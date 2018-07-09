Hükümetler onları yok etmek için can atıyor! Sadece 180 kişi kaldılar

Sanatçı yönleriyle öne çıkan kabileyi başka uğraşları sebebiyle hükümetler yok etmek için can atıyor. Peki hükümetlerin bu kabileyi yok etmek isteyecekleri raddeye getiren uğraşları ne? İşte cevabı...

Onlar hükümetlerin yok etmek istediği insanlar

1 / 34 Büyük Victoria Çölü'nde yaşayan Spinifex diğer adıyla Pile Bguru Kabilesi dünyanın en ilginç kabilelerinden

2 / 34 Yaptıkları sanat eserleriyle tanınan bu kabile yaklaşık 15 bin yıldır bu coğrafyada yer alıyor.

3 / 34 Yalnız bu topralarda kalmak için verdikleri mücadele sizi çok şaşırtacak.

4 / 34 Spinifex veya diğer adıyla Pile Nguru kabilesi en sert iklimlerden birine sahip olan Büyük Victoria Çölü'nde yaşayan en az 15 bin yıllık Aborjin bir kabile.

5 / 34 Avrupalıların Avustralya'ya yerleşmesinden sonra soğuk ve kuru bir işgal ortamında oldukları için Spinifex Kabilesi yalnız kaldı.

6 / 34 Ancak bu durum 1950'lerde değişti. Spinifex toprakları tarımsal nedenlerden dolayı değerli değilid; fakat yabancılar bu çorak toprakları kullanmak için iyi bir sebep buldu: nükleer testler!

7 / 34 1953'te İngiltere ve Avusturya hükümetleri Spinifex'in ana vatanında onların rızası olmadan ve çok az uyarıyla nükleer bir bomba patlattı.

8 / 34 Bu olaydan sonra çoğu başka yerlere taşınıp 1970'lerin sonuna kadar topraklarına geri dönmediler.

9 / 34 Geri döndüklerinde kendi bölgelerini geri alabilmek için zorlu bir savaş verdiler.

10 / 34 İlginçtir ki, bölgede bıraktıkları sanat eserleri, 1997'de onların yerli halk olduklarını ıspatlamarında yardımcı oldu.

11 / 34 Bireysel ve toplumsal birçok sanat eseriyle geniş bir beğeni topladılar.

12 / 34 Şuan da kaç Spinifex üyesi mevct belirlemek zor olsa da Tjunjuntjara olarak bilinen en büyük toplulukları 180-220 civarı kişiden oluşmakta.

13 / 34 Dünyada Spinifexler gibi ilginç şekilde hayatlarına devam eden 3 kabile daha var.

14 / 34 SATERE-MAWE ERKEKLERİN SIRA DIŞI İMTİHANI Amazon'da yaşayan Satere-Maweler erkek çocukları için acı veren bir geleneğe sahip.

15 / 34 Erkek çocuk tam bir erkek olarak görülmesi için elini içinde kurşun karıncaların olduğu eldivene sokup 10 dakika elini içinde tutar.

16 / 34 Bu karıncaların ısırırken verdiği acı uzmanlara göre doğadaki en acı verici ısırıklardan birisidir.

17 / 34 Erkekliğe geçme yaşına gelen çocuk bu geleneği belli zaman aralıklarında 20 kere tekrarlamak zorundadır.

18 / 34 YANAMAMÖLAR'IN İLGİNÇ DİNİ RİTÜELİ Venezuela ve Brezilya topraklarına yayılmış büyük bir kabile olan Yanamamö kabilesi halen eski geleneklerini koruyanlardan.

19 / 34 Dini gelenekleri ölü bedenin hiçbir parçasının kalmamasını emrediyor.

20 / 34 Bu yüzden bir Yanamamö öldüğünde cansız bedeni yakılıp, kemikleri kırılıyor.

21 / 34 Artıklar aile yakınları arasında paylaşıp tamamı yeniliyor.

22 / 34 Bedenin hiçbir parçasının kalmaması gerektiğinden külleri barındıran küp de yok ediliyor.

23 / 34 ŞAKA GİBİ AMA GERÇEK! ÖLÜLERİ YİYORLAR (AGHORİLER) Hindistan'ın Varanasi şehrinde yaşayan Aghoriler ölüleri yemeleriyle ünlü.

24 / 34 Gizlice yaşayan, ibadetlerini sürdüren Aghoriler'in sayıları zamanla azalmış durumda.

25 / 34 Onlar hakkında pek fazla fotoğraflar, bilgi, kayıt mevcut değil.

26 / 34 Genellikle ölülerin yakıldığı yerlerde (Varanasi) yaşayan Aghoriler inançlarına göre ölülerin külleriyle bedenlerini boyuyor.

27 / 34 Aghoriler insanın en büyük korkusunun kendi ölümleri olduğuna inanıyor ve buunu aydınlanmanın önünde bir engel olarak görüyorlar.

28 / 34 Bu yüzden ölümle yüzleşmenin yolunu ölüleri yemek olarak görürler.

29 / 34 Bu kültüre göre din adamları, çocuklar, evlenmemiş veya hamile kadınlar yakılamazlar.

30 / 34 Bunun yerine öldükten sonra nehre bırakırlar. Aghoriler de onları nehirden alır ve yerler.

31 / 34

32 / 34

33 / 34