Huawei akıllı telefon satış rakamlarıyla Apple’ı geride bıraktı

Verilerde, Huawei’nin 54.2 milyon akıllı telefon ürünü satışı gerçekleştirerek yıllık yüzde 40.9 büyüme gösterdiği, Apple’ın ise 41.3 milyon satışla bir önceki yıla göre yalnızca 0.7 büyüdüğü yer aldı.

Huawei Apple’ı geçti

1 / 11 Huawei ve Apple’ın son satış rakamlarının açıklanmasıyla Huawei’nin pazar payı yüzde 15.8, Apple’ın ise yüzde 12.1 olarak gerçekleşti.

2 / 11 Apple 30 Haziran’la biten üçüncü çeyrek sonuçlarını duyurmuş ve çeyrek dönem gelirlerinin yıllık yüzde 17 artışla 53.3 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı. Satışların yüzde 60’ının ABD dışı satışlardan gerçekleştiği belirtilirken Apple, Wall Street’in üçüncü çeyrekte 41.79 milyon cihaz satışı öngörüsüne ulaşamadı.

3 / 11 IHS Markit Analisti Gerrit Schneemann, Huawei’nin P20 Pro cihazına üç kamera yerleştirmek gibi cihazlarına yeni özellikler ekleyerek “Avrupa va Asya’da marka bilinirliğini arttırdığını” belirtirken veriler, 71.5 milyon cihaz satışını takiben yüzde 20.9 pazar payı ile Samsung’un piyasa lideri konumunu sürdürdüğünün altı çizildi.

4 / 11 Peki Huawei P20 Pro ile kullanıcılara hangi özellikler sunuldu? İşte Huawei P20 Pro hakkında bilmeniz gereken her şey...

5 / 11 Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde 1080x2240 (Full HD+) çözünürlüğünde OLED ekrana yer veriliyor.

6 / 11 8 çekirdeğe ev sahipliği yapan modelin batarya değeri 4 bin mAh.

7 / 11 Akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 40 + 20 + 8 MP değerlere sahip üç arka kameraya sahip olması.

8 / 11 Huawei P20 Pro'da 24 MP'lik bir selfie kamerasına yani ön kameraya yer verildi.

9 / 11 Telefon Android 8.1 işletim sistemi ile geliyor.

10 / 11 Huawei P20 Pro 128 GB depolama alanına sahip.