Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 19.01.2018 14:16 |5 saat önce

Avrupa'da etkisini artıran soğuk hava ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Hollanda'nın Den Bosch kentinde fırtınada uçuşan insanlar ilginç görüntüler oluştururken, Almanya'da çekildiği söylenen bir görüntü dünyada yankı uyandırmayı başardı. İşte sosyal medyada tartışma yaratan o kare...

Fırtına Avrupa'yı yerle bir etti!

1 / 57 Türkiye'de olduğu gibi fırtına Avrupa'da da etkisini gösteriyor. Almanya'da çekilen bu kareyi görenler hayret içinde kalıyor. Twitter'da paylaşılan fotoğrafta bir inek fırtınanın etkisiyle havada uçmaya başlıyor. Gerçek olup olmadığı tartışma yaratan görüntüler çoğu sosyal medya kullanıcısına göre Photoshop harikası.

2 / 57 Etkisini artıran soğuk hava ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Hollanda'nın Den Bosch kentinde fırtınada uçuşan insanlar ilginç görüntüler oluşturdu.

3 / 57 2 KİŞİ ÖLDÜ Bölgede etkili olan fırtınada rüzgarın hızı saatte 140 kilometreye ulaştı. Bunun üzerine yetkililer önlem aldı. Hollanda polisi, fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

4 / 57 ALMANYA'DA "EVDEN ÇIKMAYIN" UYARISI Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde etkili olan fırtına 100 bin kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu. Rüzgarın saatte 160 kilometre hızla estiği belirtildi. Fırtınada birçok ağaç kökünden söküldü. Almanya'daki meteoroloji uzmanları halka dışarı çıkmamaları uyarısında bulunarak, "Evde kalın" dedi.

5 / 57 İşte insanların ve çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü, araçların ezilip hurdaya döndüğü fırtınadan bazı kareler...

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21 / 57 TÜM TÜRKİYE KIYILARINDA DEV DALGALAR GÖRÜLDÜ İzmir'de Kordon'da ortaya çıkan görüntüler ise şaşırttı. Fırtına ve yağmur nedeniyle deniz ve karanın adeta birleştiği görüldü.

22 / 57 Öte yandan İDO'da seferler 09.30'da normale dönerken hızlı feribot ve dış hat seferlerinde iptaller devam ediyor.

23 / 57 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini dün bildirmişti. İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gece boyunca fırtına etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle dev dalgalar kıyılara vurdu.

24 / 57 İzmir’de şiddetli rüzgar nedeniyle Konak Belediyesi’nin yılbaşı süslemeleri için yaptığı kemer devrildi. Kemerin gece devrilmesi faciayı önlerken, şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

25 / 57 Konak Belediyesi’nin yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptığı süslemelerden olan Alsancak’taki Şevket Özçelik Sokak’ta bulunan ışıklı kemer, saatte 35 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde devrildi.

26 / 57 Gazi İlköğretim Okulu'nun köşesinde bulunan ve gündüz saatlerinde binlerce kişinin geçtiği sokaktaki kemerin gece devrilmesi olası bir faciayı önledi. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, kemerin etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

27 / 57 Öte yandan şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyurdu. İZDENİZ’den yapılan açıklamada “Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri geçici süre iptal edilmiştir" denildi.

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30 / 57 İZMİR'DE DENİZLA KARA BİRLEŞTİ İzmir'in en prestjli yerlerinden Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda yağmur ve fırtına nedeniyle denizin yükselmesi sonucu sular cadde ve sokakları göle çevirdi, ev ve işyerlerini bastı.

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