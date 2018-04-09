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İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.04.2018 07:39 | Son Güncelleme

İngiltere'de yapılan araştırma sonucu kadın ve erkeklerin cinsel deneyimde en verimli olduğu yaş bulundu.

Fakat uzmanlar, ilişkilerde ideal cinsel birlikteliği etkileyen 4 faktör bulunduğunu söylüyor.

İdeal seksi etkileyen faktörler

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Journal of Sexual Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre ideal seksi 4 faktör etkiliyor.
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İngiltere'deki uzmanlara göre ideal seks için kadınlarda en verimli yaş 26, erkeklerde ise 32.
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Peki bir türlü bitmek bilmeyen 'en seksi yaş' tartışmasında son durum ne?
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İdeal seksi etkileyen faktörlerden ilki bulunduğunuz bölgedeki ortalama minimum seks yaşı.
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İkinci önemli faktör ise vücudunuzun biyolojik yaşı. Aman dikkat gerçek yaşınızla karıştırmayın!
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Vücudunuzun kıymetini bilip bilmemenize göre beden yaşınız, nüfus kağıdında yazan yaşınızdan daha küçük ya da daha büyük olabilir.
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Uzmanların ideal seks periyodunu bulmak için incelenmesi gerektiğini söyledikleri üçüncü etken ise psiko-ekonomik faktörler.
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Dördüncü ve son faktör de eşinizin biyolojik özellikleri.
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Bu özelliklere yaşı, bir hastalığı olup olmaması ve en önemlisi ten uyumu giriyor.
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Seksle tanışma yaşının ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği aşikar.
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Anketlere göre bekarete veda etme yaşı İngiltere'de 17 iken Brezilya'da 15.
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İdeal seks yaşını arayan uzmanlar, bireylerin yaşadığı kültürlerin, inanışlarının, etik değerlerinin ve aile tarafından 0-6 yaş arasında verilen eğitimin, sekse bakış açısının da oldukça belirleyici olduğunu söylüyor.
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Ürolog Dr. J. Stephen Jones, 20'li yaşlarda haftada ortalama üç kez seks yapan insanların seks alışkanlıklarının 50'li yaşlardan itibaren haftada 1,22 oranda düştüğünü belirtiyor.
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Dr. Jones'a göre; “40 yaşından sonra seks alışkanlıkları her yıl yüzde 2 oranında azalmaya başlar ve bu daha düşük libidoya doğru gittiğiniz anlamına gelir”
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Dr. J. Stephen Jones 40'lı yaşlarda erkeklerin mutlaka testosteron seviyesinin ölçtürülmesi gerektiğini ve hızlı bir düşüş yaşanıyorsa gereken tedaviye başlanabileceğinin altını çiziyor. (Vücuttaki testosteron seviyesinin en alt limiti 240)
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Profesör McCarthy mükemmel seksin yaştan önce kiminle olduğuyla alakası olduğunu söylüyor ve ekliyor:
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“Doğru iletişimi ve uyumu yakaladığınız partnerle hangi yaşta olursanız olun hayatınızın en güzel ve seksi anlarını yaşamanız mümkün.”
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Anahtar Kelimeler:
cinsellik seks

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