İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün

İşte elbisesiyle geceye damga vuran güzelin çok konuşulan tarzı...

Bella Thorne yine çok iddialı

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8 / 26 Ülkemizden olduğu gibi dünyanın dört bir yanındaki ünlülerin akın ettiği Coachella'ya giydikleriyle damga vuran isimlerden biri de Bella Thorne oldu.

9 / 26 20 yaşındaki güzel, beyaz iç çamaşırları üzerine giydiği transparan elbisesiyle festivaldeki tüm bakışları üzerine topladı.

10 / 26 Gümüş botu ve biraz daha koyu renkli şapkasıyla oldukça iddialı gözüken Bella Thorne, sırtından bacaklarına doğru sarkan bir çift tüyle kendisine kuyruk yapmaktan da geri kalmamış.

11 / 26 Elbisesine eklediği küçük detayla gecenin 'tavşan'ı olmayı başaran Bella Thorne'un çok konuşulan o kıyafeti...

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17 / 26 Bella Thorne sosyal medyada kışkırtıcı fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

18 / 26 2017 yılının başından bu yana, önce seks bağımlısı olduğunu açıklayan; Kourtney Kardashian’ın çocuklarının babası Scott Disick ile beraber olarak Hollywood’da bomba gibi patladı.

19 / 26 Ardından kendini tüm medyadan çekerek tamamen sosyal medya üzerinden hayranlarıyla aşk yaşamaya başladı.

20 / 26 Disney geçmişini bir kenara bıraktıktan sonra fazla cesur pozları ve aykırı kıyafetleriyle şimdilerde meşhur olan Bella Thorne tam da sakinleşti derken, 2017’ye veda fotoğrafını yayınladı. Kostüm odasında tam anlamıyla çırılçıplak poz veren Bella Thorne fotoğrafın altına “Eğlenceliydi!” notunu düştü.

21 / 26 Neredeyse onunla bütünleşen takma kirpikleri, dudak çerçevesi ve tabii ki de sosyal medyada da her daim gösterdiği dövmeleri…

22 / 26 Bella Thorne yeni yıla girerken yine hayranlarının aklında kalacak kareyle veda etti. Bakalım önümüzdeki yıl ondan daha ne çılgınlıklar göreceğiz…

23 / 26 Günlük hayatında da hayal gücünü zorlayan kıyafetler giyen Bella Thorne en son yine Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla olay olmuştu.

24 / 26 Çekim arasından paylaştığı bu iç çamaşırlı fotoğraf daha başlangıçtı.

25 / 26 Asıl çılgınlığı ise aynı günün ilerleyen saatlerinde yaptı.