Hostesken sosyal medya fenomeni oldu

Worcester'da yaşayan genç kadın, hostes olarak dünyayı dolaşıyor ve sosyal medya hesabından üniformalı fotoğraflarını paylaşıyordu.
Hostesken sosyal medya fenomeni olunca cinsel içerikli film yıldızı oldu
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Özel bir hayran kitlesine sahip olan genç hostes, kariyer değişikliği sonrası sevenlerinin sayısını artırdı.
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Eski bir meslektaşı Laura için, "Bu işe girdiğine hiç şaşırmadım çünkü hep bunu yapmakla ilgileniyordu" dedi. Hostesin arkadaşı, geçen sene birlikte çalıştıklarında yanında daima laptop'ını taşıdığını ve işten sonra otel odasında bilgisayarının kamerasını açıp cinsel performans sergilediğini anlattı.
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"KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"
<h2><strong>"KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"</strong></h2> <br /> Laura yaptığı açıklamada, "Webcam modelliği yapınca kendimi stressiz hissettim. İstediğim zamanlar çalışıyor ve kendimi rahat hissediyorum" dedi. Bir hostes olarak kendine zaman ayıramadığını ve finansal olarak daha az kazandığını söyleyen kadın, arkadaşlarının da kariyer değişimine destek olduklarını sözlerine ekledi. "KENDİMİ DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM" Laura yaptığı açıklamada, "Webcam modelliği yapınca kendimi stressiz hissettim. İstediğim zamanlar çalışıyor ve kendimi rahat hissediyorum" dedi. Bir hostes olarak kendine zaman ayıramadığını ve finansal olarak daha az kazandığını söyleyen kadın, arkadaşlarının da kariyer değişimine destek olduklarını sözlerine ekledi.
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British Airways, Laura Birbeck'in eski çalışanları olup olmadığıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.
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Webcam kızları, seyircilerin para karşılığı aldıkları jetonlarla ödeme yapmaları üzerine kamera karşısında canlı yayında soyunarak ya da ilişkiye girerek pazar kazanıyor.
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Herkes onu sadece Instagram fenomeni sanıyordu ama...
Instagram yıldızı ve eski sevgilisi yaklaşık 1 milyon ABD Doları değerindeki uyuşturucunun yakalandığı operasyonda tutuklandı.
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25 yaşındaki Instagram fenomeni Mary Molloy ve 32 yaşındaki eski sevgilisi Jason Atkins, Avustralya'nın Queensland bölgesindeki büyük bir uyuşturucu çetesine dahil oldukları suçlamasıyla karşı karşıya.
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Salı gecesi yapılan operasyonda MDMA cinsi uyuşturucuya sahip 24 bin adet hap ele geçirildi.
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Molloy ve Atkins de operasyonda tutuklananlar arasında. Yakalanan hapların yaklaşık 1 milyon ABD Doları değerinde olduğu belirtiliyor.
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Spor yaparak vücudunu forma sokan Molloy, egzotik plajlarda çektirdiği fotoğraflarla 70 binden fazla takipçi edinmişti.
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