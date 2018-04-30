İlk kime yardım ederdiniz? Verdiğiniz cevap kişiliğinize dair çok şey söylüyor

Dikkat etmeniz gereken tek kural: Üzerine hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı vermeniz gerekiyor.

Sosyal medyada ses getiren kişilik testi

1 / 12 Bir hastane koridorunda yardımınıza ihtiyacı olan 4 kişi var. Numaralandırılmış insanlar arasından hangisine ilk önce yardım ederdiniz?

2 / 12 Eğer 1 numaradaki yaşlı teyzeyi tercih ettiyseniz; katı ahlaki değerlere sahipsiniz ve geçmişten bugüne taşınan geleneklere saygı duyuyorsunuz. Problemlere her zaman rasyonel bir bakış açısıyla yaklaşıp asla düşünmeden hareket etmiyorsunuz.

3 / 12 Eğer 2 numaradaki çocuğu tercih ettiyseniz; hassas bir yapınız var ve daha önce birkaç kez başkaları tarafından incitilmişsiniz. Arkadaşlarınız her daim sizin yanınızda kendilerini rahat hissediyorlar çünkü çevrenizdekilere karşı fazlasıyla fedakarsınız.

4 / 12 3 numaradaki sakat adamı tercih ettiyseniz; anı yaşamaktan, iyi vakit geçirmekten hoşlanan bir yapınız var. Yaygaradan hoşlanmazsınız ve asla insanların size söylediklerinden fazlasını yapmazsınız. Doğuştan liderlik özelliklerine sahipsiniz.

5 / 12 4 numaradaki hemşireyi tercih ettiyseniz; uyumlu ve iyimser birisiniz. Hayatın her zaman rengarenk taraflarını görmeyi tercih ediyorsunuz ve sorunları nadiren önemsiyorsunuz. İletişim konusunda oldukça başarılı bir yapınız var. İnsanlarla bağlantı kurmanın mutlaka bir yolunu buluyorsunuz.

6 / 12 İlk hangi hayvan dikkatinizi çekiyor? Objelere verdiğimiz anlık tepkiler aslında bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatır. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken testle, işte size kişiliğinizle ilgili bazen kendinizden bile sakladığınız gerçeklerle yüzleşmek için fırsat. Bakalım bilinçaltınız size ne anlatacak? Bu resme baktığınızda ilk önce hangi hayvan dikkatinizi çekiyor?

7 / 12 Kedi Bu seçim sizin işe gidip gelme konusunda ne kadar gönülsüz olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce günü bitirip, evinizde rahat kanepenizin üzerinde favori televizyon programınızı izlemenin ya da kitap okumanın hayalini kuruyorsunuz.

8 / 12 Köpek Resimde ilk önce köpek dikkatinizi çektiyse; sevdiklerinizin desteğini her zaman arkanızda hissediyorsunuz. Her türlü problemi çözmeye hazırsınız.

9 / 12 Aslan Karşı konulmaz birisiniz. İnsanları her zaman size çeken ve etkileyen bir yanınız var ve bu size hem saygı duyulmasını hem de kıskanılmanızı sağlıyor. Ancak bu özelliğiniz zaman zaman kibire neden oluyor.

10 / 12 At Eğer resimde ilk önce at dikkatinizi çektiyse; bu sıralar özgürlüğünüzün kısıtlandığını ve sınırlandığınızı hissediyorsunuz. Sakinleşmeye ve belki de küçük bir ara vermeye ihtiyacınız var.

11 / 12 Kuğu Önce kuğuyu gördüyseniz sizden mutlusu yok, çünkü aşıksınız. Çevrenizdeki her şey size harika görünüyor. Hayattan en fazla keyif aldığınız dönemdesiniz.