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İlk fotoğraflar geldi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli atıldı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atılıyor

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Türkiye'nin ilk nükleer santralı olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın temeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atıldı.
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Santralin ilk ünitesinin 29 Ekim 2023'te devreye girmesi bekleniyor.
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2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince start alan Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi'nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor.
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Her biri bin 200 megavat gücünde 4 reaktörden oluşan santralın üretime başlamasıyla Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider Putin bugün başkent Ankara'da video konferans yoluyla gerçekleşen Akkuyu Nükleer Enerji Santralı’nın temel atma törenine katılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
nükleer santral Mersin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu santralin yapılması iyi olacak ülkemiz için ha yeri fazla ilgilendirmez zaten orada oacak bir terslik bütün ülkede hissedilecektir ama ülkemizin nükleer konularda dışa bağımlılığı azalacaktır özellikle Batı ülkelerine Batı ülkeleri diyorum nedenide ülkemiz Nato üyesi olduğu için devamlı onlardan almaya zorlandı herşeyi buna sağlık sektörü de dahil ve devamlı kapris yapılıyor en azından böyle olunca kendi sağlık sektörü ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi dış ülkelerede satma imkanımız olacaktır elektrikli araç kullanımı belli seviyede düşürülebilecektir şahsi araçlar elektrikli olabilir
buda hem kişiler hemde ülkemiz için kardır kurarsınız bir elektrikli araba ligi her belli şartlarıda getirirsiniz ülkemizde üretim yapan firmalar bu lige katılır modelleriyle renkleriyle insanlar görerek alacağını beğenirler hem ülkemiz hemde halkımız kazanır senelerdir bunu savunurum nerede yapılacağı beni ilgilendirmiyordu zaten sağlam bir zeminde olsun yeterli çok şey değişecektir bitirilince hatta şimdiden araç üreten firmalara haber uçurmalı ki onlarda ona göre hazırlıklarına başlasınlar buda gelecekte ülkemiz için iyi olacaktır ha bunun olmasıda petrole ihtiyacımız olmayacağı anlamınada
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