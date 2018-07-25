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İçinden çıkanlar şoke etti! Pitonun midesindeki şişliği görünce müdahale ettiler ama...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

Karnını doyurmak için avına sinsice yaklaşarak tuzağına düşüren pitonun, çevresindekilerin müdahalesiyle midesindekiler çıkarılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İşte kare kare pitonun içinden çıkanlar...

Pitonun midesinden çıkanlar şoke etti

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Tayland'da bir evin çatısında bulunan pitonu aşağı indirdiklerinde asıl şokla karşılaştılar.
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Ev sahibi pitonun çatıdan sarktığını gördüğünde dehşete düşmüş.
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Çatıdan indirilen yılanın karnından çıkan ise herkesi şok etti.
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Ev sahibinin çiftliğindeki horozlardan biri pitonun karnından işte böyle çıkartıldı.
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Tayland'da bir kadının evinin bahçesinden çıkan 14 metrelik dev piton görenleri şok etti.
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Görevliler pitonu çıkardıktan sonra ise şaşkınlıkları bir kat daha arttı.
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Görevliler, yakalanma stresinden piton yuttuğu kertenkeleyi çıkardığını dile getirdi.
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O anlar kameraya işte böyle yansıdı.
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çekilen görüntülerde 4 metre boyundaki piton yılanının yuttuğu kedi, yılanın içinden zorla çıkarıldı.
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Pitonun en az 3 gün önce yediği anlaşılan kedi uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı, tabi ki ölü olarak. Pitonun içerisinden kedininin çıkarılması ise kameralara böyle yansıdı.
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Thailand'da 5.1 uzunluğundaki bir piton, bahçesine girdiği evin kedisini yedi. Evin sahibi, kedisini beslemek için dışarı çıktığında kedisinin ayaklarını pitonun ağzında gördü.
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Pitonu, Pathum Thani'daki evinin bahçesinde bulan 59 yaşındaki Saowarak Charoen, "Bizim evin bahçesinde böyle bir olay meydana geldiği için kendimi hiç de iyi hissetmedim" dedi. "
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Kedimi beslemek için dışarı çıktığımda Bobo adlı kedimin gelmediğini fark ettim" diyen Charoen, "Sonra onu aramak için etrafa baktığımda kocaman bir pitonun ağzında Bobo'nun ayaklarını gördüm.
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Koca piton, dakikalar sonra yediği kedimi midesinden aynen çıkarttı. Ama Bobo çoktan ölmüştü." dedi.
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Dünyadaki en uzun sürüngen olan ağlı pitonlar, bütün olarak yutmadan önce avlarını boğuyorlar.
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Pitonun son avını görenler gözlerine inanamadı...
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İşte kare kare pitonun içinden çıkanlar...
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