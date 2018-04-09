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iCloud skandalı bitmiyor… Çıplak fotoğrafları çalındı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.04.2018 10:47 | Son Güncelleme

iCloud hesabı hacklenerek özel fotoğrafları çalınan ünlüler arasına yeni isimler eklendi.

Hollywood yıldızlarının yakasını bırakmayan hackerlar, bu kez de Natalie Cassidy ve Georgia May Foote'u hedef aldı.

Çıplak fotoğrafları internete sızdı!

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Ünlülerin iCloud hesaplarının hacklenmesiyle başlayan fotoğraf skandalları devam ediyor.
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Özel fotoğrafları çalınan ünlüler arasına iki isim daha eklendi.
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Geçtiğimiz yıllarda patlak veren iCloud skandalında, Hollywood yıldızları başta olmak üzere birçok ünlü ismin fotoğrafları çalınmış, internette yayılan yüzlerce çıplak fotoğraf günlerce konuşulmuştu.
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Fotoğrafları hackerlar tarafından ele geçirilen isimler arasına iki İngiliz oyuncu da eklendi.
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Georgia May Foote ile son olarak EastEnders dizisinde rol alan Natalie Cassidy hackerların son kurbanı oldu.
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The Sun gazetesinin haberine göre Foote’un 44 fotoğrafı, Cassidy’nin ise 6 fotoğrafının çalındığı belirtildi.
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Fotoğraflar arasında iki oyuncunun da çıplak karelerinin olduğu öğrenildi.
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