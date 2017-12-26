İlginç yorumlar yağıyor: UFO olduğuna eminim!

Son Güncelleme 11 dakika önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.12.2017 15:04 |11 dakika önce

Türkiye bu sabaha esrarengiz bir olayla uyandı. Gökyüzünde beliren ilginç görüntü herkesi şaşkına çevirirken, tüm illerden özellikle WhatsApp ihbar hattımıza fotoğraflar yağıyor.

Türkiye'yi sallayan görüntü! Tüm illerden fotoğraf yağıyor

1 / 22 Bugün saat 06.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler kaydedildi. İstanbul Esenyurt, Şırnak, Gaziantep, Hatay, Ankara Çubuk ve Tokat Turhal'da da aynı saatte çekilen benzer görüntüler kafaları karıştırdı ve büyük merak uyandırdı.

2 / 22 Semih Kurt'un cep telefonu ile çektiği fotoğraf ve videoda, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti. Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla ’da vatandaşlar aynı ışık huzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.

3 / 22 Sabiha Gökçen’de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu. Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX'e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.

4 / 22 GAZİANTEP Aynı ışık birçok ilde görüldü... Işığı gören vatandaşlar cep telefonuyla ışığın fotoğraf ve videosunu çekti. Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.

5 / 22 'UFO OLDUĞUNA EMİNİM' WhatsApp hesabımıza ulaşan ve Ankara'da yaşayan Hüseyin Kodal, olayı sabah 06.30 sıralarında yaşadığını belirterek, "Sabah olayı orada bulunan taksiciyle izledik. Ufo olduğuna eminim çünkü o yuvarlak çemberin içerisinden devasa büyüklükte bembeyaz ışık saçan bir cisim geçti ve sonradan o geçit kapandı ve yavaş yavaş kayboldu" dedi.

6 / 22 KONYA

7 / 22 DİYARBAKIR

8 / 22 DİYARBAKIR

9 / 22 KOCAELİ

10 / 22 ÇORUM WhatsApp hattımıza fotoğraflar gönderen Ali Haydar, "Bir bulut gibi görünen bu ışık kümesi devasa bir ışık saçıyordu. Ve yaklaşık 2 dakika kaldı havada, daha sonra sanki yere düşüyormuş gibi kaybolmaya başladı. Fakat kaybolurken toz bulutu gibi bir şey çıkartarak havada kayboldu. Ama altındaki ışık aynı bir top gibi yuvarlaktı" dedi.

11 / 22 NEVŞEHİR

12 / 22 ZONGULDAK

13 / 22 ANKARA -ETİMESGUT

14 / 22 DİYARBAKIR

15 / 22 ELAZIĞ

16 / 22 TRABZON

17 / 22 TRABZON

18 / 22 TRABZON

19 / 22 TOKAT

20 / 22 HATAY

21 / 22 KÜTAHYA