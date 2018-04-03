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İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

Karısıyla günlük hayatını bilgisayar ortamına taşıyan İsrailli sanatçı, çalışmalarıyla büyük beğeni topladı.

Gündelik hayatta yaşadıkları olayları çizgi romana dönüştüren sanatçının o çalışmaları...

Karısı ile yaşadıklarını çizgi romana dönüştürüyor

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Karısı Maya ile gündelik ilişkisini çizgi roman olarak takipçileriyle paylaşan Yehuda, çalışmalarıyla büyük beğeni topluyor.
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Çiftler arasındaki düğün öncesi ilişki sonsuza kadar aynı şekilde devam edecekmiş gibi gelse de, alışkanlıklar gündelik hayatta oldukça garip noktaya taşınabiliyor.
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Alış verişte, uyku esnasında ya da yağmurun altında yürürken çiftlerin maruz kaldığı olayları komik bir dille ele alan çalışmalar sosyal medyada beğeniyle takip ediliyor.
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İşte 'Karımla günlük hayatım benim ilham kaynağım' diyen sosyal medyada fenomeninin çalışmalardan bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
Çizgi Roman ilişki komik

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