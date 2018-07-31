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Hollanda'nın Venedik'i

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 09:53 | Son Güncelleme

"Hollanda'nın Venedik"i olarak nitelendirilen Giethoorn köyü, Orta Çağ'dan kalma tarihi dokusu ve kanallarıyla Venedik'i andırıyor.

Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn köyü, içindeki kanalları, yüzlerce yıllık tarihi evleri ve son yıllarda artan turist yoğunluğuyla Venedik havasını İtalya’ya gitmeden yaşatıyor.

Orta Çağ'dan kalma dokusuyla büyüleyen köy

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Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği belirtilen, 176 tahta köprüsü, dar kanalları, tarihi evleri, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleriyle adeta masalları andıran köy, en çok kanalları, tekneleri ve hobbit köyünü andıran evleriyle biliniyor.
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Yaklaşık 2 bin 620 kişinin yaşadığı köydeki tarihi evlerin bulunduğu meydanı çevreleyen kanallarda ise gün boyu turistik tekne gezintileri yapılıyor.
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Yaz aylarında en çok Çinlilerin yoğun olarak gittiği köyde, onlarca tekne kanallarda dolaşıyor.
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Birçok turistin müze zannettiği ancak içinde yerel halkın yaşadığı evlerin çoğu adalar üzerinde bulunurken, evlere, sahiplerine ait tahta köprülerden ulaşılabiliyor.
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Arabanın girmediği ve ulaşım için çoğunlukla teknelerin kullanıldığı köyde, kuzeyden güneye sadece yaya ve aynı zamanda bisiklet yolu olan tek bir dar yoldan gidilebiliyor.
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Köydeki çoğu tarihi evlerde iki kapı bulunuyor.
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Rutin olarak evin yan kapısı kullanılırken ön kapısı ise sadece evlenirken içeriye girmek için ve öldükten sonra da cenazenin dışarıya çıkarılması için kullanılıyor.
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Keçi boynuzu anlamına gelen "Giethoorn" köyünün ilk yerleşimcileri, bölgeyi keşfettiklerinde yüzlerce keçiboynuzu buldukları için köylerine bu ismi vermiş.
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Giethoorn köyü üç yıldır "Monopoly Dünya Şehirleri" oyununda, İstanbul'un da bulunduğu 22 şehir arasında yer alıyor.
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Hollanda Giethoorn köyü

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