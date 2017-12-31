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İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 31.12.2017 23:17 | Son Güncelleme 3 saat önce

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri çerçevesinde ilk defa 'drone savar' kullanıldı.

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İlk kez Taksim'de kullanıldı! Olası saldırılara karşı...

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Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...

Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...
Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri çerçevesinde ilk defa 'drone savar' kullanıldı.
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Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...

Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...
Jandarma ekipleri ASELSAN'ın ürettiği 'drone savar' ile meydanda olası saldırılara karşı görev yaptı.
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Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...

Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...
İstanbul'da Taksim'de yılbaşı önlemleri... Güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ile turistler üzerileri aranarak Taksim Meydanı'na alındı. Taksim’deki tedbirler kapsamında Gezi Parkı’na KGYS aracı konuşlandırıldı.
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Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...

Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...
Taksim ve İstiklal Caddesi’ndeki 38 kameradan gelen kamera görüntüleri araçta izleniyor ve şüpheli durum o bölgedeki ekiplere bildiriliyor.
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Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...

Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...
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Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...

Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...
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Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...

Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...
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Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...

Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...
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Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...

Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...
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Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...

Taksim'de ilk kez kullanıldı! Olası saldırılara karşı...
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Anahtar Kelimeler:
Taksim yılbaşı Drone savar

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