İşte ışıltılı dünyanın bilinmeyen yüzünde yaşananlar...

Hollywood'un bilmediğiniz yüzü

1 / 18 Çok beğendiğiniz o ünlünün evini "pislik götürüyor" desek. Ya da evinde şeffaf iç çamaşırlarıyla dolaştığını söylesek. Bütün bunları biz iddia etmiyoruz elbette. Bir zamanlar ünlülerin evlerinde çalışanlar gün gelip oradan ayrıldıklarında o ünlünün özel hayatıyla ilgili bütün kirli çamaşırlarını da ortaya döküyor. Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

2 / 18 Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan Megan Fox, tuvaletten çıkarken sifon çekmeyi unuttuğunu itiraf etti. Fox evde temizlik yapmadığını ve kıyafetlerini de genellikle çıkardığı yerde bıraktığını da anlatmıştı.

3 / 18 Demi Moore'un güzelliğine ne kadar düşkün olduğunu bilmeyen yok. Bu uğurda binlerce doları da estetik kliniklerine akıtıyor zaten. Moore, kendi başınayken bile eğer ışık doğru açıdan gelmiyorsaa aynaya bakmazmış. Bunun için de yardımcılarının ortamı yumuşak ışıkla aydınlatmasını istermiş.

4 / 18 Ünlü aktör Brad Pitt'in sabun ve deodorant kullanmaktan hoşlanmadığını uzun zaman önce duymuş olmalısınız. Peki bunlar yerine neyle temizlendiğini biliyor musunuz. National Enquirer dergisinin iddiasına göre Pitt, sabun yerine evde hazırlanmış bir karışım kullanmayı tercih ediyor. Su, limon ve elma sirkesinden oluşan bu karışım yüzünden de pek de hoş olmayan bir koku yayıyor çevresine. Hatta çocukları onu "kokmuş baba" diye çağırıyor. Derginin ileri sürdüğüne göre aktör, sabunların özellikle de antibakteriyel olanların, hem gezegene hem de insanın yaşlanma süreci üzerine olumsuz etkileri olduğunu okuduğundan bu yana temizlik için bu ev yapımı karışımı kullanıyor.

5 / 18 Reese Witherspoon evinde bir melek gibiymiş. Üç çocuk sahibi olmasına rağmen evini her zaman düzenli ve temiz tutarmış. Yani yanında çalışanlara yapacak fazla iş bırakmazmış. Ayrıca kendi giymediği pahalı tasarım elbiselerini de yardımcılarına hediye edermiş.

6 / 18 Ryan Gosling'in ise inanılmaz bir sırrı varmış. Eski yardımcılarından birinin anlattığına göre aktör göğsündeki kıllardan hiç hoşlanmazmış. Bunun için de ayda birkaçkez ağda yapıtırırmış.

7 / 18 Peki ya Sandra Bullock'un gece ya da gündüz günün her saatinde perdelerini kapalı tuttuğunu ve yardımcılarını da bu konuda uyardığını biliyor muydunuz. Bu iddialara göre Bullock, evinin birileri tarafından gözetlenmesinden korktuğu için böyle bir önlelm alıyormuş kendince.

8 / 18 Jessica Simpson'ın evinde çalışanlardan biri ise sürekli hayatından endişe edermiş, Çünkü Simpson kullandığı takma saçları ve kirpikleri evin her yerine gelişigüel bir şekilde bırakırmış. Hizmetçisi bir keresinde yatak odasında dev bir siyah örümcek gördüğünü sanmış. Ama sonra biraz daha dikkatli bakınca bunun Jessica Simpson'ın kullandıktan sonra ortaya fırlatıp attığı takma kirpiklerinden biri olduğunu fark etmiş.

9 / 18 Britney Spears ise bildiğiniz pasaklının önde gideniymiş. Eski yardımcıları ünlü şarkıcının yatağının altından yarısı yenmiş hamburgerler, kurabiyeler ve patates kızartmaları topladıklarınıanlatmışlardı. Spears eve geldiğinde üstünde başında ne varsa çıkarır hepsini de dolaba kaldırmadan işi bittiği yerde bırakırmış.

10 / 18 Kristen Stewart ise evinde kelimenin tam anlamıyla baca gibi tütermiş. Stewart: zincirleme içtiği sigaraları na söndünüp çöpe atmak gib ibir adete sahip değilmiş. Öyle ki evinin her yerinde hatta buz dolabında bile sigara izmaritleri bulurmuş çalışanları.

11 / 18 Tom Cruise ile Katie Holmes evli oldukları sırada yaşadıkları ev kelimenin tam anlamıyla sıkı bir disiplin ve sarsılmaz kurallarla yönetilirmiş. Tıpkı bir otel gibi misafirlerin ve akrabaların eve giriş çıkışları da belirli saatlere bağlanmış, Ayrıca Tom Cruise kelimenin tam anlamıyla temizlik takıntısına sahipmiş. Kendi egzersiz aletlerini eşinin bile kullanmasına izin vermezmiş. Tuhaflıklar bununla sınırlı değil. Bu arada Cruise'un karısı hamileyken evine ultrason cihazı aldırdığı da idialar arasında, hem de uzmanların bütün uyarılarına karşı gelerek. Holmes, kızı Suri'yi normal yöntemle dünyaya getirdi ve kocasının Scientology inanışına uygun olarak bunu da "sessiz" biçimde canının acısını dışa vurmadan yaptı.

12 / 18 İşte eski yardımcılarının anlatımıyla ünlülerin kapalı kapılar ardındaki halleri.

13 / 18 Cindy Crawford'a gelince.... Herkes onunla çalışmak ister. İşte bir örneği. Crawford 2012 yılında Cadillac için yapılan bir çekimde objektif karşısına geçti. Çekimin sonunda da firma ona bir araba hediye etti. Yani bir Cadillac, Crawford ise "Sen ister misin. Benim bu arabaya ihtiyacım yok" diyerek Cadillac'ın anahtarlarını asistanına uzattı. Evet, yanlış okumadınız Cadillac'ı asistanına hediye etti.

14 / 18 Jennifer Aniston da evinde rahat giysilerle dolaşmaktan hoşlanırmış. Bir yardımcısının anlattığına göre sadece şu anda evli olduğu Justin Theroux'nun değil çalışanların önünde bile iç çamaşırları ya da şeffaf geceliklerle dolaşmayı severmiş Aniston. Eski çalışanlarından biri Aniston ile Theroux'nun Grinin Elli Tonu adlı kitabı dikkatli bir şekilde okuyup özel hayatlarını hareketlendirmeyi ve bir çocuk sahibi olmayı bire konuşmuşlar aralarında.

15 / 18 Değerli bir likör koleksiyonu olan George Clooney ise onu gözü gibi korurmuş. Kendisinin olmadığı zamanlarda evdeki yardımcılardan birinin bu likörlerin tadına bakıp bakmadığını anlamak için de şişelere işaret koyarmış.

16 / 18 Johnny Depp'in ise Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis ile birlikte yaşadığı dönemde ilginç duyları varmış evin içinde. Paradis'nin yüksek topuklu ayakkabılarını ya da elbiselerini giyip onu güldürürmüş.

17 / 18 Cameron Diaz, bir ajansa verdiği demeçte bir elbiseyi yaklaşık bir hafta değiştirmeden giydiğini söylemişti. Bilemiyoruz, şaka mı yaptı yoksa gerçeği mi söyledi.