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Hosteslerin gizli odası ortaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.04.2018 08:34 | Son Güncelleme

Uzun menzilli uçuşlarda yolcular gibi çalışanlar da uyuma ihtiyacı duyuyor. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için de onlara yapılan özel alanlar mevcut.

Peki bu zamana kadar yolcular tarafından fark edilmeyen bu odalar nerelerde bulunuyor, hosteslere nasıl alanlar sunuluyor? İşte cevabı...

Hostesler burada uyuyor

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Doğal olarak her insan gibi yorulan uçuş görevlileri, özellikle uzun menzilli uçuşlarda uykuya ihtiyaç duyuyorlar. Peki nerede uyuyorlar?
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Çoğunlukla Boeing 777 ve 787 uçakları, kabin ekibi için hazırlanmış, penceresiz minik yatak odalarına çıkan gizli bir merdivene sahip. Odaların varlığını ise birkaç kişi biliyor.
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Uçağa bağlı olarak değişse de kabin ekibinin dinlenme odaları, genellikle kokpitin arkasında, first class üzerinde bulunuyor; Boeing 777'de olduğu gibi.
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Gizli merdivenler, kabin ekibinin uyuyacağı yatak odalarına çıkıyor.
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Merdivenler kokpitin çok yakınında olan, genellikle göze çarpmayan bir kapının arkasında gizli oluyor. Açmak için ise çoğunlukla şifre ya da anahtar gerekiyor.
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Bazen ise tavanda bulunan gizli bir kapaktan giriliyor. Amerikan Hava Yolları Boeing 773 bunlardan biri.
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Bu kapıların arkasında, muhtemelen yakından okumadığınız bir uyarı bulunuyor.
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Üst katta dar, 8 yataklı, penceresiz yatak odaları bulunuyor (bazen 7). Bu bölge Boeing 787 Dreamliner'daki görevlilerin dinlenme alanı.
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Bu bölgede uçağa bağlı olarak 6 ya da 10 yatak bulunabiliyor. Ayrıca her bir görevli için ayrı birer kişisel depolama alanı bulunuyor.
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Boeing 777'de, pilotlar için ayrıca iki korpartman bulunuyor. Yine uçağına bağlı olarak, bu bölümlerde ikişer koltuk, lavabo ve tuvalet bulunuyor.
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Yataklar genellikle 1.8 metre uzunlukla, 76 santimetre genişlikte oluyor ve perdelerle bölünüyor.
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İşte uçağın yolcular tarafından görülmeyen gizli alanları...
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hostes uçak

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