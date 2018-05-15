İki başlı yaratık şoke etti!

İşte araştırmacılar tarafından dönüm noktası olarak kabul edilen keşfin detayları...

Tüyler ürperten yaratık

1 / 34 İki yıl önce Amerika'nın Minnesota eyaletinde bir ormanında iki başlı geyik yavrusunun keşfi, araştırmacılar tarafından doğadaki tuhaflıklar arasında bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

2 / 34 2016 yılında bir Minnesota ormanında bulunan yapışık başlı geyik, yakın zamanda yayınlanan bir çalışmaya göre, tam zamanlı ve doğmuş hale getirilen beyaz kuyruklu geyiğin ilk kaydedilmiş halidir.

3 / 34 American Midland Naturalist dergisinde yayınlanan bir makale iki kafası olan ak kuyruklu yavru geyiğe yer verdi. Araştırma yöneticisi Lou Cornicelli, 'Daha önce hiç böyle bir durum olmadı. İki başlı toynaklı fetusu bildirilen birkaç vaka vardır. Ama hiç biri zamanında olmadı. Bu nedenle benzersizliği onu özel yaptı” dedi.

4 / 34 BT taraması ve MRG de dahil olmak üzere yapılan laboratuvar testleri sonucunda geyiğin iki ayrı baş-boyun bölgesi olduğu ortaya çıktı. Araştırma neticesinde hayvanın normal deriye, baş ve bacaklara sahipti, ancak içlerinde ortak bir karaciğer, ekstra dalak ve mide-bağırsak yolları vardı.

5 / 34 Georgia Üniversitesi'nde bir araştırmacı olan yazar Gino D'Angelo'ya göre, yapışık ikizler genellikle evcil hayvanlarda, özellikle de sığır ve koyunlarda bulunur, ancak yaban hayatında çok nadir bulunur.

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8 / 34 TÜYLER ÜRPERTEN YARATIK ABD'nin New York eyaletinde paniğe neden olan korkunç yaratık sonunda yakalandı.

9 / 34 Domuz ve köpeği andıran, ancak ayaklarındaki parmaklarıya bu iki hayvandan ayrılan yaratık, tartışmalara neden oldu.

10 / 34 Domuz ve köpeğin toynaklarından farklı olarak, ayaklarında 5 parmağı olan yaratık, bu sırada bölgeden geçen amatör fotoğrafçı Denise Ginley tarafından görüntülendi.

11 / 34 Medyada geniş yer bulan yaratık hakkında farklı teoriler ortaya atıldı ve ülkede tartışmalara neden oldu.

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15 / 34 Tayland'da esrarengiz ceset İnsanlar bunun bir yaratık olduğuna inandı. Hatta ülkenin bir çok bölgesinde yaratığı ziyarete gelen insanlardan bazıları, ona kutsallık bile atfetti.

16 / 34 Bilimadamları ise bunun deforme olan bir inek yavrusu olduğunu ileri sürdü.

17 / 34 Minik İnsansı fosil 7.2 santim büyüklüğündeki bu minik mi minik yaratık, 1 Ekim 2002'de Şili'de bulundu.

18 / 34 Bazıları bunun bir cenin veya kedi yavrusu olduğunu ileri sürerken, bilimadamları yaratığın bir fare buluntusu olduğunda ısrar ettiler.

19 / 34 Chupacabra Silueti Latin Amerika'da insanları öldürerek kanlarını içen yaratığa verilen genel bir isimdi.

20 / 34 Efsaneleşen yaratığın 2007 yılının Ağustos ayında, ABD'nin Teksas eyaletinde yeniden ortaya çıktığına inanıldı.

21 / 34 Bu yaratığın değişik versiyonları değişik bölgelerde görüldü.

22 / 34 Bir kadın, gövdesi koparılmış yaratığın kafasıyla poz verirken görülüyor.

23 / 34 Dev domuz Mayıs 2007'de ABD'nin Alabama eyaletinde bir genç tarafından av sırasında öldürüldüğü belirtildi. Devasa domuzun yanında poz veren genç, basın tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

24 / 34 Ancak bazı bilimadamları hayvanın artık çok yaşlandığı için gencin kurşunlarından önce öldüğü görüşündeydi. Genç daha sonra kurşunları boca etmişti hayvana.

25 / 34 Doğu Yaratığı 'Yeti' Nisan 2010'da Çin'in doğusunda avcılar ayı cinsine oldukça benzeyen bu yaratığı yakaladı.

26 / 34 Doğu Yaratığı 'Yeti' Nisan 2010'da Çin'in doğusunda avcılar ayı cinsine oldukça benzeyen bu yaratığı yakaladı.

27 / 34 Bu da Çin'de yakalanan bir başka yaratık. Ancak genel kanı hayvanın "bir misk kedisi" olduğu yönünde.

28 / 34 Sürüngen yaratık... Rusya'da bulunan bu yaratığın 200 milyon yıl önce nesli tükenmiş canlılardan olduğu ileri sürüldü.

29 / 34 Baş kısmı oldukça yavan ve yengeçe benzeyen yaratığın alt kısımları ise daha çok bir yılanı ve kertenkelenin kuyruğunu andırıyor.

30 / 34 Eerie Yaratığı Bu esrarengiz ve tüyler ürpertici yaratık ABD'nin Louisiana kentinde, Berwick'teki geyik parkında görüldü. Yaratık 10 Aralık 2010'da objektiflere yakalandı. Ne olduğu üzerine hala bir uzlaşmaya varılmış değil.

31 / 34 Genel kanı ne olduğu tam anlaşılmayan bu yaratığın bir fotoşop ürünü olduğu yönünde...

32 / 34 Montauk Yaratığı ABD'nin Plum Adası Hayvan Hastalıkları Merkezi'ndeki bu hayvanın, hükümetin izniyle yapılan deneylerle bu hale geldiği sanılıyor. Yetkililer ise bunun bir rakun gövdesi olduğunu belirtiyor.

33 / 34 Uzaylı Bebek... Meksika'da bir çiftçi 11 Mayıs 2007'de, hayvanlar için kurduğu tuzakta bu yaratığı yakaladı. Bazı uzmanlar ise bunun bir tertip olduğunu ileri sürdü.