'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

Son Güncelleme 5 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 08.01.2018 14:25 |5 saat önce

Bazı Malezya milletvekilleri, hosteslerin üniformalarını çok seksi ve saygısız buluyor.

Hosteslerin kıyafetleri olay oldu

1 / 118 AirAsia ve Firefly havayollarında görev alan hostesler üniformaları sebebiyle dikkatleri üzerine çekti.

2 / 118 Bir senatöre göre, güzel hosteslerin kıyafetleri çok açık. Bu sebeple de yolcuların dikkatini çekiyorlar.

3 / 118 Malezya senatosu Abdullah Mat Yasim, hosteslerin kıyafetlerinin ülkenin İslami köklerini yansıtmadığını savunuyor.

4 / 118 Ülkenin kültürüne ters düşen kıyafetleri eleştiren politikacılar, üniformaların şeriata uyumlu giyinmeleri gerektiğini savunuyor.

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6 / 118 Konu ile ilgili açıklama yapan senatör, 'Malezya'nın kültürel kimliği İslam'dır. Ülkemizin İslami bir ülke olmasından gurur duyuyoruz. Ancak uçuk hosteslerimizin cinsel kimliklerini öne çıkaracak saygısız giysiler giyinmesi turistlerde yanlış izlenim bırakacaktır. Hükümetin, Malezya'yı güçlü Doğu değerlerine sahip bir Müslüman ülke olarak tasvir edecek yeni üniforma kulları sunma vakti geldi.' dedi.

7 / 118 Daha önceden de VietJet firmasının hosteslerine bikini giydirmesi dünya gündemine oturmuştu.

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21 / 118 BİKİNİLİ HOSTES DÖNEMİ Bir düşünün, bindiğiniz uçaktaki hosteslerin hepsi bikinili. Kulağa tuhaf gelse de Vietnam merkezli VietJet Havayolları da tam olarak bunu yaptı.

22 / 118 CEO’su 3 ay içinde 1 milyar dolar pazar oluşacağını söylüyor Nguyen Thi Phuong Thao, havayolunun yüzde 95'lik hissesine sahip. Nguyen, kabin ekibine renkli bikiniler giydirmeye karar verdi ve bu hareket onu başarıya ulaştırdı.

23 / 118 Kendisi artık Vietnam'ın ilk kendini yetiştiren milyarder kadını.

24 / 118 PAZARDA ÖZGÜNLÜĞÜ YAKALADI İlk milyon dolarını 21 yaşında Moskova’da finans ve ekonomi okurken, faks makinası satarak başlayan Thao’nun amacı, iş kadını olarak pazarda özgünlüğü yakalamak.

25 / 118 İnsanların havayoluyla bikiniyi kafalarında eşleştirip eşleştirmemelerini değil, mutlu olup olmadıklarını önemseyen havayolu CEO’su çok konuşulacağa benziyor.

26 / 118 Nguyen ve şirketi artık dünya liderleri tarafından biliniyor. 2011'de kurulan havayolları o zamandan beri büyümekte. Şirketin 38 uçağı var. Yurt içinde 23, yurt dışında 10 farklı yere uçuyorlar.

27 / 118 DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU İnsanların havayolu ile bikiniyi kafalarında eşleştirmeleri değil, mutlu olup olmadıkları önemlidir diyen Nguyen Thi Phuong Thao’nun “Bikini Havayolları” denilen VietJet Air’I şimdiden dünya gündemine oturdu.

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32 / 118 Hostes olmak o kadar da kolay değil Modern bir uçakla seyahat etmek, br sürü yeni insanla tanışmak ve yüksek bir maaşa sahip olmak. Kulağa çok hoş geliyor, değil mi? Ancak hostes olmak istediği çok daha fazlasını gerektiriyor. Uçuşlarımızın güvenli ve rahat olmasını sağlayan genç kadınlar, işlerini yaparken birçok kritere uymak zorunda. İşte havayollarının uçuş görevlileri için istediği en sıradışı istekler... Hostes olabilmenin şartları her geçen yıl daha da artıyor. Bunun için hostes eğitimi askeri eğitime daha çok benziyor. Örneğin, işe alımlara katılan bir hostes adayı kafasında şişe ve bacakları arasındaki bir kağıtla yürüyebilmek zorunda. Bu her havayolunun şartı arasında değil ancak, Çin Güney Havayolları hostesleri böyle bir sınavdan geçiriyor.

33 / 118 Kung fu eğitimi İnsanlar her zaman bir uçakta iyi davranmazlar ve bazılarını sakinleştirmek için çaba gerekebilir. Dahası, bir suçlunun uçağa sızma olasılığı oldukça yüksek. Bu nedenle Hong Kong Havayolları hostesleri kung fu eğitimi almak zorunda.

34 / 118 Burun, kulak veya koltuk altı tüyü American Airlines hostesleri daima koltuk altı, burun ve kulaklarındaki tüyleri aldırmak zorunda.

35 / 118 Yaş sınırı Çoğu havayolunun, hosteslik için katı yaş sınırlamaları yok. Ancak, Amerikan şirketi Delta Air Lines sadece 25 yaşın altındaki kişileri tercih ediyor.

36 / 118 Kalça boyutu Bu Fransız şirketi Aigle Azur'un kullandığı bir sistem. Uçuş görevlilerinin ''mükemmel'' kalça ebatı 100 cm olması gerekiyor.

37 / 118 Kilo ağırlığı Hosteslerin mükemmel bir vücuda sahip olması ya da olmaması havayolu şirketlerini ilgilendirmiyor. Ancak, ağırlıklarının vücut ağırlığının yüksekliğine orantılı olması gerekir.

38 / 118 Boy uzunluğu Her havayolu şirketinin kendi gereksinimleri vardır ancak ortalama olarak bir hostes olmak için bir kadın 158 cm ila 188 cm arasında olmalıdır.

39 / 118 Tırnakların kısa olması gerekiyor Birçok havayolunda hosteslerin uzun tırnaklı olması yasak! Örneğin Hawai Havayolları, tırnak uzunluğunu 3 mm olarak belirlemiş.

40 / 118 Yüzde doğum lekesi olmamalı Bazı havayollarının istekleri arasında hosteslerin yüzünde doğum lekesi olmaması şartı da var.

41 / 118 Güçlü olmak zorundalar Hostesler genellikle yolcuların çantalarını tavandaki özel bölmelere yerleştirmelerine yardımcı olmak zorundadır. Bagaj bazen oldukça ağır olabildiğinden, bu yüzden yeterince güçlü olmalılar. Yeni Zelanda Air, uçuş görevlilerinin 10 kiloya kadar kaldırmalarını istiyor.

42 / 118 Vahşi yaşamda nasıl kalınır? Bir uçağın vahşi doğada olması durumunda, Brezilya şirketi TAM Airlines, işçilerine özel ormanda hayatta kalma ve oryantasyon kursları düzenliyor.

43 / 118 Dövme ve piercing yasak Birçok hava yolu şirketi, uçuş görevlilerinin, göze çarpan dövme yapmamalarını ve piercing takmamalarını talep ediyor.

44 / 118 Kısa saç Çoğu havayolu şirketi işlerin aksamaması için hosteslere kısa saç zorunluluğu getiriyor. British Airways, çalışanlarının saçlarının omuz hizasını geçmeme şartı koyuyor.

45 / 118 Yüzme yeteneği Ryanair gibi bir çok havayolunda, hosteslerin en az 20 metre yüzebiliyor olması gerekiyor. British Airways'te ise bu oran en az 50 m. Bu acil bir iniş durumunda oldukça önemli bir etken.

46 / 118 Uçmuş bunlar! Uçakta skandal görüntüler Dünyanın en büyük havayolu şirketleri arasında gösterilen Qatar Airways'ın uçağında çekilen fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. Dünyanın en iyi havayolları şirketleri arasında gösterilen Qatar Airways'ın uçuş sırasında kabin personeline ait uygunsuz 3 fotoğrafı ortaya çıktı.

47 / 118 Uçmuş bunlar! Uçakta skandal görüntüler Uçuş sırasında çekildiği sanılan fotoğraflarda, biri erkek biri kadın iki kabin memurunun seviştiği görüldü. Qatar Airways kabin memurlarının uçak içerisinde çekindiği uygunsuz pozların yayınlanmasının ardından, Körfez şirketinden açıklama geldi. Qatar Airways'ten yapılan açıklamada fotoğrafların eski olduğu ve personellerin işlerine son verildiği belirtildi.

48 / 118 Uçmuş bunlar! Uçakta skandal görüntüler Qatar Airways kabin görevlisi olarak görünen bazı kişilerin uygun olmayan fotoğraflarının sosyal medyada görüntülendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu fotoğrafların pek çok kişi tarafından görüldüğünü, endişe ve üzüntü yarattığını anlıyoruz, zira bu uygunsuz ve kabul edilemez davranışlar halen havayolumuzda çalışmakta olan kabin görevlileriyle ilişkilendirilmektedir. Bu fotoğraflar eskidir, 2013 sonuyla 2014 yılı başları arasında yayınlanmış ve dikkatimize çarpmıştır. O dönemde havayolu kendi iç araştırmalarını yapmış ve bunun sonucunda bu kişilerin işlerine son verilmiştir.

49 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü Kabin ekibinin üyeleri zaman zaman pilotlar yokken kokpite girip burada fotoğraf çektiriyor...

50 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü ve sonra da bunları sosyal medyada paylaşıyorlar,

51 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü Bunu da kokpit selfie'si olarak adlandırıyorlar.

52 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

53 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

54 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

55 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

56 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

57 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

58 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

59 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

60 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

61 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

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75 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

76 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

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78 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

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81 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

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84 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

85 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

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87 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

88 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

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90 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

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102 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

103 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

104 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

105 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

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107 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

108 / 118 Bu pozlar sosyal medyada bir çılgınlığa dönüştü İşte giderek sosyal medyada bir çılgınlığa dönüşmeye başlayan o pozlara örnekler.

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