İnanılır gibi değil ama onu kola bağımlılığı zengin yaptı!

Koladan ve içinde katkı maddesi bulunan ürünlerden vazgeçmesi gerektiğini bilen Goldin, verdiği kararla hayatının avantajını yakalamış oldu.

Sudan nefret ediyordu, kola bağımlısıydı! O hamlesiyle zengin oldu

1 / 28 Günümüzde en az su kadar tüketilen içecekler arasında yer alan ve yiyeceklere eşlik eden kolanın büyük bir girişimcinin hayallerini gerçekleştirmesini sağlayan fikrin çıkış noktası olduğunu biliyor musunuz?

2 / 28 Son zamanların en başarılı kadın girişimcilerinden biri olan Kara Goldin'in serüveni oldukça ilginç detaylara sahip.

3 / 28 SUYU SEVMEMESİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ Yetişkin bir insanın gün içerisinde tüketmesi gereken su miktarının 2,5 litre olduğunu biliyoruz.

4 / 28 Goldin, bu kadar çok su içmeyi sevmiyor ve bunun yerine diyet kola tüketiyordu.

5 / 28 Ancak Goldin'in gün içerisinde tükettiği kola miktarı 10 - 12 kutuyu bulabiliyordu.

6 / 28 Durumun böyle gitmeyeceğini anlayan Goldin, aldığı kilolardan sonra sağlıklı beslenme kararı aldı.

7 / 28 Sağlıklı yaşam için vazgeçmesi gereken şey ise kola ve sağlıksız gazlı içeceklerdi.

8 / 28 Bunun yerine bir süre vitaminli sulara yönelen Goldin, içeriğindeki katkı maddeleri nedeniyle bundan da vazgeçti.

9 / 28 Su içmeye yönelmek zorunda kalan ancak tadını beğenmediği için kendi kendine alternatifler üretmeye çalışan Goldin'in hayatını değiştirecek fikre adım adım yaklaştığından henüz haberi yoktu.

10 / 28 Hem suyun hem de çok sevdiği gazlı içeceklerin yerini alacak bir içecek hazırlamak isteyen Kara Goldin, tatlandırıcı içermeyen, kalorisiz ve sağlıklı meyve suları üretmeye karar verdi.

11 / 28 Üretmiş olduğu meyve sularının içerisinde sadece su ve meyve bulunuyordu.

12 / 28 Herhangi bir katkı maddesi kullanmıyordu.

13 / 28 İlk günde tam satış geldi

14 / 28 Üretmiş olduğu meyve sularını Whole Foods adlı süpermarketin önüne bırakan Goldin, gün sonunda bütün meyve sularının satıldığı haberini aldı.

15 / 28 İçeceklerin adını "Hint Water" koyan girişimci, daha da büyümeyi kafasına koymuştu.

16 / 28 Dönemin First Lady'si Michelle Obama'ya ulaşan Goldin, "Drink Up" projesine katıldı ve ürettiği ürünün tamamen doğal olduğunu tanıtma fırsatı buldu.

17 / 28 Bu hamle hayatını değiştirdi

18 / 28 Proje sonrasında çok önemli süpermarketlerden iş teklifi alan Kara Goldin, 2016 yılında 70 milyon dolarlık satış hacmine ulaşmayı başardı.

19 / 28 İşin sırrı basitlikte

20 / 28 Kara Goldin'e göre insanların aradığı içecek maddesi, basit, saf ve kolayca hazırlanan bir üründü.

21 / 28 İçerisinde zararlı hiçbir katkı maddesi bulundurmadan üretimlerini şişeleyen ve insanlara bunu ulaştıran Goldin, ürünün tüketici için eğlenceli ve basit olması görüşünü belirtiyor.

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