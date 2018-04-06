Hosteslerin gizli odası ortaya çıktı

Peki bu zamana kadar yolcular tarafından fark edilmeyen bu odalar nerelerde bulunuyor, hosteslere nasıl alanlar sunuluyor? İşte cevabı...
Hostesler burada uyuyor
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Doğal olarak her insan gibi yorulan uçuş görevlileri, özellikle uzun menzilli uçuşlarda uykuya ihtiyaç duyuyorlar. Peki nerede uyuyorlar?
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Çoğunlukla Boeing 777 ve 787 uçakları, kabin ekibi için hazırlanmış, penceresiz minik yatak odalarına çıkan gizli bir merdivene sahip. Odaların varlığını ise birkaç kişi biliyor.
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Uçağa bağlı olarak değişse de kabin ekibinin dinlenme odaları, genellikle kokpitin arkasında, first class üzerinde bulunuyor; Boeing 777'de olduğu gibi.
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Gizli merdivenler, kabin ekibinin uyuyacağı yatak odalarına çıkıyor.
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Merdivenler kokpitin çok yakınında olan, genellikle göze çarpmayan bir kapının arkasında gizli oluyor. Açmak için ise çoğunlukla şifre ya da anahtar gerekiyor.
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Bazen ise tavanda bulunan gizli bir kapaktan giriliyor. Amerikan Hava Yolları Boeing 773 bunlardan biri.
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Bu kapıların arkasında, muhtemelen yakından okumadığınız bir uyarı bulunuyor.
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Üst katta dar, 8 yataklı, penceresiz yatak odaları bulunuyor (bazen 7). Bu bölge Boeing 787 Dreamliner'daki görevlilerin dinlenme alanı.
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Bu bölgede uçağa bağlı olarak 6 ya da 10 yatak bulunabiliyor. Ayrıca her bir görevli için ayrı birer kişisel depolama alanı bulunuyor.
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Boeing 777'de, pilotlar için ayrıca iki korpartman bulunuyor. Yine uçağına bağlı olarak, bu bölümlerde ikişer koltuk, lavabo ve tuvalet bulunuyor.
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Yataklar genellikle 1.8 metre uzunlukla, 76 santimetre genişlikte oluyor ve perdelerle bölünüyor.
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İşte uçağın yolcular tarafından görülmeyen gizli alanları...
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