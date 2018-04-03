İlk fotoğraflar geldi

Türkiye'nin ilk nükleer santralı olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santralı'nın temeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atıldı.

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2010 yılında Rusya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma çerçevesince start alan Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi'nin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor.