından ortaya çıkarılan bu inanılmaz dolandırıcılık yöntemi, görenleri hayrete düşürdü.

52 / 66 Para çekeceği ATM'yi kontrol eden Tedesco, kartın yerleştirildiğ yere yapıştırılmış bir başka kart giriş yeri görünce, neler olduüunu anladı ve hemen polise haber verdi.

53 / 66 O anları videoya kaydederek Youtube'a yükledi ve video şimdiye kadar 100.000'den fazla izlendi.

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57 / 66 Fransa'da ATM'den para çekmek isteyen kadın başına geleceklerden habersiz cüzdanından kartını çıkartıyor ve olan oluyor...

58 / 66 Tam parasını almak üzereyken yanına yaklaşan iki kadın, tüm paraları alıp uzaklaşmaya çalışırken işte böyle görüntülendi.

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