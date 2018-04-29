Hostesken sosyal medya fenomeni oldu

Eski bir meslektaşı Laura için, "Bu işe girdiğine hiç şaşırmadım çünkü hep bunu yapmakla ilgileniyordu" dedi. Hostesin arkadaşı, geçen sene birlikte çalıştıklarında yanında daima laptop'ını taşıdığını ve işten sonra otel odasında bilgisayarının kamerasını açıp cinsel performans sergilediğini anlattı.

3 / 26 "KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

<h2><strong>"KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"</strong></h2> <br /> Laura yaptığı açıklamada, "Webcam modelliği yapınca kendimi stressiz hissettim. İstediğim zamanlar çalışıyor ve kendimi rahat hissediyorum" dedi. Bir hostes olarak kendine zaman ayıramadığını ve finansal olarak daha az kazandığını söyleyen kadın, arkadaşlarının da kariyer değişimine destek olduklarını sözlerine ekledi. "KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM" Laura yaptığı açıklamada, "Webcam modelliği yapınca kendimi stressiz hissettim. İstediğim zamanlar çalışıyor ve kendimi rahat hissediyorum" dedi. Bir hostes olarak kendine zaman ayıramadığını ve finansal olarak daha az kazandığını söyleyen kadın, arkadaşlarının da kariyer değişimine destek olduklarını sözlerine ekledi.