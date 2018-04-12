Hollywood'dan sonra Nobel şoku yaşandı! Tam 18 kadını taciz etmiş

Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren İsveç Akademisi üyelerinden birinin eşinin 18 kadını taciz ettiği ve Nobel'in 100 yıllık kurallarını hiçe sayarak ödül kazanan isimleri tam 7 kez sızdırdığı ortaya çıktı. İşte dünyada yankı uyandıran skandalın detayları...

Nobel Edebiyat Ödülü'nde taciz skandalı

1 / 48 Nobel Edebiyat Ödülü’nü 1901 yılından bu yana dağıtan İsveç Akademisi, sızıntı ve cinsel saldırı skandallarıyla sarsıldı.

2 / 48 Ülkenin önde gelen gazetelerinden Dagens Nyheter, akademi üyelerinden birinin eşinin, yıllardır ödülü kazanan isimleri sızdırdığını ve birçok kez cinsel saldırı olaylarına karıştığını ortaya çıkardı.

3 / 48 Dagens Nyheter, Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren akademinin üyesi İsveçli şair Katarina Frostenson’un kocası Jean-Claude Arnault’un yıllardır ödülü kazananların isimlerini sızdırarak 100 yıllık Nobel kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.

4 / 48 1996'da başlayan durumun tam 7 kez tekrarlandığı ortaya çıktı. Hangi isimlerin sızdırıldığı ise açıklanmadı.

5 / 48 18 kişilik Akademi hiçbir zaman potansiyel kazananları açıklamıyor ve adaylıkları da gizli tutuyordu.

6 / 48 Arnault aynı zamanda 18 kadına cinsel saldırıyla suçlanıyor. Arnault’un cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kadınlar arasında diğer akademi üyeleri, onların eşleri ve çocukları da olduğu belirtiliyor.

7 / 48 Arnault’un eşi Frostenson’un Akademi’den atılması için cuma günü yapılan oylamadan sonra ise üç Akademi üyesi istifa etti.

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9 / 48 HOLLYWOOD'DA TACİZ KAMPANYASI: TIME'S UP Aralarında Reese Witherspoon, Cate Blanchett, Eva Longoria, Natalie Portman, Emma Stone gibi dünyaca ünlü kadın oyuncuların da olduğu 300'den fazla adın oyuncu, yönetmen ve yazar, film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için 'Time's Up' (Süre doldu) adlı kampanya düzenledi. Kampanyaya ilk etapta 13 milyon dolar bağışta bulunuldu.

10 / 48 Hedef ise 15 milyon. Bu para, iş yerlerinde cinsel istismara maruz kalan kadın ve erkeklere yasal destek sağlamak için kullanılacak.

11 / 48 Projeyle öncelikli olarak, toplanacak yardımlarla, tarım sektöründe, fabrikalarda çalışan, bakıcılık ya da garsonluk yapan ve kendini savunmak için yeterli maddi kaynağı bulunmayan kurbanlara destek amaçlanıyor.

12 / 48 Kampanya kapsamında bu yılki Altın Küre Ödül Töreni'nde kırmızı halıda yürüyecek kadınlara cinsel tacize karşı farkındalık yaratmak için siyah elbise giymesi çağrısı da yapıldı.

13 / 48 Kampanya, sektördeki dünyaca ünlü kadın oyuncuların birbiri ardına, yönetmen Harvey Weinstein'a cinsel taciz suçlaması yöneltilmesi ardından hayata geçirildi.

14 / 48 'Time's Up', 'cinsiyete dayalı ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması ve kadınlara kamuyla ilgili tüm kurumlarda daha fazla yer ayrılması' çağrısı da yapıyor.

15 / 48 ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein ve ABD'li aktör Kevin Spacey gibi bir çok kişinin adının karıştığı taciz iddiaları, ülke gündeminden düşmedi.

16 / 48 Spacey'nin 1986'da 14 yaşındaki Amerikalı aktör Anthony Rapp'i taciz ettiği iddia edilmişti.

17 / 48 Hollywood'un ünlü isimleri Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Angelina Jolie ve Ashley Judd dahil birçok kadın oyuncu ise Weinstein'ın kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu belirtmişti.

18 / 48 İngiliz sinema oyuncusu Lysette Anthony de 1980'li yıllarda Weinstein'ın cinsel tacizine maruz kaldığını açıklamıştı.

19 / 48 ABD'nin önemli TV program yapımcılarından Charlie Rose'un (75) CBS kanalındaki programı, 8 kadının 'cinsel taciz' açıklamasında bulunması üzerine yayından kaldırılmıştı.

20 / 48 New York Times (NYT) gazetesi de hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma açtığı Beyaz Saray muhabiri Glenn Thrush'ın (50) görevinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

21 / 48 TIME dergisi ise cinsel taciz skandallarında maruz kaldıkları istismarlar konusunda sosyal medyada #metoo (ben de) etiketiyle kampanya başlatarak sessizliğini bozan insanları 'Yılın Kişisi' seçmişti.

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24 / 48 AHLAKSIZ FOTOĞRAFÇIYA TEPKİ BÜYÜYOR Ünlülerin fotoğrafçısı Terry Richardson, cinsel taciz iddiaları yeniden ortaya çıkınca Vanity Fair, Vogue da dahil olmak üzere büyük moda dergilerinde çalışmaktan men edildi. 52 yaşındaki fotoğrafçı Terry Richardson kariyeri boyunca birçok kez cinsel istismar suçlarıyla karşı karşıya kalmış, ve tüm suçlamaları sürekli inkar etmişti. Etmeye de devam ediyor ancak, ünlü dergiler artık Richardson'la çalışmama kararı aldı.

25 / 48 Ünlü fotoğrafçı 40 kadına cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla konuşuluyor Vogue, GQ ve Glamour gibi dergilerin yayıncıları olan Condé Nast, personeline artık Richardson'la çalışılmayacağı yönünde bir e-posta gönderdi.

26 / 48 Vogue, GQ ve Glamour gibi dergiler artık onunla çalışmayacak Şirketin genel müdür yardımcısı James Woolhouse tarafından gönderilen e-posta, Richardson'la ilgili haberleri artık girilmemesi yönündeydi.

27 / 48 Woolhouse, ekibine yazdığı mailde, ''Condé Nast artık fotoğrafçı Terry Richardson'la çalışmıyor. Lütfen bu politikayı derhal uygulayın. Teşekkürler''yazdı.

28 / 48 Terry Richardson, Gwyneth Paltrow'un da aralarında bulunduğu 40 kadından cinsel saldırı ve taciz suçlamasıyla karşı karşıya.

29 / 48 "KİMSEYİ HİÇBİR ŞEYE ZORLAMADIM, KENDİ RIZALARI VARDI" Richardson Huffington Post gazetesine verdiği röportajda hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayarak şöyle konuştu: ''İşin doğasından tamamen haberdar olan, yetişkin kadınlarla işbirliği yaptım ve her projeyi imzaladılar. Ben kimseyi yapmak istemedikleri bir şeye zorlamadım. Ya da kimseyi tehdit etmedim. Herkes kendi özgür iradeleriyle çalıştı.''

30 / 48 Kariyerinin zarar görüp görmeyeceği ise merak konusu Beyonce ve Lady Gaga'nın yanısıra Marc Jacobs ve Tom Ford da dahil olmak üzere müzik ve moda sektöründeki büyük isimlerle çalışan Terry'nin 23 yıllık kariyeri bundan sonra nasıl devam edecek merak konusu.

31 / 48 Fotoğrafçı Terry Richardson sanat çevreleri tarafından övülüyor ancak bir yandan da çıplaklığı ve cinselliği fazla kullanması nedeniyle eleştiriliyor.

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