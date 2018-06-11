Hırsızların yeni taktiği 'pes' dedirtti!

Oldukça basit bir oyunla sürücüleri kandıran hırsızlar, bu taktikle araç sahibini arabanın içindeyken kandırıyor.
Hırsızlığın böylesi
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Otomobil hırsızları hemen her gün yeni teknikler geliştirerek hırsızlık yapmaya devam ediyorlar.
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Otomobilin ön sağ tekerleğinin üstüne plastik şişe yerleştiriyorlar. Böylelikle araç sürücüsü de şişeyi göremiyor. Beklemeye koyuluyorlar.
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Sürücü, aracını çalıştırırken tuhaf bir ses duyuyor. Plastik şişenin varlığından haberdar olmadığından hemen aracından çıkıp ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor.
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Bu sırada otomobil hırsızları yeniden devreye girerek planlarını tamamlıyorlar.
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Sürücü, araçtan inip aracı kontrol ederken otomobil hırsızları da amaçlarına erişmiş oluyorlar.
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Bazen aracın içindeki değerli eşyaları bazense de aracı çalıyorlar.
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6 milyondan fazla izlenen aşağıdaki videoda, araç sürücülerine bu teknik detaylıca anlatılıyor. Videoyu çeken kişi otomobil hırsızlarını canlandırarak olayı daha iyi anlamanızı sağlıyor.
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Yanlarına yaklaşmak cesaret ister.
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Hırsızlardan kökten çözüm!
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ATM hırsızlarına gözdağı..
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Sıradan bir bebek arabası gibi görünebilir ama battaniyenin altından çıkanlar şok etti.
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Sıradan bir bebek arabası gibi görünebilir ama battaniyenin altından çıkanlar şok etti.
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Fotoğraf çektirirken hırsızlık yapınca işte böyle yakalandı...
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2001 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella'da inanılması güç bir olay gerçekleşti.
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200 binden fazla insanın, en az 400$ ödeyerek izlediği ve biletleri 90 dakika içerisinde tükenen festivaldeki hırsızlık vakasını teknoloji çözdü.
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Coachella festivalinde kısa süre içinde yaklaşık 130 akıllı telefon çalan Ronaldo De Jesus Honao isimli hırsız, teknolojiyi iyi kullanan polis ve festival katılımcılarının işbirliğiyle yakalandı.
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Fotoğraf çektiren kızın çantasından telefonunu çalan hırsız kameraya işte böyle yaklandı.
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İşte bir ATM dolandırıcılığı ortaya daha. ATM sistemine yerleştirilen bir düzenekle, para çekmek isteyen kişiler böyle dolandırılıyor.
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Dolandırcıların bu sistemi adeta pes dedirdiyor.
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ATM’yi kullanan herhangi bir kişinin bu ATM’yi normalinden ayırt etmesi de mümkün değil.
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Çünkü her şey öyle profesyonelce hazırlanmış ki...
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ATM'ye yerleştiren bu sistem hesap bilgilerini ve şifreleri ele geçiriyor.
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Ardından kopyalanan kartlar sayesinde ise suçlular hesaptaki tüm parayı çekebiliyor.
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Viyana'da ailesiyle tatile gelen güvenlik uzmanı Benjamin Tedesco tarafından ortaya çıkarılan bu inanılmaz dolandırıcılık yöntemi, görenleri hayrete düşürdü.
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Para çekeceği ATM'yi kontrol eden Tedesco, kartın yerleştirildiğ yere yapıştırılmış bir başka kart giriş yeri görünce, neler olduüunu anladı ve hemen polise haber verdi.
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O anları videoya kaydederek Youtube'a yükledi ve video şimdiye kadar 100.000'den fazla izlendi.
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Fransa'da ATM'den para çekmek isteyen kadın başına geleceklerden habersiz cüzdanından kartını çıkartıyor ve olan oluyor...
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Tam parasını almak üzereyken yanına yaklaşan iki kadın, tüm paraları alıp uzaklaşmaya çalışırken işte böyle görüntülendi.
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