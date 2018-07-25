İçinden çıkanlar şoke etti! Pitonun midesindeki şişliği görünce müdahale ettiler ama...

İşte kare kare pitonun içinden çıkanlar...

Pitonun midesinden çıkanlar şoke etti

1 / 33 Tayland'da bir evin çatısında bulunan pitonu aşağı indirdiklerinde asıl şokla karşılaştılar.

2 / 33 Ev sahibi pitonun çatıdan sarktığını gördüğünde dehşete düşmüş.

3 / 33 Çatıdan indirilen yılanın karnından çıkan ise herkesi şok etti.

4 / 33 Ev sahibinin çiftliğindeki horozlardan biri pitonun karnından işte böyle çıkartıldı.

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6 / 33 Tayland'da bir kadının evinin bahçesinden çıkan 14 metrelik dev piton görenleri şok etti.

7 / 33 Görevliler pitonu çıkardıktan sonra ise şaşkınlıkları bir kat daha arttı.

8 / 33 Görevliler, yakalanma stresinden piton yuttuğu kertenkeleyi çıkardığını dile getirdi.

9 / 33 O anlar kameraya işte böyle yansıdı.

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12 / 33 Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çekilen görüntülerde 4 metre boyundaki piton yılanının yuttuğu kedi, yılanın içinden zorla çıkarıldı.

13 / 33 Pitonun en az 3 gün önce yediği anlaşılan kedi uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı, tabi ki ölü olarak. Pitonun içerisinden kedininin çıkarılması ise kameralara böyle yansıdı.

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19 / 33 Thailand'da 5.1 uzunluğundaki bir piton, bahçesine girdiği evin kedisini yedi. Evin sahibi, kedisini beslemek için dışarı çıktığında kedisinin ayaklarını pitonun ağzında gördü.

20 / 33 Pitonu, Pathum Thani'daki evinin bahçesinde bulan 59 yaşındaki Saowarak Charoen, "Bizim evin bahçesinde böyle bir olay meydana geldiği için kendimi hiç de iyi hissetmedim" dedi. "

21 / 33 Kedimi beslemek için dışarı çıktığımda Bobo adlı kedimin gelmediğini fark ettim" diyen Charoen, "Sonra onu aramak için etrafa baktığımda kocaman bir pitonun ağzında Bobo'nun ayaklarını gördüm.

22 / 33 Koca piton, dakikalar sonra yediği kedimi midesinden aynen çıkarttı. Ama Bobo çoktan ölmüştü." dedi.

23 / 33 Dünyadaki en uzun sürüngen olan ağlı pitonlar, bütün olarak yutmadan önce avlarını boğuyorlar.

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27 / 33 Pitonun son avını görenler gözlerine inanamadı...

28 / 33 İşte kare kare pitonun içinden çıkanlar...

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