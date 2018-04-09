iCloud skandalı bitmiyor… Çıplak fotoğrafları çalındı

Hollywood yıldızlarının yakasını bırakmayan hackerlar, bu kez de Natalie Cassidy ve Georgia May Foote'u hedef aldı.

Çıplak fotoğrafları internete sızdı!

1 / 22 Ünlülerin iCloud hesaplarının hacklenmesiyle başlayan fotoğraf skandalları devam ediyor.

2 / 22 Özel fotoğrafları çalınan ünlüler arasına iki isim daha eklendi.

3 / 22 Geçtiğimiz yıllarda patlak veren iCloud skandalında, Hollywood yıldızları başta olmak üzere birçok ünlü ismin fotoğrafları çalınmış, internette yayılan yüzlerce çıplak fotoğraf günlerce konuşulmuştu.

4 / 22 Fotoğrafları hackerlar tarafından ele geçirilen isimler arasına iki İngiliz oyuncu da eklendi.

5 / 22 Georgia May Foote ile son olarak EastEnders dizisinde rol alan Natalie Cassidy hackerların son kurbanı oldu.

6 / 22 The Sun gazetesinin haberine göre Foote’un 44 fotoğrafı, Cassidy’nin ise 6 fotoğrafının çalındığı belirtildi.

7 / 22 Fotoğraflar arasında iki oyuncunun da çıplak karelerinin olduğu öğrenildi.

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