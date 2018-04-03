İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz

Karısı Maya ile gündelik ilişkisini çizgi roman olarak takipçileriyle paylaşan Yehuda, çalışmalarıyla büyük beğeni topluyor.

Çiftler arasındaki düğün öncesi ilişki sonsuza kadar aynı şekilde devam edecekmiş gibi gelse de, alışkanlıklar gündelik hayatta oldukça garip noktaya taşınabiliyor.

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Alış verişte, uyku esnasında ya da yağmurun altında yürürken çiftlerin maruz kaldığı olayları komik bir dille ele alan çalışmalar sosyal medyada beğeniyle takip ediliyor.