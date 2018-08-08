HABER

İlk soruda elendiler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

İşte bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenenler.

İşte bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenenler.

Verdikleri cevaba kendileri de şaşırdılar

1 / 14

2 / 14

3 / 14

4 / 14

5 / 14

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster? soru elenme yarışma

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hangi üniversite kaç lira burs veriyor? (Ayda 6 bin lira burs imkanı)

Hangi üniversite kaç lira burs veriyor? (Ayda 6 bin lira burs imkanı)

Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde

Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde

Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!

Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu!

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu!

Dünya 1 milyardan fazla insanı taşıyamaz hale gelecek

Dünya 1 milyardan fazla insanı taşıyamaz hale gelecek

Bu kare CHP Genel Merkezi önünde çekildi!

Bu kare CHP Genel Merkezi önünde çekildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.