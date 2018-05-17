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İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.05.2018 08:45 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatanı savunan Mehmetçik, ramazan ayının ilk iftarını açtı.

İftarın en erken açıldığı bölgede bulunan Mehmetçik, görev yerinden ayrılmadan önce duasını etti ardından yemek yedi.

Mehmetçik'in ilk iftarı

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Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptı.
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Irak sınırındaki 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'ndaki üs bölgesinde güvenliği sağlayarak PKK'lı teröristlerle amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.
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Kartal yuvasını andıran üs bölgesine gün içerisinde helikopterle yapılan mühimmat ve yiyecek ikmalinin ardından Mehmetçik, ramazanın ilk iftarı için hazırlık yaptı.
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Nöbet yerlerinde son teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, dağıtılan kumanyalarla iftar açtı.
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MEHMETÇİK'TEN RAMAZAN MESAJI

MEHMETÇİK'TEN RAMAZAN MESAJI
Balkayalar Üs Bölgesi Komutanı Piyade Üsteğmen Erhan Çalışkan, AA muhabirine, bölgenin güvenliğinin sağlanmasıyla, bölücü terör örgütünün yurda yasa dışı geçişlerinin önüne geçildiğini ve terör faaliyetlerinin sona erdiğini söyledi.
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"Böyle kritik bir noktada görev yapan birliğime komutanlık yapmaktan gurur duyuyorum." diyen Çalışkan, "Buradan vatani görevini her koşulda yapan tüm Mehmetçik'in ailerine, gönüllerinin rahat olmasını temenni ediyorum. Burada güçlüyüz ve daima hazırız. Bütün halkımızın ramazanını da kutluyorum." ifadesini kullandı.
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Üs bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aydın da tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.
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Bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aydın, her ne kadar zor koşullarda görev yapsalar da 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını ifade etti.
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Bu vatanın her karışının şehit kanı ile sulandığını ve bir karışını dahi hiç kimseye vermeyeceklerini dile getiren Aydın, "Bizler 'hudut namustur' bilinci ile her koşulda görevimizin başındayız. Burada tüm ihtiyaçlarımız benim de mensubu olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanıyor. Halkımızın gözü arkada kalmasın." diye konuştu.
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ırak Hakkari sınır Ramazan ORUÇ iftar

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