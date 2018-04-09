İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!

Fakat uzmanlar, ilişkilerde ideal cinsel birlikteliği etkileyen 4 faktör bulunduğunu söylüyor.

İdeal seksi etkileyen faktörler

1 / 19 Journal of Sexual Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre ideal seksi 4 faktör etkiliyor.

2 / 19 İngiltere'deki uzmanlara göre ideal seks için kadınlarda en verimli yaş 26, erkeklerde ise 32.

3 / 19 Peki bir türlü bitmek bilmeyen 'en seksi yaş' tartışmasında son durum ne?

4 / 19 İdeal seksi etkileyen faktörlerden ilki bulunduğunuz bölgedeki ortalama minimum seks yaşı.

5 / 19 İkinci önemli faktör ise vücudunuzun biyolojik yaşı. Aman dikkat gerçek yaşınızla karıştırmayın!

6 / 19 Vücudunuzun kıymetini bilip bilmemenize göre beden yaşınız, nüfus kağıdında yazan yaşınızdan daha küçük ya da daha büyük olabilir.

7 / 19 Uzmanların ideal seks periyodunu bulmak için incelenmesi gerektiğini söyledikleri üçüncü etken ise psiko-ekonomik faktörler.

8 / 19 Dördüncü ve son faktör de eşinizin biyolojik özellikleri.

9 / 19 Bu özelliklere yaşı, bir hastalığı olup olmaması ve en önemlisi ten uyumu giriyor.

10 / 19 Seksle tanışma yaşının ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği aşikar.

11 / 19 Anketlere göre bekarete veda etme yaşı İngiltere'de 17 iken Brezilya'da 15.

12 / 19 İdeal seks yaşını arayan uzmanlar, bireylerin yaşadığı kültürlerin, inanışlarının, etik değerlerinin ve aile tarafından 0-6 yaş arasında verilen eğitimin, sekse bakış açısının da oldukça belirleyici olduğunu söylüyor.

13 / 19 Ürolog Dr. J. Stephen Jones, 20'li yaşlarda haftada ortalama üç kez seks yapan insanların seks alışkanlıklarının 50'li yaşlardan itibaren haftada 1,22 oranda düştüğünü belirtiyor.

14 / 19 Dr. Jones'a göre; “40 yaşından sonra seks alışkanlıkları her yıl yüzde 2 oranında azalmaya başlar ve bu daha düşük libidoya doğru gittiğiniz anlamına gelir”

15 / 19 Dr. J. Stephen Jones 40'lı yaşlarda erkeklerin mutlaka testosteron seviyesinin ölçtürülmesi gerektiğini ve hızlı bir düşüş yaşanıyorsa gereken tedaviye başlanabileceğinin altını çiziyor. (Vücuttaki testosteron seviyesinin en alt limiti 240)

16 / 19 Profesör McCarthy mükemmel seksin yaştan önce kiminle olduğuyla alakası olduğunu söylüyor ve ekliyor:

17 / 19 “Doğru iletişimi ve uyumu yakaladığınız partnerle hangi yaşta olursanız olun hayatınızın en güzel ve seksi anlarını yaşamanız mümkün.”

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